Toshkentda yana Zeekr 001 yonib ketdi: Voqea joyidan shoshilinch ma’lumot...
Toshkent shahrida 26 avgust kuni ommabop elektromobillardan biri hisoblangan Zeekr 001 ishtirokida navbatdagi yong‘in hodisasi sodir bo‘ldi. Hodisa poytaxtning Yashnobod tumani hududida qayd etilgan.
Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi (FVBB) ma’lumotiga ko‘ra, soat 14:45 da Qorasuv ko‘chasidagi 4-uy qarshisida elektromobil yonayotgani to‘g‘risida navbatchilik qismiga shoshilinch xabar kelib tushgan.
22 daqiqalik tezkor o‘chirish amaliyoti
FVV qutqaruv bo‘linmalari xabar olingan zahoti voqea joyiga yo‘l olgan:
Tezkor yetib kelish: Maxsus yong‘in-qutqaruv texnikalari va shaxsiy tarkib manzilga zudlik bilan yetib borib, olovni qurshab olishga kirishgan;
Yong‘in to‘liq bartaraf etildi: Ko‘rilgan choralar natijasida alanga soat 15:07 da to‘liq o‘chirilgan;
Jabrlanganlar yo‘q: Boshqarmaning rasmiy bayonotida ta’kidlanishicha, hodisa oqibatida fuqarolar orasida tan jarohati olganlar va halok bo‘lganlar qayd etilmagan.
Hozirda yong‘inning kelib chiqish sabablari va elektromobilga yetkazilgan moddiy zarar miqdori mutaxassislar tomonidan o‘rganilmoqda.
Zeekr 001 bilan bog‘liq avvalgi holat
Bu poytaxt ko‘chalarida Zeekr 001 rusumidagi elektromobillarning yonishi bilan bog‘liq yagona holat emas:
2025 yil aprelidagi hodisa: Bundan avval, 2025 yilning aprel oyida ham Toshkent markazidagi maxsus zaryadlash stansiyalaridan birida quvvat olish jarayonida bo‘lgan Zeekr 001 elektromobilida kuchli yong‘in kelib chiqqan edi.
Elektromobillar soni kun sayin ortib borayotgan bir paytda, ularning elektr tizimi xavfsizligi, batareya sifati va quvvatlash qoidalariga rioya qilish masalasi mutaxassislar va haydovchilar e’tiboridagi muhim mavzu bo‘lib qolmoqda.
…