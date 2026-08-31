Mujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdi

·11·Sport
Mujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdi

Rossiya Federatsiyasining Yakutsk shahridagi «Triumph Sports Complex» majmuasida IBA tomonidan tashkil etilgan professional boks oqshomi doirasida o‘zbekistonlik sportchi Mujibillo Tursunov navbatdagi jangini o‘tkazdi.

Hamyurtimizga rossiyalik Pavel Fyodorov raqiblik qildi. Jang yakunida hakamlar qarori Tursunov foydasiga chiqdi.

Tursunov ochkolar hisobiga g‘alaba qozondi

Mujibillo Tursunov va Pavel Fyodorov o‘rtasidagi qarama-qarshilik belgilangan raundlar davomida kechdi.

Jang yakunida:

  • Mujibillo Tursunov — g‘olib;

  • Pavel Fyodorov — mag‘lub;

  • g‘alaba usuli — hakamlar qarori, ochkolar hisobiga;

  • musobaqa — IBA professional boks oqshomi;

  • manzil — Yakutsk, Rossiya.

Shu tariqa o‘zbekistonlik bokschi Rossiyadagi xalqaro professional boks oqshomini g‘alaba bilan yakunladi.

Raqib — rossiyalik Pavel Fyodorov

Tursunovning bu safargi raqibi mezbon mamlakat vakili Pavel Fyodorov bo‘ldi.

Jangda ikki bokschi ham belgilangan vaqt davomida ringda harakat qildi. Natijada hakamlar ochkolarni hisoblab, g‘alabani o‘zbekistonlik sportchiga taqdim etdi.

Mujibillo Tursunov Yakutskdagi jangda ochkolar hisobiga ustun kelib, professional boksdagi navbatdagi g‘alabasini qayd etdi.

O‘zbekiston vakilidan yana bir g‘alaba

IBA turnirlaridagi har bir jang xalqaro maydonda tajriba to‘plash va reytingda yuqorilash uchun muhim ahamiyatga ega.

Tursunovning rossiyalik raqib ustidan qozongan g‘alabasi ham uning professional faoliyatidagi muhim natijalardan biri bo‘ldi.

Endi boks muxlislari Mujibillo Tursunovning navbatdagi jangini va uning professional ringdagi keyingi qadamlarini kutishmoqda.

Yakutskdagi IBA oqshomida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Mujibillo Tursunov ringni g‘alaba bilan tark etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino «Malaga» bilan o‘yindan so‘ng muxlislarga haqiqiy futbolni tushuntirdiMourino «Malaga» bilan o‘yindan so‘ng muxlislarga haqiqiy futbolni tushuntirdiBugun, 08:53Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiIspaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiBugun, 05:44«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!Bugun, 05:42«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlari«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlariBugun, 05:40Kapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdiKapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdiBugun, 05:38Qozonda O‘rozov to‘liq o‘ynadi: «Rubin» «Dinamo»ni mag‘lub etdiQozonda O‘rozov to‘liq o‘ynadi: «Rubin» «Dinamo»ni mag‘lub etdiBugun, 05:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)