«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlari
Italiya A Seriyasining 2-turi doirasida Milanning «Inter» klubi safarda «Kalyari» maydoniga safar qildi. Keskin va murosasiz kurashlar ostida kechgan bellashuvda mehmonlar minimal — 1:0 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritib, qimmatli uch ochkoga ega chiqdi.
Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol bahsning dastlabki daqiqalaridayoq kiritildi.
9-daqiqadagi zarba va ishonchli mudofaa
O‘yindagi asosiy voqealar quyidagicha rivojlandi:
Chalxono‘g‘lining tezkor goli: Bahsning 9-daqiqasidayoq «neradzurrilar» yarim himoyachisi Hoqon Chalxono‘g‘li raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochdi (0:1);
Kivu taktikasi va rotatsiya: Bosh murabbiy Kristian Kivu ikkinchi bo‘limda Jons, Zelinski, Tyuram va Stounz kabi futbolchilarni maydonga tushirib, hisobni saqlab qolish va o‘yin nazoratini o‘z qo‘lida ushlab turishga erishdi;
Darvoza daxlsizligi: «Inter» mudofaasi «Kalyari»ning javob hujumlarini ishonchli bartaraf etib, darvozasi daxlsizligini ta’minladi.
«Inter» 6 ochko bilan A Seriyada peshqadam
Mazkur muvaffaqiyat jamoalarning turnir jadvalidagi o‘rniga quyidagicha ta’sir ko‘rsatdi:
100 foizlik start: Mavsumdagi ikkinchi uchrashuvda ham g‘alaba qozongan «Inter» o‘z ochkolari sonini 6 taga yetkazib, Italiya chempionati turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda;
«Kalyari»ning holati: O‘z maydonida imkoniyatni boy bergan sardiniyaliklar 3 ochko bilan 13-pog‘onani band etib turibdi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
A Seriya. 2-tur
«Kalyari» — «Inter» 0:1
Gol: Chalxono‘g‘li (9).
«Kalyari»: Kaprile, Obert, Kamexo, Deyola, Ze Pedru, Uinks, Romano, Maldini (Borrelli, 78), Fatssini (Fadera, 57), Adopo, Mendi (Kevin, 57).
«Inter»: J.Martines, Bastoni, Akanji (Stounz, 68), Pavar, Dimarko, Suchich (Jons, 65), Chalxono‘g‘li (Zelinski, 65), Barella, Enrike (Bissek, 81), Espozito (Tyuram, 65), Lautaro Martines.
…