Hyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadi
Yaqinda boʻlib oʻtgan yillik investorlar kunida Hyundai Motor kompaniyasi oʻzining premium Genesis brendi bilan birgalikda 2030-yilgacha Yevropa bozorida 41 ta yangi yoki yangilangan avtomobil modellarini chiqarishini eʼlon qildi. Ushbu keng koʻlamli qadam boshqa Osiyo avtoishlab chiqaruvchilari Xitoy raqobati kuchayganidan soʻng mazkur mintaqadagi faoliyatini sekinlashtirayotgan bir paytda, Janubiy Koreya gigantining Yevropa bozoriga sodiq qolayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modellar qatoridan maxsus Yevropa bozori uchun moʻljallangan kichik elektr krossover, oʻlchami oʻrta boʻlgan yangi elektr krossover hamda tijorat avtomobillari joy oladi. Kompaniya 2030-yilga borib Yevropada elektromobillar savdosini keskin oshirishni rejalashtirgan. Agar 2025-yilda 116 ming dona elektromobil sotish koʻzda tutilgan boʻlsa, oʻn yil oxiriga kelib bu koʻrsatkichni toʻrt barobarga koʻpaytirib, yillik 420 ming donadan oshirish maqsad qilingan.
Elektrlashtirish va krossoverlar yoʻnalishidagi yangiliklarSoʻnggi yillarda Hyundai elektromobillar taqdimoti borasida oʻzining qardosh brendi Kiaʻdan biroz ortda qolib, ikki brend oʻrtasida savdo hajmining tafovuti kengayishiga sabab boʻlgandi. Biroq kompaniya bu holatni oʻzgartirishga qatʼiy belbogʻ bogʻlagan. Joriy yil oxirida Yevropada ishlab chiqariladigan yangi Ioniq 3 modeli bilan boshlanadigan elektromobillarhujumi ortidan mintaqaga moslashtirilgan kichik SUV taqdim etiladi.
Shuningdek, anʼanaviy ichki yonuv dvigateliga ega modellar ham eʼtibordan chetda qolmagani muhim. Xususan, Braziliya uchun namoyish etilgan model bazasida tayyorlangan yangi i20 xatchbeki hamda Yevropada brendning eng koʻp sotiladigan avtomobili hisoblangan Tucson ixcham krossoverining yirikroq avlodi ham chiqariladi. Kompaniya AQShda yigʻiladigan va elektromobil kabi tezlanish hamda harakatlanish imkonini beruvchi yangi Santa Fe extended-range gidrid versiyasini ham Yevropaga olib kelish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda.
Raqobat muhiti va kelajakdagi rejalarHyundai bosh direktori Xose Munoz jurnalistlar va tahlilchilar bilan suhbatda Yevropa sayyoradagi eng raqobatbardosh hududlardan biri ekanini taʼkidladi. Bugungi kunda avtomobil ishlab chiqaruvchilar, ayniqsa elektrotexnologiyalar sohasida xitoylik raqobatchilarning tannarx borasidagi ustunligiga qarshi kurashishda qiynalmoqda. Shunga qaramay, Hyundai oʻzining keyingi avlod elektromobillari akkumulyatorlari tannarxini 30 foizga qisqartirishga muvaffaq boʻlganini maʼlum qildi.
Ichki yonuv dvigatelli avtomobillar savdosi ham kompaniyaning mintaqadagi foyda strategiyasida muhim oʻrin tutishda davom etmoqda. 2021-yilda ishga tushirilganidan buyon Yevropada savdo koʻrsatkichlari biroz past boʻlganiga qaramay, Hyundai Genesis brendini rivojlantirishni davom ettiradi. Global miqyosda esa Genesis 2027-yilda yangi yuqori unumdor batareya evaziga 640 mildan ortiq masofani bosib oʻta oladigan kengaytirilgan masofali elektromobil modelini, shuningdek, GV80 yirik krossoverining gidrid versiyasi hamda GV90 lyuks toifasidagi elektr krossoverini taqdim etishni rejalashtirgan.
…