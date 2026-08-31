Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...

·5·Sport
Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...

Xitoylik UFC jangchisi Song Yadong Shanxayda o‘tkazilgan UFC Fight Night 286 turnirida Umar Nurmagomedov ustidan qozongan g‘alabasidan so‘ng o‘z hissiyotlari bilan o‘rtoqlashdi.

Yadong uchun ushbu g‘alaba alohida ahamiyatga ega. Uning ta’kidlashicha, Nurmagomedov jang oldidan ko‘pchilik tomonidan kelajakdagi chempion sifatida baholangan.

«Bu hayotimdagi eng yaxshi lahza»

Jangdan keyin Song Yadong o‘z g‘alabasidan juda xursand ekanini aytdi.

«O‘zimni ajoyib his qilyapman. Bu hayotimdagi eng yaxshi lahza».

Xitoylik jangchi Nurmagomedovning kuchli jihatlarini ham alohida qayd etdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, rossiyalik sportchining grepplingdagi mahorati yuqori darajada bo‘lib, ko‘pchilik uni kelajakda chempionlik unvoni uchun asosiy da’vogarlardan biri sifatida ko‘rgan.

«Hamma uni eng yaxshi jangchi deb hisoblardi»

Yadong raqibiga berilgan yuqori baholarni ham esladi.

Uning ta’kidlashicha:

  • Nurmagomedov kuchli jangchi sifatida e’tirof etilgan;

  • uning grepplingi yuqori baholangan;

  • ko‘pchilik uni bo‘lajak chempion deb hisoblagan;

  • ammo jang yakuni Yadong foydasiga hal bo‘lgan.

«Uning grepplingi juda kuchli, ko‘pchilik uni bo‘lajak chempion deb bilardi. Nima bo‘lganini ko‘rdingizmi? Men uni nokaut qildim».

Yadong uchun muhim g‘alaba

Umar Nurmagomedov ustidan qozonilgan g‘alaba Song Yadongning faoliyatida muhim natija bo‘ldi.

Ayniqsa, jangning nokaut bilan yakunlangani xitoylik sportchining g‘alabasini yanada ta’sirchan qildi.

Yadongning jangdan keyingi bayonotlaridan ko‘rinib turibdiki, u nafaqat g‘alabadan mamnun, balki yuqori darajada baholangan raqibni mag‘lub etganidan ham katta qoniqish olgan.

Endi Yadong oldida yangi maqsadlar bor

Nurmagomedov ustidan qozonilgan g‘alaba xitoylik jangchi uchun yangi imkoniyatlarni ochishi mumkin.

Yadongning o‘zi ham bu natijani faoliyatidagi eng yorqin lahzalardan biri sifatida baholadi.

Song Yadong Shanxaydagi jangdan keyin o‘zini «ajoyib» his qilayotganini aytdi va ko‘pchilik chempionlikka da’vogar deb bilgan Umar Nurmagomedovni nokaut qilganini yana bir bor ta’kidladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Azizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiAzizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiBugun, 09:12Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bugun, 09:06Mujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdiMujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdiBugun, 08:59Mourino «Malaga» bilan o‘yindan so‘ng muxlislarga haqiqiy futbolni tushuntirdiMourino «Malaga» bilan o‘yindan so‘ng muxlislarga haqiqiy futbolni tushuntirdiBugun, 08:53Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiIspaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiBugun, 05:44«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!Bugun, 05:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)