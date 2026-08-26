Tim Shervud yirik mag‘lubiyatdan so‘ng «Tottenhem»ni ayovsiz tanqid qildi!

·1·Sport
Tim Shervud yirik mag‘lubiyatdan so‘ng «Tottenhem»ni ayovsiz tanqid qildi!

Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi «Tottenhem» uchun haqiqiy sovuq dush bilan boshlandi. London klubi 1-tur doirasida safarda «Brentford»ga qarshi maydonga tushib, kutilmaganda 0:3 hisobidagi yirik mag‘lubiyatga uchradi.

Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng, o‘z vaqtida jamoani boshqargan sobiq bosh murabbiy va taniqli futbol eksperti Tim Shervud italiyalik mutaxassis Roberto De Zerbi hamda uning shogirdlari manziliga o‘ta keskin va ayovsiz tanqidiy fikrlarni bildirdi.

«Vaqt ham, tarkib ham yetarli edi»: Shervuddan qattiq tanqid

Tim Shervud jamoaning mavsumoldi tayyorgarligi va transfer kampaniyasini hisobga olgan holda, bunday sust o‘yinni mutlaqo oqlab bo‘lmasligini ta’kidladi:

«Murabbiyning ixtiyorida yangi futbolchilar bilan ishlash, taktikani singdirish uchun vaqt yetarlicha edi. Shuningdek, u o‘zi istamagan va qutulmoqchi bo‘lgan o‘yinchilar ham klub tomonidan sotib yuborildi. De Zerbi doim o‘z g‘ayrati, ishtiyoqi va shiddati bilan tanilgan, maydondagi jamoasi ham aynan shu xarakterni aks ettirishi shart edi.

Ammo biz maydonda hech narsa ko‘rmadik — o‘yin haqiqatan ham dahshatli bo‘ldi», — deya bayonot berdi Shervud.

De Zerbi boshqaruvidagi start va muammolar

Italiyalik murabbiyning «Tottenhem»dagi rasmiy debyuti muxlislar kutgan hujumkor va jozibador futboldan ancha yiroq bo‘lib chiqdi:

  • Himoyadagi parokandalik: «Brentford»ning tezkor qarshi hujumlari va standart vaziyatlariga qarshi «shporlar» mudofaasi hech qanday javob topa olmadi;

  • Hujumdagi g‘oyasizlik: De Zerbiga xos bo‘lgan qisqa paslar va yuqori pressing mexanizmi raqibning zich himoyasini yorib o‘tishga ojizlik qildi.

2-turda «Nyukasl» sinovi kutmoqda

Mavsumni yirik mag‘lubiyat bilan boshlagan «Tottenhem»ning oldida yana bir jiddiy sinov turibdi:

  • «Tottenhem Xotspur Stedium»dagi bahs: 2-tur doirasida londonliklar o‘z uyida shiddatli va jismonan baquvvat «Nyukasl Yunayted» klubini qabul qiladi;

  • De Zerbi uchun bosim: Agar jamoa o‘z maydonida ham ishonchli o‘yin namoyish eta olmasa, italiyalik mutaxassisga bo‘lgan muxlislar va rahbariyat bosimi mavsum avvalidanoq haddan tashqari kuchayishi tayin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareskaning yangi quroli: 95+5 mln yevro evaziga «Siti»ga o‘tgan Ayub Buaddi kim?Mareskaning yangi quroli: 95+5 mln yevro evaziga «Siti»ga o‘tgan Ayub Buaddi kim?Bugun, 17:51Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Bugun, 15:30Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?Bugun, 15:28Bibisora Asaubayeva rapid turnirida g‘olib bo‘ldiBibisora Asaubayeva rapid turnirida g‘olib bo‘ldiBugun, 14:24Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning YECHLdagi tarixiy g‘alabasidan so‘ng nimalar dedi?Umarali Rahmonaliyev «Sabah»ning YECHLdagi tarixiy g‘alabasidan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 12:31Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!Olimpiada chempioni Jordan Barrouz Islam Maxachevga «vizov» tashladi!Bugun, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi