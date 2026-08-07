Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Kris Uorddl Xarri Keynning 2030-yilgi jahon chempionatida qatnashishi katta sinov bo'lishini aytdi. U Keynni Krishtianu Ronaldu tajribasidan saboq chiqarib, xalqaro faoliyatidagi kelajagini puxta o'ylab ko'rishga chaqirdi. Hozirda 33 yoshli Keyn Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar bo'lib, 85 ta gol urgan va Piter Shiltonning 125 ta o'yinlik rekordini yangilashga yaqin turibdi.
Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Kris Uorddl GOAL nashriga bergan intervyusida Xarri Keynga 2030-yilgi jahon chempionatida qatnashish katta sinov boʻlishini taʼkidladi. U futbolchini Krishtianu Ronaldu tajribasidan saboq chiqarib, xalqaro faoliyatidagi kelajagini puxta oʻylab koʻrishga chaqirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Bavariya safida toʻp surib, oʻzining yuqori sport formasini saqlab qolayotgan 33 yoshli Xarri Keyn Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib turibdi. Uning hisobida 85 ta gol mavjud boʻlib, u Piter Shiltonning 125 ta oʻyinlik rekordini yangilashga juda yaqin turibdi.
Kelajakdagi yirik turnirlar va shaxsiy rekordlarMutaxassislarning fikricha, Keyn 2026-yilgi jahon chempionatida jamoani sardor sifatida boshlab borishi va 2028-yilda oʻz uyida oʻtadigan Yevropa chempionatida ham asosiy figura boʻlishi kutilmoqda. Terma jamoada markaziy hujumchi pozitsiyasi uchun muqobil variantlar kamligi sababli murabbiylar doimo uning xizmatiga tayanmoqda.
Biroq, yillar oʻtishi bilan har qanday futbolchi kabi Keyn ham jismoniy holatiga eʼtibor qaratishi lozim boʻladi. Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi kabi afsonalar oʻz faoliyatini uzoq davom ettirgan boʻlsa-da, bunday uzoq umr koʻrish futbol olamida istisno holat sanaladi.
Jismoniy holat va Kris Uorddlning fikrlariBetBrain bilan hamkorlik qilgan Kris Uorddlning GOAL nashriga maʼlum qilishicha, Xarri Keyn tezlikka tayanib oʻynamasligi va yuqori futbol intellektiga egaligi uning asosiy ustunligidir. Shunga qaramay, yosh oʻtgan sari oyoqlar harakati sekinlashishi muqarrar jarayondir.
Uorddl Portugaliya terma jamoasining soʻnggi yirik musobaqalardagi oʻyinlarini misol qilib keltirib, Krishtianu Ronalduning jismoniy holati yuqori darajadagi futbol talablariga javob bermay qolganini taʼkidladi. Shu boisdan, Xarri Keyn ham 2030-yilgi mundialgacha boʻlgan davrda oʻz imkoniyatlarini real baholashi zarur.
…