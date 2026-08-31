«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlari

·16·Sport
«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlari

Italiya A Seriyasining 2-turi doirasida Milanning «Inter» klubi safarda «Kalyari» maydoniga safar qildi. Keskin va murosasiz kurashlar ostida kechgan bellashuvda mehmonlar minimal — 1:0 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritib, qimmatli uch ochkoga ega chiqdi.

Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol bahsning dastlabki daqiqalaridayoq kiritildi.

9-daqiqadagi zarba va ishonchli mudofaa

O‘yindagi asosiy voqealar quyidagicha rivojlandi:

  • Chalxono‘g‘lining tezkor goli: Bahsning 9-daqiqasidayoq «neradzurrilar» yarim himoyachisi Hoqon Chalxono‘g‘li raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochdi (0:1);

  • Kivu taktikasi va rotatsiya: Bosh murabbiy Kristian Kivu ikkinchi bo‘limda Jons, Zelinski, Tyuram va Stounz kabi futbolchilarni maydonga tushirib, hisobni saqlab qolish va o‘yin nazoratini o‘z qo‘lida ushlab turishga erishdi;

  • Darvoza daxlsizligi: «Inter» mudofaasi «Kalyari»ning javob hujumlarini ishonchli bartaraf etib, darvozasi daxlsizligini ta’minladi.

«Inter» 6 ochko bilan A Seriyada peshqadam

Mazkur muvaffaqiyat jamoalarning turnir jadvalidagi o‘rniga quyidagicha ta’sir ko‘rsatdi:

  • 100 foizlik start: Mavsumdagi ikkinchi uchrashuvda ham g‘alaba qozongan «Inter» o‘z ochkolari sonini 6 taga yetkazib, Italiya chempionati turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda;

  • «Kalyari»ning holati: O‘z maydonida imkoniyatni boy bergan sardiniyaliklar 3 ochko bilan 13-pog‘onani band etib turibdi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • A Seriya. 2-tur

  • «Kalyari» — «Inter» 0:1

  • Gol: Chalxono‘g‘li (9).

  • «Kalyari»: Kaprile, Obert, Kamexo, Deyola, Ze Pedru, Uinks, Romano, Maldini (Borrelli, 78), Fatssini (Fadera, 57), Adopo, Mendi (Kevin, 57).

  • «Inter»: J.Martines, Bastoni, Akanji (Stounz, 68), Pavar, Dimarko, Suchich (Jons, 65), Chalxono‘g‘li (Zelinski, 65), Barella, Enrike (Bissek, 81), Espozito (Tyuram, 65), Lautaro Martines.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiIspaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiBugun, 05:44«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!Bugun, 05:42Kapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdiKapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdiBugun, 05:38Qozonda O‘rozov to‘liq o‘ynadi: «Rubin» «Dinamo»ni mag‘lub etdiQozonda O‘rozov to‘liq o‘ynadi: «Rubin» «Dinamo»ni mag‘lub etdiBugun, 05:35«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdiBugun, 05:32Shomurodovdan super gol: «Bashakshehir» va «Qosimposho» durang qayd etdi (video)Shomurodovdan super gol: «Bashakshehir» va «Qosimposho» durang qayd etdi (video)Bugun, 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)