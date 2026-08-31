Kapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdi

·17·Sport
Kapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdi

O‘zbekiston kubogining 1/8 finali markaziy bahsida Namanganning «Navbahor» klubi Qarshining «Nasaf» jamoasini 1:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, musobaqaning chorakfinal bosqichiga yo‘l oldi. Mazkur dramatik g‘alabadan so‘ng «lochinlar» bosh murabbiyi Temur Kapadze matbuot anjumanida ishtirok etib, jamoa oldidagi vazifalar, turnir jadvalidagi holat va istiqboldagi rejalar borasida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.

Murabbiy matbuot anjumanini yurtdoshlarimizni Mustaqillik bayrami bilan tabriklashdan boshlab, ushbu g‘alaba muxlislar uchun ajoyib bayram tuhfasi bo‘lganini ta’kidladi.

«Bu bahs yarim finalga teng edi»: Raqiblar va kubokdagi yo‘l

Temur Kapadze musobaqa favoritlari bo‘lgan klublarning chiqib ketgani va kubokdagi raqobat haqida o‘z fikrlarini bildirdi:

  • «Nasaf»ga qarshi og‘ir sinov: «Bugungi uchrashuv, menimcha, yarim finalga teng bo‘ldi. Chempionatdagi ikkita kuchli va kurashuvchan jamoa to‘qnashdi. „Nasaf“ uchun kubok yagona imkoniyat edi, shu bois katta bosim va hayajon ostida o‘ynadik. Oxirida nuqtani qo‘yish nasib qildi», — dedi Kapadze;

  • «Paxtakor» va «Nasaf»ning chiqib ketishi: «Albatta, bu grandlarning musobaqadan chiqib ketgani keyingi bosqichlar uchun qandaydir ma’noda yoqimli tarafdir. Lekin kubokda oson jamoa yo‘q, qur’ada kim chiqishidan qat’iy nazar, oxirigacha kurashamiz».

Rahbariyat vazifasi, chempionlik va 30 yillik kutish

Jamoa oldiga qo‘yilgan maqsadlar va chempionlik imkoniyatlari xususida murabbiy ochiq fikr bildirdi:

  • Maksimalizm va viloyat hokimi bilan maqsadlar: «To‘g‘ridan to‘g‘ri qat’iy vazifa qo‘yilmagan bo‘lsa-da, men ham, rahbariyat ham maksimalistmiz va yutqazishni yomon ko‘ramiz. Birinchi navbatda muxlislarni xursand qilish uchun kelganman»;

  • 30 yil kutilgan oltin medallar: «Biz hali hech narsa qilmadik, faqat navbatdagi raqibni yutdik. Eyforiyaga berilmaslik kerak. „Navbahor“ chempion bo‘lganiga 30 yil bo‘ldi. Yil yakunida ham kubokni, ham chempionlikni qo‘lga kiritsak, bu ulkan tarixiy natija bo‘ladi».

Himoyadagi kamchiliklar va «Ayaks» akademiyasi

Kapadze jamoaviy o‘yin va klub infratuzilmasi borasidagi savollarga ham to‘xtaldi:

  • 90 foiz yangilangan tarkib va kommunikatsiya: «Jamoa 90 foizga yangitdan shakllandi. Har bir xato ustida ishlayapmiz. Bir-birini tushunish va ishonch hosil qilish uchun vaqt kerak. Hozirda to‘liq yaxlit bir jamoaga aylanib bormoqdamiz»;

  • Namangandagi «Ayaks» akademiyasi istiqboli: «Bu juda katta loyiha va Namangan futboli rivojiga xizmat qiladi. Asosiy muammomiz maydonlar va infratuzilma edi. Yangi baza va maydonlarning qurilishi yoshlarning o‘sishi va kelajagi uchun muhim zamin bo‘ladi».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiIspaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiBugun, 05:44«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!Bugun, 05:42«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlari«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlariBugun, 05:40Qozonda O‘rozov to‘liq o‘ynadi: «Rubin» «Dinamo»ni mag‘lub etdiQozonda O‘rozov to‘liq o‘ynadi: «Rubin» «Dinamo»ni mag‘lub etdiBugun, 05:35«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdiBugun, 05:32Shomurodovdan super gol: «Bashakshehir» va «Qosimposho» durang qayd etdi (video)Shomurodovdan super gol: «Bashakshehir» va «Qosimposho» durang qayd etdi (video)Bugun, 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)