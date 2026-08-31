Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqda
Samsung kompaniyasining yangi flagman smartfoni egalari displey bilan bogʻliq noqulayliklarga duch kelishda davom etmoqda. Avvalroq OLED-panelda paydo boʻladigan qizgʻish dogʻlarni bartaraf etishga qaratilgan maxsus dasturiy ta'minot yangilanishi chiqarilganiga qaramay, muammo toʻliq hal etilmadi. ixbt.com ma'lumotiga koʻra, foydalanuvchilarning aksariyati qurilmani yangilagandan keyin ham ekrandagi nuqsonlar saqlanib qolayotganidan shikoyat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlab mazkur holat qurilmaning apparat qismidagi nosozlik yoki OLED-ekanning qizib ketishi yoxud yeyilishi sifatida baholangan edi. Biroq iyul oyida kompaniya bu nosozlik emasligini ma'lum qilib, uni maxsus funksiyaning ishlash xususiyatlari bilan izohlagan edi. Janubiy Koreya texnologiya giganti qizil, yashil va koʻk ranglar balansidagi xatolikni dasturiy yoʻl bilan tuzatishga va'da berib, tegishli yangilanishni taqdim etgan edi.
Yangilanish natijalari va foydalanuvchilar e'tirozlariBiroq amalda vaziyat kutilganidek ijobiy tomonga oʻzgarmadi. Ayrim foydalanuvchilarning ta'kidlashicha, ekran markazidagi qizgʻish tus saqlanib qolgan. Boshqa bir guruh egalari esa yangilanishdan soʻng markaziy dogʻ biroz kamaygani, biroq uning oʻrniga displey chekkalarida qizil hoshiyalar paydo boʻlganidan noroziligini bildirgan.
Muammoni bartaraf etish maqsadida xizmat koʻrsatish markazlariga murojaat qilgan mijozlar ham kutilmagan holatlarga duch kelishdi. Ba'zi hollarda ranglarni qoʻlda kalibrlash jarayonidan soʻng ekran yuqori qismida kichik nuqtali dogʻlar yoki yuqori va pastki chetlarda yana qizarishlar paydo boʻlgani qayd etildi.
Samsung koʻrayotgan choralarMuvaffaqiyatsiz chiqqan dasturiy tuzatishlardan soʻng, kompaniya mijozlarga qoʻshimcha yechimlarni taklif qilmoqda. Xususan, foydalanuvchilar Samsung Members yoki Device Care ilovalari orqali ranglarni oʻzlari mustaqil sozlab koʻrishlari mumkinligi aytilgan. Shuningdek, muammo bartaraf etilmagan ayrim mijozlarga xizmat koʻrsatish markazlarida ekranlarni bepul almashtirib berish choralari ham koʻrilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, flagman qurilmalardagi bunday nozik texnik nuqsonlar brend obroʻsiga putur yetkazishi mumkin. Hozircha Samsung kompaniyasi yuzaga kelayotgan yangi shikoyatlar yuzasidan qoʻshimcha bayonot bermadi, biroq foydalanuvchilar displeydagi nuqsonlarni bartaraf etish uchun yanada samaraliroq yechim kutmoqda.
…