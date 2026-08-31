Kapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdi
O‘zbekiston kubogining 1/8 finali markaziy bahsida Namanganning «Navbahor» klubi Qarshining «Nasaf» jamoasini 1:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, musobaqaning chorakfinal bosqichiga yo‘l oldi. Mazkur dramatik g‘alabadan so‘ng «lochinlar» bosh murabbiyi Temur Kapadze matbuot anjumanida ishtirok etib, jamoa oldidagi vazifalar, turnir jadvalidagi holat va istiqboldagi rejalar borasida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.
Murabbiy matbuot anjumanini yurtdoshlarimizni Mustaqillik bayrami bilan tabriklashdan boshlab, ushbu g‘alaba muxlislar uchun ajoyib bayram tuhfasi bo‘lganini ta’kidladi.
«Bu bahs yarim finalga teng edi»: Raqiblar va kubokdagi yo‘l
Temur Kapadze musobaqa favoritlari bo‘lgan klublarning chiqib ketgani va kubokdagi raqobat haqida o‘z fikrlarini bildirdi:
«Nasaf»ga qarshi og‘ir sinov: «Bugungi uchrashuv, menimcha, yarim finalga teng bo‘ldi. Chempionatdagi ikkita kuchli va kurashuvchan jamoa to‘qnashdi. „Nasaf“ uchun kubok yagona imkoniyat edi, shu bois katta bosim va hayajon ostida o‘ynadik. Oxirida nuqtani qo‘yish nasib qildi», — dedi Kapadze;
«Paxtakor» va «Nasaf»ning chiqib ketishi: «Albatta, bu grandlarning musobaqadan chiqib ketgani keyingi bosqichlar uchun qandaydir ma’noda yoqimli tarafdir. Lekin kubokda oson jamoa yo‘q, qur’ada kim chiqishidan qat’iy nazar, oxirigacha kurashamiz».
Rahbariyat vazifasi, chempionlik va 30 yillik kutish
Jamoa oldiga qo‘yilgan maqsadlar va chempionlik imkoniyatlari xususida murabbiy ochiq fikr bildirdi:
Maksimalizm va viloyat hokimi bilan maqsadlar: «To‘g‘ridan to‘g‘ri qat’iy vazifa qo‘yilmagan bo‘lsa-da, men ham, rahbariyat ham maksimalistmiz va yutqazishni yomon ko‘ramiz. Birinchi navbatda muxlislarni xursand qilish uchun kelganman»;
30 yil kutilgan oltin medallar: «Biz hali hech narsa qilmadik, faqat navbatdagi raqibni yutdik. Eyforiyaga berilmaslik kerak. „Navbahor“ chempion bo‘lganiga 30 yil bo‘ldi. Yil yakunida ham kubokni, ham chempionlikni qo‘lga kiritsak, bu ulkan tarixiy natija bo‘ladi».
Himoyadagi kamchiliklar va «Ayaks» akademiyasi
Kapadze jamoaviy o‘yin va klub infratuzilmasi borasidagi savollarga ham to‘xtaldi:
90 foiz yangilangan tarkib va kommunikatsiya: «Jamoa 90 foizga yangitdan shakllandi. Har bir xato ustida ishlayapmiz. Bir-birini tushunish va ishonch hosil qilish uchun vaqt kerak. Hozirda to‘liq yaxlit bir jamoaga aylanib bormoqdamiz»;
Namangandagi «Ayaks» akademiyasi istiqboli: «Bu juda katta loyiha va Namangan futboli rivojiga xizmat qiladi. Asosiy muammomiz maydonlar va infratuzilma edi. Yangi baza va maydonlarning qurilishi yoshlarning o‘sishi va kelajagi uchun muhim zamin bo‘ladi».
…