Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)

·3·Sport
Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)

O‘zbekistonlik bokschi Bobur Qurbonov professional ringda navbatdagi jangini o‘tkazdi. Hamyurtimizga Ilnar Ishimbayev raqiblik qildi.

Kutilayotgan qarama-qarshilik to‘liq davom etdi va g‘olib jangchi nokaut yoki texnik nokaut orqali emas, hakamlar qarori bilan aniqlandi.

Qurbonov jangni to‘liq o‘tkazdi

Bobur Qurbonov va Ilnar Ishimbayev o‘rtasidagi bahs belgilangan barcha raundlar davomida kechdi.

Jang yakunida hakamlar ochkolarni hisoblab, g‘alabani Ishimbayevga berdi.

Natija:

Bokschi

Natija

Bobur Qurbonov

Mag‘lubiyat

Ilnar Ishimbayev

G‘alaba

Jang natijasi

Hakamlar qarori

Jang davomiyligi

To‘liq raundlar

G‘olib ochkolar hisobiga aniqlandi

Jang davomida har ikki bokschi ham o‘z imkoniyatlarini namoyish etdi. Biroq yakuniy hisobda Ishimbayev hakamlar tomonidan ustun deb topildi.

Bobur Qurbonov jangni oxirigacha davom ettirdi, ammo hakamlar qarori uning foydasiga chiqmadi.

Endi Qurbonovni yangi jang kutmoqda

Bu mag‘lubiyatdan keyin Bobur Qurbonov uchun asosiy vazifa — jangdagi xatolarni tahlil qilib, keyingi bahsga tayyorgarlik ko‘rish.

Professional boksda bir jangdagi mag‘lubiyat faoliyat yakunini anglatmaydi. Aksincha, sportchi uchun keyingi bahsda o‘zini qayta ko‘rsatish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Bobur Qurbonov to‘liq davom etgan jangda Ilnar Ishimbayevga ochkolar hisobiga mag‘lub bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdiMujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdiBugun, 08:59Mourino «Malaga» bilan o‘yindan so‘ng muxlislarga haqiqiy futbolni tushuntirdiMourino «Malaga» bilan o‘yindan so‘ng muxlislarga haqiqiy futbolni tushuntirdiBugun, 08:53Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiIspaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiBugun, 05:44«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!Bugun, 05:42«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlari«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlariBugun, 05:40Kapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdiKapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdiBugun, 05:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)