Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?

·17·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?

O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Xitoy Xalq Respublikasining nufuzli siyosiy arboblaridan biri — Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo‘mitasi Siyosiy byurosi Doimiy qo‘mitasi a’zosi, Butunxitoy xalq vakillari kengashi Doimiy qo‘mitasi raisi Chjao Letszi bilan uchrashuv o‘tkazdi.

Ikki mamlakat o‘rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklikni yanada mustahkamlashga qaratilgan muloqot samimiy va konstruktiv ruhda kechdi.

«Parlamentlararo va davlatlararo muloqot yangi bosqichda»

Prezident Administratsiyasi rahbari o‘z rasmiy Telegram-kanalida bo‘lib o‘tgan muzokaralar yakunlari bo‘yicha bayonot berib, O‘zbekiston–Xitoy munosabatlaridagi yuqori sur’atlarni alohida qayd etdi:

«Samimiy ruhda kechgan suhbat chog‘ida davlatlarimiz rahbarlarining izchil va samarali muloqoti natijasida so‘nggi yillarda O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasida mustahkamlanib borayotgan munosabatlarni muhokama qildik. Parlamentlararo muloqot ham yangi bosqichga ko‘tarilmoqda», — deya ta’kidladi Saida Mirziyoyeva.

Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?

Transport, savdo, ta’lim va madaniyat: Hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari

Uchrashuv davomida Toshkent va Pekin o‘rtasidagi amaliy va investitsiyaviy sheriklik masalalariga urg‘u berildi:

  • Strategik loyihalar: Xitoy tomonining transport-logistika yo‘laklarini kengaytirish, o‘zaro savdo aylanmasini oshirish hamda iqtisodiy tashabbuslarni birgalikda ro‘yobga chiqarishga qaratilgan intilishi yuqori baholandi;

  • Gumanitar aloqalar: Ta’lim, ilm-fan va madaniy almashinuv dasturlarini kengaytirish, qo‘shma innovatsion loyihalarni amaliyotga tatbiq etish istiqbollari ko‘rib chiqildi;

  • Asosiy maqsad: Saida Mirziyoyeva ikki davlat oldida ko‘plab mushtarak rejalar turganini va hozirgi bosh vazifa ularni bosqichma-bosqich hamda samarali hayotga tatbiq etishdan iborat ekanini qayd etdi.

Muloqot so‘ngida Prezident Administratsiyasi rahbari janob Chjao Letsziga ochiq va mazmunli fikr almashinuv uchun chuqur minnatdorlik bildirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladiMustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladiBugun, 17:571 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadi1 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadiBugun, 16:02Davlat mehnat inspeksiyasi “Ochiq budjet” bo‘yicha ogohlantirish berdiDavlat mehnat inspeksiyasi “Ochiq budjet” bo‘yicha ogohlantirish berdiBugun, 15:10Endi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkinEndi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkinBugun, 14:33Prezident ishtirokida davlat mukofotlarini topshirish marosimi boshlandiPrezident ishtirokida davlat mukofotlarini topshirish marosimi boshlandiBugun, 14:06O‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkinO‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkinBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi