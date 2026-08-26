Hyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadi

·12·Avto
Hyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadi

Yaqinda boʻlib oʻtgan yillik investorlar kunida Hyundai Motor kompaniyasi oʻzining premium Genesis brendi bilan birgalikda 2030-yilgacha Yevropa bozorida 41 ta yangi yoki yangilangan avtomobil modellarini chiqarishini eʼlon qildi. Ushbu keng koʻlamli qadam boshqa Osiyo avtoishlab chiqaruvchilari Xitoy raqobati kuchayganidan soʻng mazkur mintaqadagi faoliyatini sekinlashtirayotgan bir paytda, Janubiy Koreya gigantining Yevropa bozoriga sodiq qolayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modellar qatoridan maxsus Yevropa bozori uchun moʻljallangan kichik elektr krossover, oʻlchami oʻrta boʻlgan yangi elektr krossover hamda tijorat avtomobillari joy oladi. Kompaniya 2030-yilga borib Yevropada elektromobillar savdosini keskin oshirishni rejalashtirgan. Agar 2025-yilda 116 ming dona elektromobil sotish koʻzda tutilgan boʻlsa, oʻn yil oxiriga kelib bu koʻrsatkichni toʻrt barobarga koʻpaytirib, yillik 420 ming donadan oshirish maqsad qilingan.

Elektrlashtirish va krossoverlar yoʻnalishidagi yangiliklar

Soʻnggi yillarda Hyundai elektromobillar taqdimoti borasida oʻzining qardosh brendi Kiaʻdan biroz ortda qolib, ikki brend oʻrtasida savdo hajmining tafovuti kengayishiga sabab boʻlgandi. Biroq kompaniya bu holatni oʻzgartirishga qatʼiy belbogʻ bogʻlagan. Joriy yil oxirida Yevropada ishlab chiqariladigan yangi Ioniq 3 modeli bilan boshlanadigan elektromobillarhujumi ortidan mintaqaga moslashtirilgan kichik SUV taqdim etiladi.

Shuningdek, anʼanaviy ichki yonuv dvigateliga ega modellar ham eʼtibordan chetda qolmagani muhim. Xususan, Braziliya uchun namoyish etilgan model bazasida tayyorlangan yangi i20 xatchbeki hamda Yevropada brendning eng koʻp sotiladigan avtomobili hisoblangan Tucson ixcham krossoverining yirikroq avlodi ham chiqariladi. Kompaniya AQShda yigʻiladigan va elektromobil kabi tezlanish hamda harakatlanish imkonini beruvchi yangi Santa Fe extended-range gidrid versiyasini ham Yevropaga olib kelish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda.

Raqobat muhiti va kelajakdagi rejalar

Hyundai bosh direktori Xose Munoz jurnalistlar va tahlilchilar bilan suhbatda Yevropa sayyoradagi eng raqobatbardosh hududlardan biri ekanini taʼkidladi. Bugungi kunda avtomobil ishlab chiqaruvchilar, ayniqsa elektrotexnologiyalar sohasida xitoylik raqobatchilarning tannarx borasidagi ustunligiga qarshi kurashishda qiynalmoqda. Shunga qaramay, Hyundai oʻzining keyingi avlod elektromobillari akkumulyatorlari tannarxini 30 foizga qisqartirishga muvaffaq boʻlganini maʼlum qildi.

Ichki yonuv dvigatelli avtomobillar savdosi ham kompaniyaning mintaqadagi foyda strategiyasida muhim oʻrin tutishda davom etmoqda. 2021-yilda ishga tushirilganidan buyon Yevropada savdo koʻrsatkichlari biroz past boʻlganiga qaramay, Hyundai Genesis brendini rivojlantirishni davom ettiradi. Global miqyosda esa Genesis 2027-yilda yangi yuqori unumdor batareya evaziga 640 mildan ortiq masofani bosib oʻta oladigan kengaytirilgan masofali elektromobil modelini, shuningdek, GV80 yirik krossoverining gidrid versiyasi hamda GV90 lyuks toifasidagi elektr krossoverini taqdim etishni rejalashtirgan.

HyundaiGenesisElektromobilAvtoyangiliklarYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdiYangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdiBugun, 12:26BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)21.08, 18:30General Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqdaGeneral Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqda21.08, 17:24Avtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqdaAvtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqda21.08, 15:23Shelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladiShelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladi21.08, 15:01Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?21.08, 13:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi