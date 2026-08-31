Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...
Xitoylik UFC jangchisi Song Yadong Shanxayda o‘tkazilgan UFC Fight Night 286 turnirida Umar Nurmagomedov ustidan qozongan g‘alabasidan so‘ng o‘z hissiyotlari bilan o‘rtoqlashdi.
Yadong uchun ushbu g‘alaba alohida ahamiyatga ega. Uning ta’kidlashicha, Nurmagomedov jang oldidan ko‘pchilik tomonidan kelajakdagi chempion sifatida baholangan.
«Bu hayotimdagi eng yaxshi lahza»
Jangdan keyin Song Yadong o‘z g‘alabasidan juda xursand ekanini aytdi.
«O‘zimni ajoyib his qilyapman. Bu hayotimdagi eng yaxshi lahza».
Xitoylik jangchi Nurmagomedovning kuchli jihatlarini ham alohida qayd etdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, rossiyalik sportchining grepplingdagi mahorati yuqori darajada bo‘lib, ko‘pchilik uni kelajakda chempionlik unvoni uchun asosiy da’vogarlardan biri sifatida ko‘rgan.
«Hamma uni eng yaxshi jangchi deb hisoblardi»
Yadong raqibiga berilgan yuqori baholarni ham esladi.
Uning ta’kidlashicha:
Nurmagomedov kuchli jangchi sifatida e’tirof etilgan;
uning grepplingi yuqori baholangan;
ko‘pchilik uni bo‘lajak chempion deb hisoblagan;
ammo jang yakuni Yadong foydasiga hal bo‘lgan.
«Uning grepplingi juda kuchli, ko‘pchilik uni bo‘lajak chempion deb bilardi. Nima bo‘lganini ko‘rdingizmi? Men uni nokaut qildim».
Yadong uchun muhim g‘alaba
Umar Nurmagomedov ustidan qozonilgan g‘alaba Song Yadongning faoliyatida muhim natija bo‘ldi.
Ayniqsa, jangning nokaut bilan yakunlangani xitoylik sportchining g‘alabasini yanada ta’sirchan qildi.
Yadongning jangdan keyingi bayonotlaridan ko‘rinib turibdiki, u nafaqat g‘alabadan mamnun, balki yuqori darajada baholangan raqibni mag‘lub etganidan ham katta qoniqish olgan.
Endi Yadong oldida yangi maqsadlar bor
Nurmagomedov ustidan qozonilgan g‘alaba xitoylik jangchi uchun yangi imkoniyatlarni ochishi mumkin.
Yadongning o‘zi ham bu natijani faoliyatidagi eng yorqin lahzalardan biri sifatida baholadi.
Song Yadong Shanxaydagi jangdan keyin o‘zini «ajoyib» his qilayotganini aytdi va ko‘pchilik chempionlikka da’vogar deb bilgan Umar Nurmagomedovni nokaut qilganini yana bir bor ta’kidladi.
…