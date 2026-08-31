Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildi

·24·Sport
Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildi

Ispaniya La Ligasining 3-turi doirasida kechgan qiziqarli bellashuvda «Deportivo» o‘z maydonida «Valensiya» klubini qabul qildi. Keskin va shiddatli kurashlarga boy o‘tgan uchrashuv mezbonlarning 3:1 hisobidagi yorqin va ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi.

«Deportivo» safida tajribali yulduz hujumchi Per-Emerik Obameyang yana sermahsullik ko‘rsatib, jamoasining muhim uch ochkoni qo‘lga kiritishida katta hissa qo‘shdi.

4 ta gol urilgan dramatik to‘qnashuv xronikasi

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab gollarga boy tarzda kechdi:

  • Mezbonlarning tezkor bosimi: 13-daqiqada Tarrega hisobni ochib, «Deportivo»ni oldinga olib chiqdi;

  • Obameyangning mahorati: Oradan atigi 4 daqiqa o‘tib, 17-daqiqada Per-Emerik Obameyang raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • «Valensiya»ning javobi: 26-daqiqada «ko‘rshapalaklar» safida Umar Sodiq bitta to‘p kiritib, intrigani tiklashga urindi (2:1);

  • Muktardan yakuniy nuqta: Ikkinchi bo‘limning 59-daqiqasida Muktar tomonidan kiritilgan gol «Deportivo»ning g‘alabasini mustahkamladi.

Turnir jadvalidagi holat

Ushbu g‘alaba jamoalarning La Liga jadvalidagi o‘rniga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Deportivo»: Ochkolari sonini 5 taga yetkazib, turnir jadvalida 7-pog‘onaga ko‘tarilib oldi;

  • «Valensiya»: Mavsum startida qiyinchiliklarga uchrayotgan jamoa 1 ochko bilan 17-o‘rinda qolmoqda.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • La Liga. 3-tur

  • «Deportivo» — «Valensiya» 3:1

  • Gollar: Tarrega (13), Obameyang (17), Muktar (59) — Sodiq (26).

  • «Deportivo»: Rikelme, Ximo (Jonatan, 83), Nubi, Ede, Jakomo, Luismi (Yeremay, 73), Rodriges (Ten, 64), Amatuchchi, Soriano (Altimira, 73), Obameyang, Bil (Migel, 83).

  • «Valensiya»: Dimitriyevski, Martines (Raba, 82), Muktar, Tarrega, Rioxa (Danjuma, 60), Vaskes, Ugrinich, Pepelu (Aliu, 66), Sato (Otorbi, 60), Gerra (Duro, 60), Sodiq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!Bugun, 05:42«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlari«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlariBugun, 05:40Kapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdiKapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdiBugun, 05:38Qozonda O‘rozov to‘liq o‘ynadi: «Rubin» «Dinamo»ni mag‘lub etdiQozonda O‘rozov to‘liq o‘ynadi: «Rubin» «Dinamo»ni mag‘lub etdiBugun, 05:35«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdiBugun, 05:32Shomurodovdan super gol: «Bashakshehir» va «Qosimposho» durang qayd etdi (video)Shomurodovdan super gol: «Bashakshehir» va «Qosimposho» durang qayd etdi (video)Bugun, 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)