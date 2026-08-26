Tim Shervud yirik mag‘lubiyatdan so‘ng «Tottenhem»ni ayovsiz tanqid qildi!
Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi «Tottenhem» uchun haqiqiy sovuq dush bilan boshlandi. London klubi 1-tur doirasida safarda «Brentford»ga qarshi maydonga tushib, kutilmaganda 0:3 hisobidagi yirik mag‘lubiyatga uchradi.
Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng, o‘z vaqtida jamoani boshqargan sobiq bosh murabbiy va taniqli futbol eksperti Tim Shervud italiyalik mutaxassis Roberto De Zerbi hamda uning shogirdlari manziliga o‘ta keskin va ayovsiz tanqidiy fikrlarni bildirdi.
«Vaqt ham, tarkib ham yetarli edi»: Shervuddan qattiq tanqid
Tim Shervud jamoaning mavsumoldi tayyorgarligi va transfer kampaniyasini hisobga olgan holda, bunday sust o‘yinni mutlaqo oqlab bo‘lmasligini ta’kidladi:
«Murabbiyning ixtiyorida yangi futbolchilar bilan ishlash, taktikani singdirish uchun vaqt yetarlicha edi. Shuningdek, u o‘zi istamagan va qutulmoqchi bo‘lgan o‘yinchilar ham klub tomonidan sotib yuborildi. De Zerbi doim o‘z g‘ayrati, ishtiyoqi va shiddati bilan tanilgan, maydondagi jamoasi ham aynan shu xarakterni aks ettirishi shart edi.
Ammo biz maydonda hech narsa ko‘rmadik — o‘yin haqiqatan ham dahshatli bo‘ldi», — deya bayonot berdi Shervud.
De Zerbi boshqaruvidagi start va muammolar
Italiyalik murabbiyning «Tottenhem»dagi rasmiy debyuti muxlislar kutgan hujumkor va jozibador futboldan ancha yiroq bo‘lib chiqdi:
Himoyadagi parokandalik: «Brentford»ning tezkor qarshi hujumlari va standart vaziyatlariga qarshi «shporlar» mudofaasi hech qanday javob topa olmadi;
Hujumdagi g‘oyasizlik: De Zerbiga xos bo‘lgan qisqa paslar va yuqori pressing mexanizmi raqibning zich himoyasini yorib o‘tishga ojizlik qildi.
2-turda «Nyukasl» sinovi kutmoqda
Mavsumni yirik mag‘lubiyat bilan boshlagan «Tottenhem»ning oldida yana bir jiddiy sinov turibdi:
«Tottenhem Xotspur Stedium»dagi bahs: 2-tur doirasida londonliklar o‘z uyida shiddatli va jismonan baquvvat «Nyukasl Yunayted» klubini qabul qiladi;
De Zerbi uchun bosim: Agar jamoa o‘z maydonida ham ishonchli o‘yin namoyish eta olmasa, italiyalik mutaxassisga bo‘lgan muxlislar va rahbariyat bosimi mavsum avvalidanoq haddan tashqari kuchayishi tayin.
…