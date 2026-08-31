Real Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondi

·18·Sport
Real Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondi

Jud Bellingem va Kylian Mbappelarning yorqin oʻyini evaziga Real Madrid oʻz uyida Malaga jamoasini yirik 4:5 hisobida emas, balki 4:0 hisobida taslim etib, La Liga mavsumidagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirdi. Ushbu gʻalaba jamoaning musobaqa jadvalidagi yetakchiligini saqlab qolish bilan birga, bosh murabbiy lavozimiga qaytgan Jose Mourinuning ketma-ket uchinchi gʻalabasiga aylandi va madridliklarning Ispaniya chempionatidagi mavsumdagi yetakchilik maqomini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq maydonda ustunlikni oʻrnatgan Real Madrid oʻyin taqdirini qisqa vaqt ichida hal qildi. Oʻyinning 19-daqiqasida ingliz yarim himoyachisi Jud Bellingem oʻzining individual mahoratini namoyish etib, hisobni ochdi. Maydon markazidan 35 masofadan toʻpni egallagan 23 yoshli futbolchi uch nafar raqib himoyachisini ortda qoldirib, Malaga darvozaboni Alfonso Herreroni ojiz qoldirdi va ajoyib gol muallifiga aylandi.

Bellingham va Mbappe shousi

Oradan atigi yetti daqiqa oʻtib, Bellingham yana asosiy qahramonga aylandi. Herrero qaytargan zarbadan soʻng, ingliz futbolchisining yoʻllagan boshi bilan bergan zarbasi darvozaboniga tegib toʻp toʻrga borib tushdi va avtogol qayd etildi. Shundan soʻng, yaqinda Real Sociedad darvozasiga het-trik kiritgan Kylian Mbappe oʻzining sermahsulligini yana bir bor koʻrsatib, hisobni 2:0 koʻrinishidan 3:0ga yetkazdi. Fransiyalik hujumchi oʻng qanotdan Trent Alexander-Arnold uzatib bergan toʻpni jarima maydonchasi ichidan toʻgʻridan-toʻgʻri darvozaning pastki burchagiga yoʻllab, tanaffusgacha oʻyin taqdirini amalda hal qildi.

Ikkinchi boʻlimda ham maydonda toʻliq ustunlikni saqlab qolgan Real Madrid raqibiga deyarli imkon qoldirmadi. Oʻyinning soʻnggi daqiqalarida zaxiradan maydonga tushgan Arda Guler yakuniy nuqtani qoʻydi. Vinicius Junior bilan amalga oshirilgan tezkor qarshi hujum va chiroyli uzatmalardan keyin turkiyalik yosh isteʼdod yaqin masofadan toʻpni darvozaga kiritib, uchrashuvdagi yakuniy natijani oʻrnatdi.

Jose Mourinuning taktik yondashuvi

Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Joze Mourinyo oʻz futbolchilarining harakatlaridan mamnunligini yashirmadi va xususan Jud Bellingemning oʻyiniga yuqori baho berdi. Portugaliyalik mutaxassis oʻzining ikkinchi kelishida jamoaning hujum chizigʻidagi yulduzlar oʻrtasidagi muvozanatni topishga muvaffaq boʻlganini va ular orasidagi tushunmovchiliklar haqidagi mish-mishlar asossiz ekanini taʼkidlab oʻtdi. Oʻz navbatida, Bellingham ham Mourinuning kelishi unga maydonda koʻproq erkinlik berganini va bu oʻz imkoniyatlarini toʻlaqonli koʻrsatishga yordam berayotganini qayd etdi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid uchrashuv davomida 56.7 foiz toʻp nazoratini saqlab qoldi va 19 ta zarba berdi (Malaga esa 14 ta zarba yoʻlladi). Ushbu ishonchli gʻalaba Los Blancos jamoasiga asosiy raqibi Barselona bilan chempionlik poygasida oʻz mavqeini yanada mustahkamlash uchun muhim qadam boʻldi.

Real MadridJude BellinghamKylian MbappeJose MourinhoLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...Bugun, 09:16Azizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiAzizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiBugun, 09:12Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bugun, 09:06Mujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdiMujibillo Tursunov Yakutskda rossiyalik bokschini yengdiBugun, 08:59Mourino «Malaga» bilan o‘yindan so‘ng muxlislarga haqiqiy futbolni tushuntirdiMourino «Malaga» bilan o‘yindan so‘ng muxlislarga haqiqiy futbolni tushuntirdiBugun, 08:53Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiIspaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiBugun, 05:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)