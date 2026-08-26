Huawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildi
Xitoyning texnologiya giganti Huawei va Amerikaning taniqli HP kompaniyasi oʻzaro patentlar boʻyicha koʻp yillik global bitim imzoladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tomonlar simsiz aloqa standartlarini birgalikda qoʻllash va intellektual mulk huquqlarini oʻzaro litsenziyalash boʻyicha kelishuvga erishgan. Mazkur shartnoma ikki kompaniya oʻrtasidagi avvalgi barcha kelishmovchiliklarga nuqta qoʻyib, bozor ishtirokchilari uchun yangi hamkorlik sahifasini ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Imzolangan shartnomaga asosan, HP oʻzining shaxsiy kompyuterlari, noutbuklari, printerlari va boshqa turdagi qurilmalarida Huawei ishlanmalaridan foydalanish huquqiga ega boʻldi. Oʻz navbatida, xitoylik ishlab chiqaruvchi ham amerikalik sherigining patentlangan texnologik ishlanmalarini qoʻllash imkoniyatini qoʻlga kiritdi. Bu esa har ikki tomon mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.
Patent nizolaridan strategik hamkorlik sariUshbu kelishuvning tuzilishiga tomonlar oʻrtasida oʻtgan yillar davomida yuzaga kelgan huquqiy ziddiyatlar sabab boʻlgan edi. Xususan, 2025-yilning avgust oyida Huawei kompaniyasi AQSh sudiga murojaat qilib, HPʼni Wi-Fi 6 texnologiyasiga oid patentlarni tegishli litsenziyasiz ishlatganlikda ayblagan edi. Daʼvoda simsiz lokal tarmoqlarda maʼlumotlarni uzatishni taʼminlovchi muhim ishlanmalar ruxsatsiz qoʻllangani taʼkidlangandi.
Vaziyatni yumshatish maqsadida HP keyinchalik Sisvel tashkilotining Wi-Fi 6 patent dasturiga qoʻshilib, ushbu standartga oid qariyb 2000 ta patentdan foydalanish huquqini rasmiylashtirgan edi. Biroq joriy global bitim shunchaki oʻtgan daʼvolarni yopibgina qolmay, balki hamkorlik koʻlamini yanada kengaytirdi.
Yangi avlod Wi-Fi standartlari va moliyaviy shartlarYangi imzolangan litsenziya shartnomasi nafaqat ommalashgan Wi-Fi 6, balki undan ham zamonaviyroq va tezkorroq boʻlgan Wi-Fi 7 standartlarini oʻz ichiga oladi. Bu esa kompaniyalarga oʻz qurilmalarida eng soʻnggi avlod simsiz ulanish imkoniyatlarini joriy etish imkonini beradi.
Kelishuv shartlariga muvofiq, HP kompaniyasi foydalanilayotgan ilgʻor simsiz aloqa texnologiyalari uchun Huawei'ga muayyan litsenziya toʻlovlarini amalga oshirib boradi. Mutaxassislarning fikricha, bunday patent kelishuvlari yirik texnologik korporatsiyalar uchun sud xarajatlarini kamaytirish va bozorda barqaror rivojlanishni taʼminlashning eng maqbul yoʻli hisoblanadi.
…