Specialized kompaniyasi yangi Turbo Vado elektrovelosipedini taqdim etdi

·42·Texno
Specialized kompaniyasi yangi Turbo Vado elektrovelosipedini taqdim etdi

Zamonaviy shahar transporti bozori yangi ilg‘or ishlanma bilan boyidi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli Specialized brendi oʻzining eng soʻnggi va texnologik jihatdan mukammal shaharlararo elektrodvig alakli velosipedini — Turbo Vado 3 6.0 IGH modelini omuzga taqdim etdi. Ushbu transport vositasi nafaqat kuchli texnik ko‘rsatkichlari, balki haydovchining xavfsizligi va qulayligini taʼminlovchi innovatsion funksiyalari bilan ham eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aqlli texnologiyalar va xavfsizlik tizimi

Yangi model haydovchiga yo‘lda maksimal qulaylik yaratish maqsadida eng so‘nggi elektron tizimlar bilan jihozlangan. Velosipedning rul qismiga 2,2 dyuymli qulay sensorli ekran o‘rnatilgan bo‘lib, uning yordamida asosiy funksiyalarni boshqarish juda oson. Shuningdek, ekran yonida Quad Lock maxsus moslamasi mavjud bo‘lib, u mos keluvchi smartfonni rulga mahkamlash hamda simsiz quvvatlantirish imkonini beradi.

Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Velosiped korpusiga integratsiya qilingan Garmin radari orqada yaqinlashib kelayotgan transport vositalari haqida o‘z vaqtida ogohlantiradi. O‘g‘irlikka qarshi qo‘shimcha himoya sifatida esa Apple Find My xizmatini qo‘llab-quvvatlash funksiyasi joriy etilgan bo‘lib, bu egalariga transport joylashuvini doimiy nazorat qilish imkonini beradi.

Kuchli motor va taʼsirchan avtonomiya

Texnik imkoniyatlar nuqtai nazaridan Specialized Turbo Vado 3 6.0 IGH o‘z sinfida yetakchilardan biriga aylandi. Qurilma markaziy joylashgan Specialized 3.1 dvigateluvi bilan jihozlangan bo‘lib, uning aylanish momenti 100 N·m ni tashkil etadi. Bu esa tik qiyaliklarga chiqish va shaharning gavjum ko‘chalarida tezkor harakatlanishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Uzoq masofalarga safar qilish uchun velosiped sig‘imi 840 W·ch bo‘lgan akkumulyator bilan taʼminlangan. Bunday batareya quvvati bir zaryadda uzoq masofalarni bosib o‘tish imkonini beradi. Natijada shahar tashqarisiga sayohat qilish yoki kundalik ishga qatnovlar yanada qulaylashadi.

Innovatsion transmissiya va qulaylik

Modelning asosiy o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bu Enviolo Automatic avtomatik transmissiyasidir. Odatiy o‘tkazgichlar o‘rnida bu yerda 380% diapazonda uzatmalar nisbatini bosqichma-bosqich o‘zgartiradigan PLANETAR vtulka ishlatiladi. Kuch uzatish esa amalda xizmat ko‘rsatishni talab qilmaydigan va oddiy zanjirga nisbatan ancha jim ishlaydigan Gates karbon tasmasi orqali amalga oshiriladi.

Old qismida 90 mm yurish masofasiga ega RockShox osma vilkasi, shuningdek, amortizatsiyali o‘rindiq stireni o‘rnatilgan. Zavod sozlamasiga ko‘ra, qurilma old va orqa qanotlar hamda ikkita yukxaltasi bilan taʼminlangan. Boy jihozlanish o‘z navbatida og‘irlikka taʼsir qilgan — elektrodvig alakli velosipedning umumiy vazni 32,45 kg ni tashkil etadi.

Bunday yuqori texnologik xususiyatlar va imkoniyatlarga ega bo‘lgan Specialized Turbo Vado 3 6.0 IGH modelining narxi Yevropa bozorida 7900 yevroni tashkil etadi. Mazkur narx qurilmaning premium segmentga tegishli ekanini hamda kundalik qatnovlar uchun eng ilg‘or yechimlarni taqdim etishini anglatadi.

ElektrovelosipedSpecializedTexnologiyaTransportGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaBugun, 09:52Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldiSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldiBugun, 03:21Fiziklar yorugʻlikda Magnus effektini ilk bor qayd etishdiFiziklar yorugʻlikda Magnus effektini ilk bor qayd etishdiBugun, 02:58Xiaomi 14 Pro flagmaniga yangi va sigʻimli akkumulyator oʻrnatiladiXiaomi 14 Pro flagmaniga yangi va sigʻimli akkumulyator oʻrnatiladiBugun, 01:52Tokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdiTokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdiBugun, 01:22NASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiNASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiBugun, 01:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi