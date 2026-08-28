O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdi

·16·Sport
O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdi

Kecha, 27 avgust kuni Niderlandiyaning Amsterdam shahrida akademik eshkak eshish bo‘yicha jahon chempionatining yengil vaznli erkaklar o‘rtasidagi juftliklar bahsida (LM2x) O‘zbekiston terma jamoasi vakillari Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaroliyev oltin medalni qo‘lga kiritdi.

O‘zbekistonlik eshkak eshuvchilar hal qiluvchi final bahsida 6:21,93 natija qayd etib, barcha raqiblaridan ustun keldi va birinchi o‘rinni egalladi. Kumush medal Germaniya terma jamoasi vakillariga, bronza medal esa AQSH sportchilariga nasib etdi.

Mazkur g‘alaba O‘zbekiston akademik eshkak eshish sporti tarixida alohida ahamiyat kasb etdi. Chunki bu mamlakat vakillarining kattalar o‘rtasidagi jahon chempionatlarida qo‘lga kiritgan ilk oltin medali sifatida tarixga kirdi.

Shu tariqa Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaroliyev nafaqat chempionlikni qo‘lga kiritdi, balki O‘zbekistonning akademik eshkak eshishdagi eng yuqori natijasini ham yangiladi.

Ma’lumot uchun, 2026 yilgi akademik eshkak eshish bo‘yicha jahon chempionati 24–30 avgust kunlari Amsterdamdagi Bosbaan kanalida o‘tkazilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Per Sej Rayan Sherkini daho deb atadiPer Sej Rayan Sherkini daho deb atadiBugun, 12:54Koul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdiKoul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdiBugun, 12:52Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Bugun, 12:17Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Bugun, 12:09180 millionlik transferlardan faqat u qoldi: Husanov «Siti»ning kelajagiga aylandi!180 millionlik transferlardan faqat u qoldi: Husanov «Siti»ning kelajagiga aylandi!Bugun, 12:05«Sabah»ning YECHLdagi dahshatli qur’asi: Rahmonaliyev qaysi gigantlar bilan o‘ynaydi?«Sabah»ning YECHLdagi dahshatli qur’asi: Rahmonaliyev qaysi gigantlar bilan o‘ynaydi?Bugun, 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)