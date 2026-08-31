3 yoshli bola enaga tomonidan qizigan elektr plitaga o‘tqazilgani aytilmoqda

·1·Jamiyat
3 yoshli bola enaga tomonidan qizigan elektr plitaga o‘tqazilgani aytilmoqda

Samarqand viloyati Kattaqo‘rg‘on tumanida enaga qarovida bo‘lgan 3 yoshli bola tanasida og‘ir kuyish va boshqa jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, bolaning onasi qariyb ikki oy davomida ishlagani sabab farzandini enaga qaramog‘ida qoldirgan. Bolaning otasi esa xorijda mehnat qilayotgani aytilmoqda.

Guvohlar bolaning enaga tomonidan shafqatsiz munosabatga uchraganini bildirmoqda. Jumladan, u qizigan elektr plitaga o‘tqazilgani, qo‘llari sim bilan bog‘langani va bir necha kun davomida ovqatlantirilmagani aytilmoqda.

Shifokorlar bolaning tanasida kuyish, ko‘karish va boshqa jarohatlarni aniqlagan. Uzoq vaqt ovqatlanmagani sabab ozib ketgani va gemoglobin darajasi pasaygani ham ma’lum qilingan. Og‘ir kuyishlar tufayli jarrohlik amaliyoti o‘tkazilib, teri ko‘chirish muolajasi bajarilgan. Hozir bolaning ahvoli qoniqarli ekani aytilmoqda.

Guvohlardan biri mazkur enaga avval ham boshqa bolalarga qaragani va ularga nisbatan zo‘ravonlik qilgani haqidagi ma’lumotlarni bildirgan. Biroq bu holatlar hozircha tergov tomonidan tasdiqlanmagan.

Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismi — qiynash moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. 43 yoshli ayol gumonlanuvchi sifatida ishga jalb qilingan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.

Mazkur holat Bolalar ombudsmani nazoratiga olingan. Voqeaning barcha tafsilotlariga tergov yakunlari bo‘yicha huquqiy baho beriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘liPulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘liKecha, 22:16Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...Kecha, 20:07Olmaliqdagi bozorda katta yong‘in chiqdiOlmaliqdagi bozorda katta yong‘in chiqdiKecha, 10:38Maktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalarMaktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalarKecha, 07:14Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Kecha, 07:071 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?1 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?Kecha, 06:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi