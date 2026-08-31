Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqda

·14·Texno
Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqda

Samsung kompaniyasining yangi flagman smartfoni egalari displey bilan bogʻliq noqulayliklarga duch kelishda davom etmoqda. Avvalroq OLED-panelda paydo boʻladigan qizgʻish dogʻlarni bartaraf etishga qaratilgan maxsus dasturiy ta'minot yangilanishi chiqarilganiga qaramay, muammo toʻliq hal etilmadi. ixbt.com ma'lumotiga koʻra, foydalanuvchilarning aksariyati qurilmani yangilagandan keyin ham ekrandagi nuqsonlar saqlanib qolayotganidan shikoyat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlab mazkur holat qurilmaning apparat qismidagi nosozlik yoki OLED-ekanning qizib ketishi yoxud yeyilishi sifatida baholangan edi. Biroq iyul oyida kompaniya bu nosozlik emasligini ma'lum qilib, uni maxsus funksiyaning ishlash xususiyatlari bilan izohlagan edi. Janubiy Koreya texnologiya giganti qizil, yashil va koʻk ranglar balansidagi xatolikni dasturiy yoʻl bilan tuzatishga va'da berib, tegishli yangilanishni taqdim etgan edi.

Yangilanish natijalari va foydalanuvchilar e'tirozlari

Biroq amalda vaziyat kutilganidek ijobiy tomonga oʻzgarmadi. Ayrim foydalanuvchilarning ta'kidlashicha, ekran markazidagi qizgʻish tus saqlanib qolgan. Boshqa bir guruh egalari esa yangilanishdan soʻng markaziy dogʻ biroz kamaygani, biroq uning oʻrniga displey chekkalarida qizil hoshiyalar paydo boʻlganidan noroziligini bildirgan.

Muammoni bartaraf etish maqsadida xizmat koʻrsatish markazlariga murojaat qilgan mijozlar ham kutilmagan holatlarga duch kelishdi. Ba'zi hollarda ranglarni qoʻlda kalibrlash jarayonidan soʻng ekran yuqori qismida kichik nuqtali dogʻlar yoki yuqori va pastki chetlarda yana qizarishlar paydo boʻlgani qayd etildi.

Samsung koʻrayotgan choralar

Muvaffaqiyatsiz chiqqan dasturiy tuzatishlardan soʻng, kompaniya mijozlarga qoʻshimcha yechimlarni taklif qilmoqda. Xususan, foydalanuvchilar Samsung Members yoki Device Care ilovalari orqali ranglarni oʻzlari mustaqil sozlab koʻrishlari mumkinligi aytilgan. Shuningdek, muammo bartaraf etilmagan ayrim mijozlarga xizmat koʻrsatish markazlarida ekranlarni bepul almashtirib berish choralari ham koʻrilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, flagman qurilmalardagi bunday nozik texnik nuqsonlar brend obroʻsiga putur yetkazishi mumkin. Hozircha Samsung kompaniyasi yuzaga kelayotgan yangi shikoyatlar yuzasidan qoʻshimcha bayonot bermadi, biroq foydalanuvchilar displeydagi nuqsonlarni bartaraf etish uchun yanada samaraliroq yechim kutmoqda.

SamsungGalaxy S26 UltraOLEDSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Specialized kompaniyasi yangi Turbo Vado elektrovelosipedini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yangi Turbo Vado elektrovelosipedini taqdim etdiBugun, 09:24Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldiSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldiBugun, 03:21Fiziklar yorugʻlikda Magnus effektini ilk bor qayd etishdiFiziklar yorugʻlikda Magnus effektini ilk bor qayd etishdiBugun, 02:58Xiaomi 14 Pro flagmaniga yangi va sigʻimli akkumulyator oʻrnatiladiXiaomi 14 Pro flagmaniga yangi va sigʻimli akkumulyator oʻrnatiladiBugun, 01:52Tokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdiTokio universiteti kosmik kemalar uchun "magnit qalqoni"ni sinovdan oʻtkazdiBugun, 01:22NASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiNASA Marsga uchta yangi Skyfall vertolyotini joʻnatadiBugun, 01:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi