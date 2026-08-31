Azizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladi

·3·Sport
Azizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladi

UFC yarim og‘ir vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan Bogdan Guskovning («Sarevich») murabbiyi Gor Azizyan shogirdining Magomed Ankalayevga qarshi kechgan jangi yuzasidan keskin va ochiq bayonot bilan chiqdi. Taniqli mutaxassis Sport24 nashriga bergan intervyusida Bogdan 5-raunddagi texnik nokautga qaramay, ushbu mag‘lubiyatdan aslo uyalmasdan faxrlanishi kerakligini ta’kidladi.

Eslatib o‘tamiz, reytingning 10-pog‘onasida bo‘lgan Guskov qisqa muddatli ogohlantirish (short notice) asosida divizionning 1-raqamli da’vogari Ankalayevga qarshi 5 raundlik qaqshatqish jangga rozilik bergan edi.

«Hamma qo‘rqqan paytda u tavakkal qildi»: Azizyanning keskin fikrlari

Gor Azizyan Guskovning qahramonligi va jang davomidagi holatlar haqida quyidagilarni bildirdi:

  • Ligani qutqarib qolgan jasorat: «Biz mag‘lubiyat sabablarini bilamiz, ammo hozir ochiqlay olmayman. Jang paytida kutilmagan zarba qabul qilsangiz, hamma reja o‘zgarib ketadi. Bogdan 10-raqamli bo‘la turib, hamma Ankalayevdan qochgan paytda tavakkal qildi. U yaxshigina pul ishladi, shartnomasini yangiladi. Hatto UFC undan qarzdor, chunki u promoushenni qiyin vaziyatdan qutqardi. U uyalmaydigan darajada munosib jang qildi», — dedi murabbiy;

  • Nega o‘ng qo‘l ishlamadi?: Jang davomida Bogdanda muayyan jismoniy muammolar yuzaga kelgani, bo‘g‘ish usuli va o‘ng qo‘ldagi asosiy zarbalar rejadagidek chiqmagani, biroq bunga xotirjam qarashlari qayd etildi.

«Ankalayev yotib olish o‘rniga nimadir ko‘rsatishi kerak edi»

Murabbiy Bogdan ko‘proq tavakkal qilishi kerak edi degan tanqidlarga keskin javob qaytardi:

  • Yo‘qotadigan narsamiz yo‘q edi: «Aslida tavakkal qilishi kerak bo‘lgan odam Ankalayev edi. Bizda yo‘qotadigan hech narsa yo‘q edi. Shuning uchun Magomedning tik turib bergan zarbalari o‘xshamay qolgach, u darhol oyoqqa tashlanib, yerda yotib olishga urindi»;

  • 1-raqamli jangchiga e’tiroz: «Magomedni tabriklaymiz, u aniq nishonga tegdi va shundan keyin jang boshqacha tus oldi. Ammo 1-raqamli da’vogar shunchaki oktagonda yotib olmasdan, haqiqiy mahorat namoyish etishi shart edi», — deya o‘z so‘zlarini yakunladi Azizyan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bugun, 09:06Mujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdiMujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdiBugun, 08:59Mourino «Malaga» bilan o‘yindan so‘ng muxlislarga haqiqiy futbolni tushuntirdiMourino «Malaga» bilan o‘yindan so‘ng muxlislarga haqiqiy futbolni tushuntirdiBugun, 08:53Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiIspaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiBugun, 05:44«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!Bugun, 05:42«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlari«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlariBugun, 05:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)