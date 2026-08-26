To‘ydagi g‘alati holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilindi (video)

·121·Jamiyat
To‘ydagi g‘alati holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilindi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistondagi to‘ylardan birida tasvirga olingani aytilgan g‘alati video tarqaldi.

Kadrlarda mehmonlar dasturxon atrofida ovqatlanib o‘tirgan paytda ayollardan biri stol ostiga kirgani ko‘rinadi. U yerda noqulay holatga tushib qolgani aks etgan, so‘ngra esa go‘yo biror narsani qidirayotgandek harakat qilgan.

Videoni tarqatgan manbalarda ayolning nima sababdan bunday qilgani haqida aniq ma’lumot berilmagan. Ayrim taxminlarda u hojatxonaga yetib borolmagan bo‘lishi mumkinligi aytilsa, boshqa taxminlarda bu harakat qasddan qilingani taxmin qilingan.

Hodisa oqibatida to‘y o‘tkazilayotgan joydagi gilam ifloslangani va bayram kayfiyati buzilgani haqida xabar berilgan.

Ayni paytda voqeaning aniq joyi, vaqti va ishtirokchilari haqida ishonchli ma’lumotlar mavjud emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarshida bankomatni buzgan 19 yoshli yigitning g‘alati rejasi fosh bo‘ldiQarshida bankomatni buzgan 19 yoshli yigitning g‘alati rejasi fosh bo‘ldiBugun, 15:14Toshkentda marhum Islom Karimovga o‘xshash erkak uchradi (video)Toshkentda marhum Islom Karimovga o‘xshash erkak uchradi (video)Bugun, 13:231 sentyabrdan boshlab oylik, stipendiya va jarimalar qanday o‘zgaradi?1 sentyabrdan boshlab oylik, stipendiya va jarimalar qanday o‘zgaradi?Bugun, 10:40IIBB 402 nafar qidiruvdagi shaxs ushlanganini ma’lum qildiIIBB 402 nafar qidiruvdagi shaxs ushlanganini ma’lum qildiBugun, 10:1626 avgust kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz vaqtincha o‘chiriladi26 avgust kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz vaqtincha o‘chiriladiBugun, 09:2608:00 dan 17:00 gacha: Toshkentda davlat tashkilotlarining ish grafigi nega o‘zgarmoqda?08:00 dan 17:00 gacha: Toshkentda davlat tashkilotlarining ish grafigi nega o‘zgarmoqda?Bugun, 07:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi