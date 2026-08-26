Huawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildi

·13·Texno
Huawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildi

Xitoyning texnologiya giganti Huawei va Amerikaning taniqli HP kompaniyasi oʻzaro patentlar boʻyicha koʻp yillik global bitim imzoladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tomonlar simsiz aloqa standartlarini birgalikda qoʻllash va intellektual mulk huquqlarini oʻzaro litsenziyalash boʻyicha kelishuvga erishgan. Mazkur shartnoma ikki kompaniya oʻrtasidagi avvalgi barcha kelishmovchiliklarga nuqta qoʻyib, bozor ishtirokchilari uchun yangi hamkorlik sahifasini ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Imzolangan shartnomaga asosan, HP oʻzining shaxsiy kompyuterlari, noutbuklari, printerlari va boshqa turdagi qurilmalarida Huawei ishlanmalaridan foydalanish huquqiga ega boʻldi. Oʻz navbatida, xitoylik ishlab chiqaruvchi ham amerikalik sherigining patentlangan texnologik ishlanmalarini qoʻllash imkoniyatini qoʻlga kiritdi. Bu esa har ikki tomon mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Patent nizolaridan strategik hamkorlik sari

Ushbu kelishuvning tuzilishiga tomonlar oʻrtasida oʻtgan yillar davomida yuzaga kelgan huquqiy ziddiyatlar sabab boʻlgan edi. Xususan, 2025-yilning avgust oyida Huawei kompaniyasi AQSh sudiga murojaat qilib, HPʼni Wi-Fi 6 texnologiyasiga oid patentlarni tegishli litsenziyasiz ishlatganlikda ayblagan edi. Daʼvoda simsiz lokal tarmoqlarda maʼlumotlarni uzatishni taʼminlovchi muhim ishlanmalar ruxsatsiz qoʻllangani taʼkidlangandi.

Vaziyatni yumshatish maqsadida HP keyinchalik Sisvel tashkilotining Wi-Fi 6 patent dasturiga qoʻshilib, ushbu standartga oid qariyb 2000 ta patentdan foydalanish huquqini rasmiylashtirgan edi. Biroq joriy global bitim shunchaki oʻtgan daʼvolarni yopibgina qolmay, balki hamkorlik koʻlamini yanada kengaytirdi.

Yangi avlod Wi-Fi standartlari va moliyaviy shartlar

Yangi imzolangan litsenziya shartnomasi nafaqat ommalashgan Wi-Fi 6, balki undan ham zamonaviyroq va tezkorroq boʻlgan Wi-Fi 7 standartlarini oʻz ichiga oladi. Bu esa kompaniyalarga oʻz qurilmalarida eng soʻnggi avlod simsiz ulanish imkoniyatlarini joriy etish imkonini beradi.

Kelishuv shartlariga muvofiq, HP kompaniyasi foydalanilayotgan ilgʻor simsiz aloqa texnologiyalari uchun Huawei'ga muayyan litsenziya toʻlovlarini amalga oshirib boradi. Mutaxassislarning fikricha, bunday patent kelishuvlari yirik texnologik korporatsiyalar uchun sud xarajatlarini kamaytirish va bozorda barqaror rivojlanishni taʼminlashning eng maqbul yoʻli hisoblanadi.

HuaweiHPWi-FiTexnologiyaPatent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch soniyada qiziydigan yangi grafenli isitgichni taqdim etdiXiaomi uch soniyada qiziydigan yangi grafenli isitgichni taqdim etdiBugun, 16:25Samsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdiSamsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdiBugun, 15:55Starship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindiStarship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindiBugun, 15:26Sunʼiy intellektga ega noodatiy Qin J36 tugmali telefoni taqdim etildiSunʼiy intellektga ega noodatiy Qin J36 tugmali telefoni taqdim etildiBugun, 13:53Xiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdiXiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdiBugun, 10:20Xiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 09:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda