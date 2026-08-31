Lionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladi

·32·Sport
Lionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladi

Argentina terma jamoasi sardori va jahon futboli afsonasi Lionel Messi milliy jamoadagi faoliyatini rasman yakunlaganini eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, bu qaror Argentina terma jamoasining jahon chempionati finalida Ispaniyaga qarshi kechgan va qoʻshimcha boʻlimlardagi magʻlubiyat bilan yakunlangan dramatik oʻyinidan keyin qabul qilingan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻn yilliklar davomida butun dunyo muxlislarini oʻzining betakror oʻyini bilan lol qoldirib kelgan 39 yoshli hujumchi oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali millionlab muxlislariga murojaat yoʻlladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu qaror juda ogʻir kelganiga qaramay, endi terma jamoadan ketish vaqti kelgani tushunarli boʻlgan.

Ikki oʻn yillikni oʻz ichiga olgan tarixiy meros

Lionel Messining Argentina safidagi faoliyati statistika va rekordlarga boy boʻldi. Ikki oʻn yillikni qamrab olgan xalqaro faoliyati davomida u milliy libosda 207 ta uchrashuv oʻtkazib, erkaklar futboli tarixida eng koʻp oʻyin oʻtkazgan futbolchilar roʻyxatida ikkinchi oʻrinni egallab turibdi. Shuningdek, u oʻz terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurar sifatida 125 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, Messi oʻzining xayrlashuv bayonotida terma jamoada bor kuchini berganini va ortiq berolmaydigan darajada charchaganini taʼkidlagan. U jamoadorlari va muxlislariga minnatdorchilik bildirib, orqadan iqtidorli yoshlar kelib chiqayotganini va ular ham oʻz imkoniyatiga ega boʻlishi kerakligini qoʻshimcha qildi.

Qatardagi zafar va unutilmas xotiralar

Messining xalqaro maydondagi eng yorqin choʻqqisi 2022 yilda Qatarda boʻlib oʻtgan jahon chempionatida Argentina terma jamoasini chempionlik sari yetaklagani boʻldi. Ushbu musobaqada u turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Shuningdek, u 2014 yilgi mundialda ham finalgacha yetib borib, shunday sovringa sazovor boʻlgan edi.

Jahon chempionatidan tashqari, Messi Argentina terma jamoasining uzoq yillik sovrinsiz seriyasiga barham berdi. U 2021 yilda Amerika kubogini qoʻlga kiritdi, shuningdek, Uembli stadionida oʻtkazilgan Finalissima bahsida ham gʻalaba qozonib, oʻzining xalqaro kolleksiyasini boyitdi.

Ispaniyadan uchralgan soʻnggi magʻlubiyat achchiq xotira boʻlib qolgan boʻlsa-da, Lionel Messining Argentinadagi faoliyati futbol tarixidagi eng buyuk sahifalardan biri sifatida abadiy muhrlanib qolishi shubhasizdir.

Lionel MessiArgentinaJahon chempionatiFutbolIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umar Nurmagomedov qayerda xato qildi? UFC afsonasi bu jang bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiUmar Nurmagomedov qayerda xato qildi? UFC afsonasi bu jang bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiBugun, 21:09Pyotr Yan, Dvalishvili yoki O'Melli? Song Yadongning sensatsion g‘alabasidan so‘ng divizionda katta intrigaPyotr Yan, Dvalishvili yoki O'Melli? Song Yadongning sensatsion g‘alabasidan so‘ng divizionda katta intrigaBugun, 20:12Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?Bugun, 19:36Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 19:29Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!Bugun, 19:23Endi u Enfildda: Barkolyaning 150 mln yevrolik super transferi tafsilotlariEndi u Enfildda: Barkolyaning 150 mln yevrolik super transferi tafsilotlariBugun, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)