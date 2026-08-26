Xiaomi uch soniyada qiziydigan yangi grafenli isitgichni taqdim etdi

·19·Texno
Xiaomi uch soniyada qiziydigan yangi grafenli isitgichni taqdim etdi

Xiaomi texnologiya kompaniyasi ixcham va yuqori samarali Mijia Graphene Heater C nomli yangi isitgich qurilmasini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur mahsulot brendning Youpin kraudfaktoring platformasida eʼlon qilingan boʻlib, Xitoy bozorida uning dastlabki savdolari joriy yilning 2-sentabr sanasidan boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi bosqichda isitgich juda hamyonbop narxda taklif etilmoqda. Mahsulotning kraudfaktoring kampaniyasidagi narxi atigi 179 yuanni, yaʼni taxminan 25 AQSh dollarini tashkil qiladi. Mazkur narx siyosati qurilmani xaridorlar uchun yanada ommabop va jozibador qilishi kutilmoqda.

Minimalistik dizayn va qulayliklar

Yangi qurilma kompaniyaga xos anʼanaviy minimalistik uslubda ishlangan boʻlib, har qanday xona interyeriga osongina moslasha oladi. Isitgichning oʻlchamlari 175 × 175 × 472 millimetrni tashkil etib, uning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 1,65 kilogramm atrofida.

Konstruksiyaning yuqori qismida haroratni boshqarish uchun maxsus regulyator oʻrnatilgan. Qurilmani bir xonadan boshqasiga koʻchirib oʻtkazishni osonlashtirish maqsadida esa uning orqa panelida yashirin tutqich koʻzda tutilgan.

Tezkor isitish va texnik xususiyatlar

Mijia Graphene Heater C xonada issiq havoni bir tekis taqsimlash uchun 80 graduslik burchak ostida aylanib turish funksiyasiga ega. Qurilmaning old qismi keng va egilgan teshik hamda mikroperforatsiyalangan toʻr bilan jihozlangan boʻlib, bu havo oqimini yanada yumshoq va tekis boʻlishini taʼminlaydi.

Isitish jarayoni zamonaviy grafen elementi hamda doimiy tok dvigateliga ega kuchli ventilyator yordamida amalga oshiriladi. Xiaomi bayonotiga koʻra, ushbu texnologiya tufayli qurilma ishchi haroratga bor-yoʻgʻi 3 soniya ichida chiqishga qodir.

Ishlash rejimlari va quvvat

Qurilma foydalanuvchilarga ikkita asosiy quvvat rejimini taklif etadi — 1200 vatt va 2000 vatt. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, isitgichni maksimal quvvatda ishlatganda xonani sezilarli darajada qizdirish uchun taxminan 10 daqiqa vaqt kifoya qiladi.

Mazkur ixcham va arzon isitgich yaqinlashib kelayotgan salqin kunlarda uy yoki idoralarni tezkor isitish uchun qulay yechimlardan biriga aylanishi kutilmoqda.

XiaomiGraphene HeaterTexnologiyaIsitgichYoupin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdiSamsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdiBugun, 15:55Starship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindiStarship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindiBugun, 15:26Sunʼiy intellektga ega noodatiy Qin J36 tugmali telefoni taqdim etildiSunʼiy intellektga ega noodatiy Qin J36 tugmali telefoni taqdim etildiBugun, 13:53Xiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdiXiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdiBugun, 10:20Xiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 09:59HP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiHP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiBugun, 04:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda