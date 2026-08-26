To‘ydagi g‘alati holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilindi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistondagi to‘ylardan birida tasvirga olingani aytilgan g‘alati video tarqaldi.
Kadrlarda mehmonlar dasturxon atrofida ovqatlanib o‘tirgan paytda ayollardan biri stol ostiga kirgani ko‘rinadi. U yerda noqulay holatga tushib qolgani aks etgan, so‘ngra esa go‘yo biror narsani qidirayotgandek harakat qilgan.
Videoni tarqatgan manbalarda ayolning nima sababdan bunday qilgani haqida aniq ma’lumot berilmagan. Ayrim taxminlarda u hojatxonaga yetib borolmagan bo‘lishi mumkinligi aytilsa, boshqa taxminlarda bu harakat qasddan qilingani taxmin qilingan.
Hodisa oqibatida to‘y o‘tkazilayotgan joydagi gilam ifloslangani va bayram kayfiyati buzilgani haqida xabar berilgan.
Ayni paytda voqeaning aniq joyi, vaqti va ishtirokchilari haqida ishonchli ma’lumotlar mavjud emas.
…