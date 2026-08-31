Real Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondi
Jud Bellingem va Kylian Mbappelarning yorqin oʻyini evaziga Real Madrid oʻz uyida Malaga jamoasini yirik 4:5 hisobida emas, balki 4:0 hisobida taslim etib, La Liga mavsumidagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirdi. Ushbu gʻalaba jamoaning musobaqa jadvalidagi yetakchiligini saqlab qolish bilan birga, bosh murabbiy lavozimiga qaytgan Jose Mourinuning ketma-ket uchinchi gʻalabasiga aylandi va madridliklarning Ispaniya chempionatidagi mavsumdagi yetakchilik maqomini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq maydonda ustunlikni oʻrnatgan Real Madrid oʻyin taqdirini qisqa vaqt ichida hal qildi. Oʻyinning 19-daqiqasida ingliz yarim himoyachisi Jud Bellingem oʻzining individual mahoratini namoyish etib, hisobni ochdi. Maydon markazidan 35 masofadan toʻpni egallagan 23 yoshli futbolchi uch nafar raqib himoyachisini ortda qoldirib, Malaga darvozaboni Alfonso Herreroni ojiz qoldirdi va ajoyib gol muallifiga aylandi.
Bellingham va Mbappe shousiOradan atigi yetti daqiqa oʻtib, Bellingham yana asosiy qahramonga aylandi. Herrero qaytargan zarbadan soʻng, ingliz futbolchisining yoʻllagan boshi bilan bergan zarbasi darvozaboniga tegib toʻp toʻrga borib tushdi va avtogol qayd etildi. Shundan soʻng, yaqinda Real Sociedad darvozasiga het-trik kiritgan Kylian Mbappe oʻzining sermahsulligini yana bir bor koʻrsatib, hisobni 2:0 koʻrinishidan 3:0ga yetkazdi. Fransiyalik hujumchi oʻng qanotdan Trent Alexander-Arnold uzatib bergan toʻpni jarima maydonchasi ichidan toʻgʻridan-toʻgʻri darvozaning pastki burchagiga yoʻllab, tanaffusgacha oʻyin taqdirini amalda hal qildi.
Ikkinchi boʻlimda ham maydonda toʻliq ustunlikni saqlab qolgan Real Madrid raqibiga deyarli imkon qoldirmadi. Oʻyinning soʻnggi daqiqalarida zaxiradan maydonga tushgan Arda Guler yakuniy nuqtani qoʻydi. Vinicius Junior bilan amalga oshirilgan tezkor qarshi hujum va chiroyli uzatmalardan keyin turkiyalik yosh isteʼdod yaqin masofadan toʻpni darvozaga kiritib, uchrashuvdagi yakuniy natijani oʻrnatdi.
Jose Mourinuning taktik yondashuviUchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Joze Mourinyo oʻz futbolchilarining harakatlaridan mamnunligini yashirmadi va xususan Jud Bellingemning oʻyiniga yuqori baho berdi. Portugaliyalik mutaxassis oʻzining ikkinchi kelishida jamoaning hujum chizigʻidagi yulduzlar oʻrtasidagi muvozanatni topishga muvaffaq boʻlganini va ular orasidagi tushunmovchiliklar haqidagi mish-mishlar asossiz ekanini taʼkidlab oʻtdi. Oʻz navbatida, Bellingham ham Mourinuning kelishi unga maydonda koʻproq erkinlik berganini va bu oʻz imkoniyatlarini toʻlaqonli koʻrsatishga yordam berayotganini qayd etdi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid uchrashuv davomida 56.7 foiz toʻp nazoratini saqlab qoldi va 19 ta zarba berdi (Malaga esa 14 ta zarba yoʻlladi). Ushbu ishonchli gʻalaba Los Blancos jamoasiga asosiy raqibi Barselona bilan chempionlik poygasida oʻz mavqeini yanada mustahkamlash uchun muhim qadam boʻldi.
…