Specialized kompaniyasi yangi Turbo Vado elektrovelosipedini taqdim etdi
Zamonaviy shahar transporti bozori yangi ilg‘or ishlanma bilan boyidi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli Specialized brendi oʻzining eng soʻnggi va texnologik jihatdan mukammal shaharlararo elektrodvig alakli velosipedini — Turbo Vado 3 6.0 IGH modelini omuzga taqdim etdi. Ushbu transport vositasi nafaqat kuchli texnik ko‘rsatkichlari, balki haydovchining xavfsizligi va qulayligini taʼminlovchi innovatsion funksiyalari bilan ham eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Aqlli texnologiyalar va xavfsizlik tizimiYangi model haydovchiga yo‘lda maksimal qulaylik yaratish maqsadida eng so‘nggi elektron tizimlar bilan jihozlangan. Velosipedning rul qismiga 2,2 dyuymli qulay sensorli ekran o‘rnatilgan bo‘lib, uning yordamida asosiy funksiyalarni boshqarish juda oson. Shuningdek, ekran yonida Quad Lock maxsus moslamasi mavjud bo‘lib, u mos keluvchi smartfonni rulga mahkamlash hamda simsiz quvvatlantirish imkonini beradi.
Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Velosiped korpusiga integratsiya qilingan Garmin radari orqada yaqinlashib kelayotgan transport vositalari haqida o‘z vaqtida ogohlantiradi. O‘g‘irlikka qarshi qo‘shimcha himoya sifatida esa Apple Find My xizmatini qo‘llab-quvvatlash funksiyasi joriy etilgan bo‘lib, bu egalariga transport joylashuvini doimiy nazorat qilish imkonini beradi.
Kuchli motor va taʼsirchan avtonomiyaTexnik imkoniyatlar nuqtai nazaridan Specialized Turbo Vado 3 6.0 IGH o‘z sinfida yetakchilardan biriga aylandi. Qurilma markaziy joylashgan Specialized 3.1 dvigateluvi bilan jihozlangan bo‘lib, uning aylanish momenti 100 N·m ni tashkil etadi. Bu esa tik qiyaliklarga chiqish va shaharning gavjum ko‘chalarida tezkor harakatlanishni sezilarli darajada osonlashtiradi.
Uzoq masofalarga safar qilish uchun velosiped sig‘imi 840 W·ch bo‘lgan akkumulyator bilan taʼminlangan. Bunday batareya quvvati bir zaryadda uzoq masofalarni bosib o‘tish imkonini beradi. Natijada shahar tashqarisiga sayohat qilish yoki kundalik ishga qatnovlar yanada qulaylashadi.
Innovatsion transmissiya va qulaylikModelning asosiy o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bu Enviolo Automatic avtomatik transmissiyasidir. Odatiy o‘tkazgichlar o‘rnida bu yerda 380% diapazonda uzatmalar nisbatini bosqichma-bosqich o‘zgartiradigan PLANETAR vtulka ishlatiladi. Kuch uzatish esa amalda xizmat ko‘rsatishni talab qilmaydigan va oddiy zanjirga nisbatan ancha jim ishlaydigan Gates karbon tasmasi orqali amalga oshiriladi.
Old qismida 90 mm yurish masofasiga ega RockShox osma vilkasi, shuningdek, amortizatsiyali o‘rindiq stireni o‘rnatilgan. Zavod sozlamasiga ko‘ra, qurilma old va orqa qanotlar hamda ikkita yukxaltasi bilan taʼminlangan. Boy jihozlanish o‘z navbatida og‘irlikka taʼsir qilgan — elektrodvig alakli velosipedning umumiy vazni 32,45 kg ni tashkil etadi.
Bunday yuqori texnologik xususiyatlar va imkoniyatlarga ega bo‘lgan Specialized Turbo Vado 3 6.0 IGH modelining narxi Yevropa bozorida 7900 yevroni tashkil etadi. Mazkur narx qurilmaning premium segmentga tegishli ekanini hamda kundalik qatnovlar uchun eng ilg‘or yechimlarni taqdim etishini anglatadi.
…