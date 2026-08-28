Lamine Yamalning almashtirilishidagi noroziligi va uning sabablari

·2·Sport
Lamine Yamalning almashtirilishidagi noroziligi va uning sabablari

Ispaniyaning Barselona klubi yulduzi Lamine Yamal jamoaning ichki qarorlari va yaqin doʻstlarining ehtimoliy ketishi sababli qattiq xafa ekani maʼlum boʻldi. La Liga yangi mavsumini yirik gʻalaba bilan boshlaganiga qaramay, 19 yoshli futbolchining maydondan almashtirilish vaqtidagi noroziy xatti-harakatlari Ispaniya matbuotida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabariga koʻra, Elche ustidan qozonilgan 5:0 hisobidagi yirik gʻalaba oʻyinida Yamal 65-daqiqatda maydonni tark etgan edi. Hujumchining zaxiraga olinayotgandagi koʻrsatgan emotsiyalari OAV eʼtiboridan chetda qolmadi. Mashhur Ispaniya telekoʻrsatuvi El Chiringuito boshlovchisi Xosep Pedrerol klub rahbariyati bu holatni jiddiy qabul qilib, futbolchi bilan shaxsan gaplashib olishini maʼlum qildi.

Norozilik sabablari va moliyaviy muammolar

SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jurnalist Xota Xordi yosh futbolchining tushkun kayfiyati faqatgina zaxiraga olingani bilan bogʻliq emasligini taʼkidladi. Kataloniya klubi moliyaviy ahvolni barqarorlashtirish maqsadida jamoadagi uch nafar yaqin doʻstini sotib yuborishi mumkinligi Lamineni qattiq tashvishga solmoqda.

Xususan, Alexandro Balde transferi boʻyicha Manchester Yunayted jiddiy qiziqish bildirayotgani aytilmoqda. Shuningdek, Mark Kasado va Hektor Fortning ham klubni tark etish ehtimoli bor. Xotaning soʻzlariga koʻra, bu futbolchilar Yamal uchun shunchaki jamoadosh emas, balki aka-ukadek yaqin insonlardir va ularning ketishi futbolchiga qattiq taʼsir qilmoqda.

Hansi Flikning izohi

Yuzaga kelgan mish-mishlarga Atletiko Bilbao qarshi oʻyin oldidan Barselona bosh murabbiy Hansi Flik darhol oʻz munosabatini bildirdi. Germaniyalik mutaxassis futbolchining noroziligini uning jismoniy holati va tibbiy sabablar bilan izohladi.

Flikning aytishicha, Yamal oʻyindan oldin biroz bosh ogʻrigʻidan shikoyat qilgan va toʻliq 100 foiziy jismoniy imkoniyatga ega boʻlmagan. Uch haftalik tanaffusdan keyin atigi few kun mashgʻulot oʻtkazgan futbolchining hozirda optimal sport formasida emasligi tabiiy holat ekanini taʼkidladi murabbiy.

Shunga qaramay, bosh murabbiy yosh iqtidorning oʻyindagi hissasini yuqori baholadi. U Laminening himoyadagi faolligi, ilk goldagi pressingi va Rafinyaga uzatgan gollik pasini eʼtirof etib, jamoa uchun uning ahamiyati gʻoyat katta ekanini qoʻshimcha qildi.

Lamine YamalBarselonaHansi FlikLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Ligasi: 36 ta klub va barcha savatchalar tarkibi ma’lum bo‘ldi! (Bugun qur’a)Yevropa Ligasi: 36 ta klub va barcha savatchalar tarkibi ma’lum bo‘ldi! (Bugun qur’a)Bugun, 10:23Xabi Alonso Enzo Fernandesning tarkibdan chetlatilganiga izoh berdiXabi Alonso Enzo Fernandesning tarkibdan chetlatilganiga izoh berdiBugun, 09:37Inter Mayami jamoasiga Lionel Messining sobiq jamoadoshi bosh murabbiy etib tayinlandiInter Mayami jamoasiga Lionel Messining sobiq jamoadoshi bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 09:12Inter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladiInter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladiBugun, 03:19“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldiBugun, 02:43«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!Kecha, 23:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)