27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·0·Iqtisodiyot
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 27 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 45,17 so‘mga qimmatlab, 11 823,69 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 63,31 so‘mga qimmatlab, 13 797,06 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,78 so‘mga qimmatlab, 139,74 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 56,85 so‘mga qimmatlab, 16 114,51 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,36 so‘mga qimmatlab, 74,32 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 34,28 so‘mga qimmatlab, 14 706,08 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 6,51 so‘mga qimmatlab, 1 759,32 so‘mni tashkil etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 11:3226 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:46Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?Kecha, 17:14O‘zbekistonning davlat qarzi 48,3 mlrd dollarga yetdiO‘zbekistonning davlat qarzi 48,3 mlrd dollarga yetdiKecha, 16:2326 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda26 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:0125 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24.08, 17:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
26 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda