Toshkentda yana Zeekr 001 yonib ketdi: Voqea joyidan shoshilinch ma’lumot...

·53·Jamiyat
Toshkentda yana Zeekr 001 yonib ketdi: Voqea joyidan shoshilinch ma’lumot...

Toshkent shahrida 26 avgust kuni ommabop elektromobillardan biri hisoblangan Zeekr 001 ishtirokida navbatdagi yong‘in hodisasi sodir bo‘ldi. Hodisa poytaxtning Yashnobod tumani hududida qayd etilgan.

Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi (FVBB) ma’lumotiga ko‘ra, soat 14:45 da Qorasuv ko‘chasidagi 4-uy qarshisida elektromobil yonayotgani to‘g‘risida navbatchilik qismiga shoshilinch xabar kelib tushgan.

22 daqiqalik tezkor o‘chirish amaliyoti

FVV qutqaruv bo‘linmalari xabar olingan zahoti voqea joyiga yo‘l olgan:

  • Tezkor yetib kelish: Maxsus yong‘in-qutqaruv texnikalari va shaxsiy tarkib manzilga zudlik bilan yetib borib, olovni qurshab olishga kirishgan;

  • Yong‘in to‘liq bartaraf etildi: Ko‘rilgan choralar natijasida alanga soat 15:07 da to‘liq o‘chirilgan;

  • Jabrlanganlar yo‘q: Boshqarmaning rasmiy bayonotida ta’kidlanishicha, hodisa oqibatida fuqarolar orasida tan jarohati olganlar va halok bo‘lganlar qayd etilmagan.

Hozirda yong‘inning kelib chiqish sabablari va elektromobilga yetkazilgan moddiy zarar miqdori mutaxassislar tomonidan o‘rganilmoqda.

Zeekr 001 bilan bog‘liq avvalgi holat

Bu poytaxt ko‘chalarida Zeekr 001 rusumidagi elektromobillarning yonishi bilan bog‘liq yagona holat emas:

  • 2025 yil aprelidagi hodisa: Bundan avval, 2025 yilning aprel oyida ham Toshkent markazidagi maxsus zaryadlash stansiyalaridan birida quvvat olish jarayonida bo‘lgan Zeekr 001 elektromobilida kuchli yong‘in kelib chiqqan edi.

Elektromobillar soni kun sayin ortib borayotgan bir paytda, ularning elektr tizimi xavfsizligi, batareya sifati va quvvatlash qoidalariga rioya qilish masalasi mutaxassislar va haydovchilar e’tiboridagi muhim mavzu bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘ydagi g‘alati holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilindi (video)To‘ydagi g‘alati holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilindi (video)Bugun, 16:28Qarshida bankomatni buzgan 19 yoshli yigitning g‘alati rejasi fosh bo‘ldiQarshida bankomatni buzgan 19 yoshli yigitning g‘alati rejasi fosh bo‘ldiBugun, 15:14Toshkentda marhum Islom Karimovga o‘xshash erkak uchradi (video)Toshkentda marhum Islom Karimovga o‘xshash erkak uchradi (video)Bugun, 13:231 sentyabrdan boshlab oylik, stipendiya va jarimalar qanday o‘zgaradi?1 sentyabrdan boshlab oylik, stipendiya va jarimalar qanday o‘zgaradi?Bugun, 10:40IIBB 402 nafar qidiruvdagi shaxs ushlanganini ma’lum qildiIIBB 402 nafar qidiruvdagi shaxs ushlanganini ma’lum qildiBugun, 10:1626 avgust kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz vaqtincha o‘chiriladi26 avgust kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida gaz vaqtincha o‘chiriladiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi