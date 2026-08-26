Xiaomi uch soniyada qiziydigan yangi grafenli isitgichni taqdim etdi
Xiaomi texnologiya kompaniyasi ixcham va yuqori samarali Mijia Graphene Heater C nomli yangi isitgich qurilmasini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur mahsulot brendning Youpin kraudfaktoring platformasida eʼlon qilingan boʻlib, Xitoy bozorida uning dastlabki savdolari joriy yilning 2-sentabr sanasidan boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi bosqichda isitgich juda hamyonbop narxda taklif etilmoqda. Mahsulotning kraudfaktoring kampaniyasidagi narxi atigi 179 yuanni, yaʼni taxminan 25 AQSh dollarini tashkil qiladi. Mazkur narx siyosati qurilmani xaridorlar uchun yanada ommabop va jozibador qilishi kutilmoqda.
Minimalistik dizayn va qulayliklarYangi qurilma kompaniyaga xos anʼanaviy minimalistik uslubda ishlangan boʻlib, har qanday xona interyeriga osongina moslasha oladi. Isitgichning oʻlchamlari 175 × 175 × 472 millimetrni tashkil etib, uning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 1,65 kilogramm atrofida.
Konstruksiyaning yuqori qismida haroratni boshqarish uchun maxsus regulyator oʻrnatilgan. Qurilmani bir xonadan boshqasiga koʻchirib oʻtkazishni osonlashtirish maqsadida esa uning orqa panelida yashirin tutqich koʻzda tutilgan.
Tezkor isitish va texnik xususiyatlarMijia Graphene Heater C xonada issiq havoni bir tekis taqsimlash uchun 80 graduslik burchak ostida aylanib turish funksiyasiga ega. Qurilmaning old qismi keng va egilgan teshik hamda mikroperforatsiyalangan toʻr bilan jihozlangan boʻlib, bu havo oqimini yanada yumshoq va tekis boʻlishini taʼminlaydi.
Isitish jarayoni zamonaviy grafen elementi hamda doimiy tok dvigateliga ega kuchli ventilyator yordamida amalga oshiriladi. Xiaomi bayonotiga koʻra, ushbu texnologiya tufayli qurilma ishchi haroratga bor-yoʻgʻi 3 soniya ichida chiqishga qodir.
Ishlash rejimlari va quvvatQurilma foydalanuvchilarga ikkita asosiy quvvat rejimini taklif etadi — 1200 vatt va 2000 vatt. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, isitgichni maksimal quvvatda ishlatganda xonani sezilarli darajada qizdirish uchun taxminan 10 daqiqa vaqt kifoya qiladi.
Mazkur ixcham va arzon isitgich yaqinlashib kelayotgan salqin kunlarda uy yoki idoralarni tezkor isitish uchun qulay yechimlardan biriga aylanishi kutilmoqda.
…