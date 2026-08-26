Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?
O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Xitoy Xalq Respublikasining nufuzli siyosiy arboblaridan biri — Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo‘mitasi Siyosiy byurosi Doimiy qo‘mitasi a’zosi, Butunxitoy xalq vakillari kengashi Doimiy qo‘mitasi raisi Chjao Letszi bilan uchrashuv o‘tkazdi.
Ikki mamlakat o‘rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklikni yanada mustahkamlashga qaratilgan muloqot samimiy va konstruktiv ruhda kechdi.
«Parlamentlararo va davlatlararo muloqot yangi bosqichda»
Prezident Administratsiyasi rahbari o‘z rasmiy Telegram-kanalida bo‘lib o‘tgan muzokaralar yakunlari bo‘yicha bayonot berib, O‘zbekiston–Xitoy munosabatlaridagi yuqori sur’atlarni alohida qayd etdi:
«Samimiy ruhda kechgan suhbat chog‘ida davlatlarimiz rahbarlarining izchil va samarali muloqoti natijasida so‘nggi yillarda O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasida mustahkamlanib borayotgan munosabatlarni muhokama qildik. Parlamentlararo muloqot ham yangi bosqichga ko‘tarilmoqda», — deya ta’kidladi Saida Mirziyoyeva.
Transport, savdo, ta’lim va madaniyat: Hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlari
Uchrashuv davomida Toshkent va Pekin o‘rtasidagi amaliy va investitsiyaviy sheriklik masalalariga urg‘u berildi:
Strategik loyihalar: Xitoy tomonining transport-logistika yo‘laklarini kengaytirish, o‘zaro savdo aylanmasini oshirish hamda iqtisodiy tashabbuslarni birgalikda ro‘yobga chiqarishga qaratilgan intilishi yuqori baholandi;
Gumanitar aloqalar: Ta’lim, ilm-fan va madaniy almashinuv dasturlarini kengaytirish, qo‘shma innovatsion loyihalarni amaliyotga tatbiq etish istiqbollari ko‘rib chiqildi;
Asosiy maqsad: Saida Mirziyoyeva ikki davlat oldida ko‘plab mushtarak rejalar turganini va hozirgi bosh vazifa ularni bosqichma-bosqich hamda samarali hayotga tatbiq etishdan iborat ekanini qayd etdi.
Muloqot so‘ngida Prezident Administratsiyasi rahbari janob Chjao Letsziga ochiq va mazmunli fikr almashinuv uchun chuqur minnatdorlik bildirdi.
…