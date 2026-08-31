Mujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdi
Rossiya Federatsiyasining Yakutsk shahridagi «Triumph Sports Complex» majmuasida IBA tomonidan tashkil etilgan professional boks oqshomi doirasida o‘zbekistonlik sportchi Mujibillo Tursunov navbatdagi jangini o‘tkazdi.
Hamyurtimizga rossiyalik Pavel Fyodorov raqiblik qildi. Jang yakunida hakamlar qarori Tursunov foydasiga chiqdi.
Tursunov ochkolar hisobiga g‘alaba qozondi
Mujibillo Tursunov va Pavel Fyodorov o‘rtasidagi qarama-qarshilik belgilangan raundlar davomida kechdi.
Jang yakunida:
Mujibillo Tursunov — g‘olib;
Pavel Fyodorov — mag‘lub;
g‘alaba usuli — hakamlar qarori, ochkolar hisobiga;
musobaqa — IBA professional boks oqshomi;
manzil — Yakutsk, Rossiya.
Shu tariqa o‘zbekistonlik bokschi Rossiyadagi xalqaro professional boks oqshomini g‘alaba bilan yakunladi.
Raqib — rossiyalik Pavel Fyodorov
Tursunovning bu safargi raqibi mezbon mamlakat vakili Pavel Fyodorov bo‘ldi.
Jangda ikki bokschi ham belgilangan vaqt davomida ringda harakat qildi. Natijada hakamlar ochkolarni hisoblab, g‘alabani o‘zbekistonlik sportchiga taqdim etdi.
Mujibillo Tursunov Yakutskdagi jangda ochkolar hisobiga ustun kelib, professional boksdagi navbatdagi g‘alabasini qayd etdi.
O‘zbekiston vakilidan yana bir g‘alaba
IBA turnirlaridagi har bir jang xalqaro maydonda tajriba to‘plash va reytingda yuqorilash uchun muhim ahamiyatga ega.
Tursunovning rossiyalik raqib ustidan qozongan g‘alabasi ham uning professional faoliyatidagi muhim natijalardan biri bo‘ldi.
Endi boks muxlislari Mujibillo Tursunovning navbatdagi jangini va uning professional ringdagi keyingi qadamlarini kutishmoqda.
Yakutskdagi IBA oqshomida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan Mujibillo Tursunov ringni g‘alaba bilan tark etdi.
…