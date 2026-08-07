Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi

·311·Sport
Krishtianu Ronaldu Xarri Keyn uchun ogohlantirishga aylandi
Qisqacha

Kris Uorddl Xarri Keynning 2030-yilgi jahon chempionatida qatnashishi katta sinov bo'lishini aytdi. U Keynni Krishtianu Ronaldu tajribasidan saboq chiqarib, xalqaro faoliyatidagi kelajagini puxta o'ylab ko'rishga chaqirdi. Hozirda 33 yoshli Keyn Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar bo'lib, 85 ta gol urgan va Piter Shiltonning 125 ta o'yinlik rekordini yangilashga yaqin turibdi.

Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Kris Uorddl GOAL nashriga bergan intervyusida Xarri Keynga 2030-yilgi jahon chempionatida qatnashish katta sinov boʻlishini taʼkidladi. U futbolchini Krishtianu Ronaldu tajribasidan saboq chiqarib, xalqaro faoliyatidagi kelajagini puxta oʻylab koʻrishga chaqirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Bavariya safida toʻp surib, oʻzining yuqori sport formasini saqlab qolayotgan 33 yoshli Xarri Keyn Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib turibdi. Uning hisobida 85 ta gol mavjud boʻlib, u Piter Shiltonning 125 ta oʻyinlik rekordini yangilashga juda yaqin turibdi.

Kelajakdagi yirik turnirlar va shaxsiy rekordlar

Mutaxassislarning fikricha, Keyn 2026-yilgi jahon chempionatida jamoani sardor sifatida boshlab borishi va 2028-yilda oʻz uyida oʻtadigan Yevropa chempionatida ham asosiy figura boʻlishi kutilmoqda. Terma jamoada markaziy hujumchi pozitsiyasi uchun muqobil variantlar kamligi sababli murabbiylar doimo uning xizmatiga tayanmoqda.

Biroq, yillar oʻtishi bilan har qanday futbolchi kabi Keyn ham jismoniy holatiga eʼtibor qaratishi lozim boʻladi. Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi kabi afsonalar oʻz faoliyatini uzoq davom ettirgan boʻlsa-da, bunday uzoq umr koʻrish futbol olamida istisno holat sanaladi.

Jismoniy holat va Kris Uorddlning fikrlari

BetBrain bilan hamkorlik qilgan Kris Uorddlning GOAL nashriga maʼlum qilishicha, Xarri Keyn tezlikka tayanib oʻynamasligi va yuqori futbol intellektiga egaligi uning asosiy ustunligidir. Shunga qaramay, yosh oʻtgan sari oyoqlar harakati sekinlashishi muqarrar jarayondir.

Uorddl Portugaliya terma jamoasining soʻnggi yirik musobaqalardagi oʻyinlarini misol qilib keltirib, Krishtianu Ronalduning jismoniy holati yuqori darajadagi futbol talablariga javob bermay qolganini taʼkidladi. Shu boisdan, Xarri Keyn ham 2030-yilgi mundialgacha boʻlgan davrda oʻz imkoniyatlarini real baholashi zarur.

Xarri KeynKrishtianu RonalduAngliya terma jamoasiKris UorddlJahon chempionati 2030
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)