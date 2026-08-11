Chelsiga erkin agent Dushan Vlahovichni oʻz safiga qoʻshish tavsiya etildi
Chelsi klubiga Yuventusni tark etgan va hozirda erkin agent bo'lgan 26 yoshli Dushan Vlahovichni qo'shib olish tavsiya etildi. Yevropa futboli eksperti Endi Brassel hujumchining olti haftadan buyon klubsiz yurganidan hayratda ekanini bildirdi. Vlahovich Yuventus safida 168 ta uchrashuvda 68 ta gol urgan, biroq uning haftasiga 300 ming funt sterlingdan oshiq maoshi va jarohatlar bilan bog'liq muammolari transferni qiyinlashtirmoqda.
Londonning Chelsi klubiga yozgi transferlar davrida Yuventusni tark etgan va hozirda erkin agent maqomida turgan serbiyalik hujumchi Dushan Vlahovichni oʻz safiga qoʻshib olish maslahat berildi. Angliya Premer-ligasi vakili uchun bu transfer moliyaviy jihatdan ham qulay tavakkal boʻlishi mumkinligi taʼkidlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
talkSPORT nashri xabar qilishicha, Yevropa futboli eksperti Endi Brassel 26 yoshli futbolchi olti haftadan buyon klubsiz yurganidan hayratda ekanini bildirgan. Uning fikricha, Atletiko Madrid yoki Nyukasl Yunayted kabi jamoalar serbiyalik hujumchiga allaqachon taklif yuborishi kerak edi.
Vlahovichning Yuventusdagi faoliyati va jarohatlar muammosiDushan Vlahovich Turin klubidagi qiyin davrni boshdan kechirdi. Adduktor mushaklaridagi jarohatlar uning oʻyiniga taʼsir qilganiga qaramay, u 168 ta uchrashuvda 68 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va Italiya kubogini qoʻlga kiritdi.
Shunga qaramay, futbolchining haftasiga 300 ming funt sterlingdan oshiq maoshi koʻplab xaridorlarni choʻchitib yubordi. Ekspertning fikricha, futbolchining jismoniy holati va yuqori darajaga chiqish salohiyatiga nisbatan shubhalar mavjudligi sababli ham transfer choʻzilib ketmoqda.
Turkiya varianti va moliyaviy shartlarHozirda Dushan Vlahovich faoliyatini Turkiyada davom ettirishi ehtimoli yuqori baholanmoqda. Beşiktaş klubi hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy daʼvogarga aylangan va uning moliyaviy talablarini qondirishga qurbi yetadi.
Endi Brasselning taʼkidlashicha, Istanbul klubi futbolchiga Yevropadagi boshqa jamoalarga qaraganda ancha yaxshi va soliqdan ozod qilingan maosh taklif qilmoqda. Shu sababli hujumchi faoliyatini aynan Turkiya Superligasida davom ettirishi kutilmoqda.
Chelsi uchun qulay imkoniyatAyni paytda Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso ixtiyorida Joao Pedro, Denni Velbek, Nikolas Jekson va Liam Delap kabi hujumchilar bor. Biroq londonliklar shu yozda Vlahovich uchun aniq harakat qilishmadi.
Ekspertning fikricha, agar Chelsi futbolchini Yuventusdagiga qaraganda ikki baravar past maosh evaziga qoʻlga kirita olsa, bu barcha tomonlar uchun foydali bitim boʻlar edi. Chunki oʻzining eng yaxshi sport formasidagi Vlahovich Premer-liga klubi uchun oʻzini oqlaydigan tavakkal sanaladi.
…