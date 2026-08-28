Lamine Yamalning almashtirilishidagi noroziligi va uning sabablari
Ispaniyaning Barselona klubi yulduzi Lamine Yamal jamoaning ichki qarorlari va yaqin doʻstlarining ehtimoliy ketishi sababli qattiq xafa ekani maʼlum boʻldi. La Liga yangi mavsumini yirik gʻalaba bilan boshlaganiga qaramay, 19 yoshli futbolchining maydondan almashtirilish vaqtidagi noroziy xatti-harakatlari Ispaniya matbuotida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabariga koʻra, Elche ustidan qozonilgan 5:0 hisobidagi yirik gʻalaba oʻyinida Yamal 65-daqiqatda maydonni tark etgan edi. Hujumchining zaxiraga olinayotgandagi koʻrsatgan emotsiyalari OAV eʼtiboridan chetda qolmadi. Mashhur Ispaniya telekoʻrsatuvi El Chiringuito boshlovchisi Xosep Pedrerol klub rahbariyati bu holatni jiddiy qabul qilib, futbolchi bilan shaxsan gaplashib olishini maʼlum qildi.
Norozilik sabablari va moliyaviy muammolarSPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jurnalist Xota Xordi yosh futbolchining tushkun kayfiyati faqatgina zaxiraga olingani bilan bogʻliq emasligini taʼkidladi. Kataloniya klubi moliyaviy ahvolni barqarorlashtirish maqsadida jamoadagi uch nafar yaqin doʻstini sotib yuborishi mumkinligi Lamineni qattiq tashvishga solmoqda.
Xususan, Alexandro Balde transferi boʻyicha Manchester Yunayted jiddiy qiziqish bildirayotgani aytilmoqda. Shuningdek, Mark Kasado va Hektor Fortning ham klubni tark etish ehtimoli bor. Xotaning soʻzlariga koʻra, bu futbolchilar Yamal uchun shunchaki jamoadosh emas, balki aka-ukadek yaqin insonlardir va ularning ketishi futbolchiga qattiq taʼsir qilmoqda.
Hansi Flikning izohiYuzaga kelgan mish-mishlarga Atletiko Bilbao qarshi oʻyin oldidan Barselona bosh murabbiy Hansi Flik darhol oʻz munosabatini bildirdi. Germaniyalik mutaxassis futbolchining noroziligini uning jismoniy holati va tibbiy sabablar bilan izohladi.
Flikning aytishicha, Yamal oʻyindan oldin biroz bosh ogʻrigʻidan shikoyat qilgan va toʻliq 100 foiziy jismoniy imkoniyatga ega boʻlmagan. Uch haftalik tanaffusdan keyin atigi few kun mashgʻulot oʻtkazgan futbolchining hozirda optimal sport formasida emasligi tabiiy holat ekanini taʼkidladi murabbiy.
Shunga qaramay, bosh murabbiy yosh iqtidorning oʻyindagi hissasini yuqori baholadi. U Laminening himoyadagi faolligi, ilk goldagi pressingi va Rafinyaga uzatgan gollik pasini eʼtirof etib, jamoa uchun uning ahamiyati gʻoyat katta ekanini qoʻshimcha qildi.
…