Lionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladi
Argentina terma jamoasi sardori va jahon futboli afsonasi Lionel Messi milliy jamoadagi faoliyatini rasman yakunlaganini eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, bu qaror Argentina terma jamoasining jahon chempionati finalida Ispaniyaga qarshi kechgan va qoʻshimcha boʻlimlardagi magʻlubiyat bilan yakunlangan dramatik oʻyinidan keyin qabul qilingan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻn yilliklar davomida butun dunyo muxlislarini oʻzining betakror oʻyini bilan lol qoldirib kelgan 39 yoshli hujumchi oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali millionlab muxlislariga murojaat yoʻlladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu qaror juda ogʻir kelganiga qaramay, endi terma jamoadan ketish vaqti kelgani tushunarli boʻlgan.
Ikki oʻn yillikni oʻz ichiga olgan tarixiy merosLionel Messining Argentina safidagi faoliyati statistika va rekordlarga boy boʻldi. Ikki oʻn yillikni qamrab olgan xalqaro faoliyati davomida u milliy libosda 207 ta uchrashuv oʻtkazib, erkaklar futboli tarixida eng koʻp oʻyin oʻtkazgan futbolchilar roʻyxatida ikkinchi oʻrinni egallab turibdi. Shuningdek, u oʻz terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar sifatida 125 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.
Goal.com maʼlumotiga koʻra, Messi oʻzining xayrlashuv bayonotida terma jamoada bor kuchini berganini va ortiq berolmaydigan darajada charchaganini taʼkidlagan. U jamoadorlari va muxlislariga minnatdorchilik bildirib, orqadan iqtidorli yoshlar kelib chiqayotganini va ular ham oʻz imkoniyatiga ega boʻlishi kerakligini qoʻshimcha qildi.
Qatardagi zafar va unutilmas xotiralarMessining xalqaro maydondagi eng yorqin choʻqqisi 2022 yilda Qatarda boʻlib oʻtgan jahon chempionatida Argentina terma jamoasini chempionlik sari yetaklagani boʻldi. Ushbu musobaqada u turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Shuningdek, u 2014 yilgi mundialda ham finalgacha yetib borib, shunday sovringa sazovor boʻlgan edi.
Jahon chempionatidan tashqari, Messi Argentina terma jamoasining uzoq yillik sovrinsiz seriyasiga barham berdi. U 2021 yilda Amerika kubogini qoʻlga kiritdi, shuningdek, Uembli stadionida oʻtkazilgan Finalissima bahsida ham gʻalaba qozonib, oʻzining xalqaro kolleksiyasini boyitdi.
Ispaniyadan uchralgan soʻnggi magʻlubiyat achchiq xotira boʻlib qolgan boʻlsa-da, Lionel Messining Argentinadagi faoliyati futbol tarixidagi eng buyuk sahifalardan biri sifatida abadiy muhrlanib qolishi shubhasizdir.
…