Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildi
Ispaniya La Ligasining 3-turi doirasida kechgan qiziqarli bellashuvda «Deportivo» o‘z maydonida «Valensiya» klubini qabul qildi. Keskin va shiddatli kurashlarga boy o‘tgan uchrashuv mezbonlarning 3:1 hisobidagi yorqin va ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi.
«Deportivo» safida tajribali yulduz hujumchi Per-Emerik Obameyang yana sermahsullik ko‘rsatib, jamoasining muhim uch ochkoni qo‘lga kiritishida katta hissa qo‘shdi.
4 ta gol urilgan dramatik to‘qnashuv xronikasi
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab gollarga boy tarzda kechdi:
Mezbonlarning tezkor bosimi: 13-daqiqada Tarrega hisobni ochib, «Deportivo»ni oldinga olib chiqdi;
Obameyangning mahorati: Oradan atigi 4 daqiqa o‘tib, 17-daqiqada Per-Emerik Obameyang raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
«Valensiya»ning javobi: 26-daqiqada «ko‘rshapalaklar» safida Umar Sodiq bitta to‘p kiritib, intrigani tiklashga urindi (2:1);
Muktardan yakuniy nuqta: Ikkinchi bo‘limning 59-daqiqasida Muktar tomonidan kiritilgan gol «Deportivo»ning g‘alabasini mustahkamladi.
Turnir jadvalidagi holat
Ushbu g‘alaba jamoalarning La Liga jadvalidagi o‘rniga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
«Deportivo»: Ochkolari sonini 5 taga yetkazib, turnir jadvalida 7-pog‘onaga ko‘tarilib oldi;
«Valensiya»: Mavsum startida qiyinchiliklarga uchrayotgan jamoa 1 ochko bilan 17-o‘rinda qolmoqda.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
La Liga. 3-tur
«Deportivo» — «Valensiya» 3:1
Gollar: Tarrega (13), Obameyang (17), Muktar (59) — Sodiq (26).
«Deportivo»: Rikelme, Ximo (Jonatan, 83), Nubi, Ede, Jakomo, Luismi (Yeremay, 73), Rodriges (Ten, 64), Amatuchchi, Soriano (Altimira, 73), Obameyang, Bil (Migel, 83).
«Valensiya»: Dimitriyevski, Martines (Raba, 82), Muktar, Tarrega, Rioxa (Danjuma, 60), Vaskes, Ugrinich, Pepelu (Aliu, 66), Sato (Otorbi, 60), Gerra (Duro, 60), Sodiq.
…