Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)
O‘zbekistonlik bokschi Bobur Qurbonov professional ringda navbatdagi jangini o‘tkazdi. Hamyurtimizga Ilnar Ishimbayev raqiblik qildi.
Kutilayotgan qarama-qarshilik to‘liq davom etdi va g‘olib jangchi nokaut yoki texnik nokaut orqali emas, hakamlar qarori bilan aniqlandi.
Qurbonov jangni to‘liq o‘tkazdi
Bobur Qurbonov va Ilnar Ishimbayev o‘rtasidagi bahs belgilangan barcha raundlar davomida kechdi.
Jang yakunida hakamlar ochkolarni hisoblab, g‘alabani Ishimbayevga berdi.
Natija:
Bokschi
Natija
Bobur Qurbonov
Mag‘lubiyat
Ilnar Ishimbayev
G‘alaba
Jang natijasi
Hakamlar qarori
Jang davomiyligi
To‘liq raundlar
G‘olib ochkolar hisobiga aniqlandi
Jang davomida har ikki bokschi ham o‘z imkoniyatlarini namoyish etdi. Biroq yakuniy hisobda Ishimbayev hakamlar tomonidan ustun deb topildi.
Bobur Qurbonov jangni oxirigacha davom ettirdi, ammo hakamlar qarori uning foydasiga chiqmadi.
Endi Qurbonovni yangi jang kutmoqda
Bu mag‘lubiyatdan keyin Bobur Qurbonov uchun asosiy vazifa — jangdagi xatolarni tahlil qilib, keyingi bahsga tayyorgarlik ko‘rish.
Professional boksda bir jangdagi mag‘lubiyat faoliyat yakunini anglatmaydi. Aksincha, sportchi uchun keyingi bahsda o‘zini qayta ko‘rsatish imkoniyati paydo bo‘ladi.
Bobur Qurbonov to‘liq davom etgan jangda Ilnar Ishimbayevga ochkolar hisobiga mag‘lub bo‘ldi.
…