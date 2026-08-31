Mourino «Malaga» bilan o‘yindan so‘ng muxlislarga haqiqiy futbolni tushuntirdi

·23·Sport
Mourino «Malaga» bilan o‘yindan so‘ng muxlislarga haqiqiy futbolni tushuntirdi

Madridning «Real» klubi La Liganing 3-turida «Santyago Bernabeu» stadionida «Malaga»ni qabul qilib, 4:0 hisobida yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv yakunlangach, madridliklar bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumanida ishtirok etib, jamoasining o‘yini, taktik nazorat va muxlislar tushunishi kerak bo‘lgan haqiqiy futbol falsafasi borasida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.

Tajribali murabbiy birinchi bo‘limdagi tezkor gollardan so‘ng ikkinchi bo‘limda o‘yin sur’ati pasaytirilgani va bu rejali taktik qaror bo‘lganini alohida qayd etdi.

«Har safar tempni oshirganimizda gol urishimiz mumkin edi»: Ikkinchi bo‘lim va nazorat

Joze Mourino o‘yin nazorati va himoya chizig‘ining harakatlariga quyidagicha baho berdi:

  • O‘yin sur’ati va nazorat: «Ikkinchi bo‘lim ko‘proq o‘yinni nazorat qilish va pastroq tempda harakat qilishdan iborat bo‘ldi. „Malaga“ to‘pni xotirjam nazorat qilgandek ko‘rindi, ammo biz har safar tempni oshirganimizda yana 1-2 ta gol urishimiz mumkinligi sezilib turdi», — dedi murabbiy;

  • Quruq o‘yin va himoyalanish san’ati: «Asosiy maqsadimiz gol o‘tkazib yubormaslik edi. Har doim ham agressiv hujumda o‘ynab bo‘lmaydi. Raqib oldinga chiqqan vaziyatlarda mustahkam himoyalanishni bilishimiz shart».

Vinisiusning ortga qaytishi va «bir jamoa» falsafasi

Mourino yulduz futbolchilarning jamoaviy intizomga bo‘ysunishi muhimligini ta’kidladi:

  • Vinisiusdan haqiqiy fidoyilik: «Muxlislar yuqori darajadagi futbol nima ekanini tushunishsa, ikkinchi bo‘limdagi himoyaviy mehnatdan ham zavq olishlari kerak edi. Bugun himoya uchun ham ishlaydigan haqiqiy jamoani ko‘rdik. Vinisius to‘pni yo‘qotganidan keyin ortga qaytib, himoyaga yordam berdi»;

  • Jamoaviy ruh: «Futbol — faqat chiroyli gollardan zavq olish emas. Muxlislar uyga „biz bir jamoamiz“ degan qat’iy ishonch bilan qaytishlari juda muhim».

3 ta o‘yinda 10 ta gol va 1:0 hisobidagi g‘alabalar ahamiyati

Mavsum davomidagi gollar statistikasi haqida gapirar ekan, ustoz natijadorlik sirini ochiqladi:

  • 121 talik rekord uchun nima kerak?: «Bir mavsumda 121 ta gol urish uchun hujumda yuqori saviyali ijrochilar bo‘lishi kerak. Hozirda uchta o‘yinda 10 ta gol urdik»;

  • 1:0 hisobining qadri: «Ba’zida biz 1:0 hisobida ham g‘alaba qozonamiz va bu natijadan ham xuddi shunday xursand bo‘lishimiz kerak», — deya o‘z so‘zlarini yakunladi Mourino.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...Bugun, 09:16Azizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiAzizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiBugun, 09:12Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bugun, 09:06Mujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdiMujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdiBugun, 08:59Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiIspaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiBugun, 05:44«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!Bugun, 05:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)