Chelsiga erkin agent Dushan Vlahovichni oʻz safiga qoʻshish tavsiya etildi

·63·Sport
Chelsiga erkin agent Dushan Vlahovichni oʻz safiga qoʻshish tavsiya etildi
Qisqacha

Chelsi klubiga Yuventusni tark etgan va hozirda erkin agent bo'lgan 26 yoshli Dushan Vlahovichni qo'shib olish tavsiya etildi. Yevropa futboli eksperti Endi Brassel hujumchining olti haftadan buyon klubsiz yurganidan hayratda ekanini bildirdi. Vlahovich Yuventus safida 168 ta uchrashuvda 68 ta gol urgan, biroq uning haftasiga 300 ming funt sterlingdan oshiq maoshi va jarohatlar bilan bog'liq muammolari transferni qiyinlashtirmoqda.

Londonning Chelsi klubiga yozgi transferlar davrida Yuventusni tark etgan va hozirda erkin agent maqomida turgan serbiyalik hujumchi Dushan Vlahovichni oʻz safiga qoʻshib olish maslahat berildi. Angliya Premer-ligasi vakili uchun bu transfer moliyaviy jihatdan ham qulay tavakkal boʻlishi mumkinligi taʼkidlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

talkSPORT nashri xabar qilishicha, Yevropa futboli eksperti Endi Brassel 26 yoshli futbolchi olti haftadan buyon klubsiz yurganidan hayratda ekanini bildirgan. Uning fikricha, Atletiko Madrid yoki Nyukasl Yunayted kabi jamoalar serbiyalik hujumchiga allaqachon taklif yuborishi kerak edi.

Vlahovichning Yuventusdagi faoliyati va jarohatlar muammosi

Dushan Vlahovich Turin klubidagi qiyin davrni boshdan kechirdi. Adduktor mushaklaridagi jarohatlar uning oʻyiniga taʼsir qilganiga qaramay, u 168 ta uchrashuvda 68 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va Italiya kubogini qoʻlga kiritdi.

Shunga qaramay, futbolchining haftasiga 300 ming funt sterlingdan oshiq maoshi koʻplab xaridorlarni choʻchitib yubordi. Ekspertning fikricha, futbolchining jismoniy holati va yuqori darajaga chiqish salohiyatiga nisbatan shubhalar mavjudligi sababli ham transfer choʻzilib ketmoqda.

Turkiya varianti va moliyaviy shartlar

Hozirda Dushan Vlahovich faoliyatini Turkiyada davom ettirishi ehtimoli yuqori baholanmoqda. Beşiktaş klubi hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy daʼvogarga aylangan va uning moliyaviy talablarini qondirishga qurbi yetadi.

Endi Brasselning taʼkidlashicha, Istanbul klubi futbolchiga Yevropadagi boshqa jamoalarga qaraganda ancha yaxshi va soliqdan ozod qilingan maosh taklif qilmoqda. Shu sababli hujumchi faoliyatini aynan Turkiya Superligasida davom ettirishi kutilmoqda.

Chelsi uchun qulay imkoniyat

Ayni paytda Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso ixtiyorida Joao Pedro, Denni Velbek, Nikolas Jekson va Liam Delap kabi hujumchilar bor. Biroq londonliklar shu yozda Vlahovich uchun aniq harakat qilishmadi.

Ekspertning fikricha, agar Chelsi futbolchini Yuventusdagiga qaraganda ikki baravar past maosh evaziga qoʻlga kirita olsa, bu barcha tomonlar uchun foydali bitim boʻlar edi. Chunki oʻzining eng yaxshi sport formasidagi Vlahovich Premer-liga klubi uchun oʻzini oqlaydigan tavakkal sanaladi.

ChelseaDushan VlahovichJuventusBesiktasAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12Rafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiRafael Leao kelajagi va Milan atrofidagi transfer vaziyatiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi