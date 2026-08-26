27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 63,31 so‘mga qimmatlab, 13 797,06 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 27 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 45,17 so‘mga qimmatlab, 11 823,69 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 63,31 so‘mga qimmatlab, 13 797,06 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,78 so‘mga qimmatlab, 139,74 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 56,85 so‘mga qimmatlab, 16 114,51 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,36 so‘mga qimmatlab, 74,32 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 34,28 so‘mga qimmatlab, 14 706,08 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 6,51 so‘mga qimmatlab, 1 759,32 so‘mni tashkil etdi.
…