Mourino «Malaga» bilan o‘yindan so‘ng muxlislarga haqiqiy futbolni tushuntirdi
Madridning «Real» klubi La Liganing 3-turida «Santyago Bernabeu» stadionida «Malaga»ni qabul qilib, 4:0 hisobida yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv yakunlangach, madridliklar bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumanida ishtirok etib, jamoasining o‘yini, taktik nazorat va muxlislar tushunishi kerak bo‘lgan haqiqiy futbol falsafasi borasida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.
Tajribali murabbiy birinchi bo‘limdagi tezkor gollardan so‘ng ikkinchi bo‘limda o‘yin sur’ati pasaytirilgani va bu rejali taktik qaror bo‘lganini alohida qayd etdi.
«Har safar tempni oshirganimizda gol urishimiz mumkin edi»: Ikkinchi bo‘lim va nazorat
Joze Mourino o‘yin nazorati va himoya chizig‘ining harakatlariga quyidagicha baho berdi:
O‘yin sur’ati va nazorat: «Ikkinchi bo‘lim ko‘proq o‘yinni nazorat qilish va pastroq tempda harakat qilishdan iborat bo‘ldi. „Malaga“ to‘pni xotirjam nazorat qilgandek ko‘rindi, ammo biz har safar tempni oshirganimizda yana 1-2 ta gol urishimiz mumkinligi sezilib turdi», — dedi murabbiy;
Quruq o‘yin va himoyalanish san’ati: «Asosiy maqsadimiz gol o‘tkazib yubormaslik edi. Har doim ham agressiv hujumda o‘ynab bo‘lmaydi. Raqib oldinga chiqqan vaziyatlarda mustahkam himoyalanishni bilishimiz shart».
Vinisiusning ortga qaytishi va «bir jamoa» falsafasi
Mourino yulduz futbolchilarning jamoaviy intizomga bo‘ysunishi muhimligini ta’kidladi:
Vinisiusdan haqiqiy fidoyilik: «Muxlislar yuqori darajadagi futbol nima ekanini tushunishsa, ikkinchi bo‘limdagi himoyaviy mehnatdan ham zavq olishlari kerak edi. Bugun himoya uchun ham ishlaydigan haqiqiy jamoani ko‘rdik. Vinisius to‘pni yo‘qotganidan keyin ortga qaytib, himoyaga yordam berdi»;
Jamoaviy ruh: «Futbol — faqat chiroyli gollardan zavq olish emas. Muxlislar uyga „biz bir jamoamiz“ degan qat’iy ishonch bilan qaytishlari juda muhim».
3 ta o‘yinda 10 ta gol va 1:0 hisobidagi g‘alabalar ahamiyati
Mavsum davomidagi gollar statistikasi haqida gapirar ekan, ustoz natijadorlik sirini ochiqladi:
121 talik rekord uchun nima kerak?: «Bir mavsumda 121 ta gol urish uchun hujumda yuqori saviyali ijrochilar bo‘lishi kerak. Hozirda uchta o‘yinda 10 ta gol urdik»;
1:0 hisobining qadri: «Ba’zida biz 1:0 hisobida ham g‘alaba qozonamiz va bu natijadan ham xuddi shunday xursand bo‘lishimiz kerak», — deya o‘z so‘zlarini yakunladi Mourino.
…