Varp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladi

·33·Texno
Varp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladi

Applied Physics xalqaro tadqiqot tashkiloti fizigi Shon Fell va Garvard universiteti astrofizigi Avi Loeb gipotetik varp-dvigatel Yer atmosferasi bilan qanday taʼsir qilishini hisoblab chiqishdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, samolyotdek keladigan fazo-vaqt pufagi yorugʻlik tezligining sezilarli ulushiga teng tezlikda harakatlanganda oʻz oldida umumiy yorugʻligi 1 teravattdan oshadigan zarbali hududni hosil qilishi aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotda Alkubyerre metrikasidan foydalanilgan boʻlib, u fazo-vaqt pufagining matematik tavsifini beradi. Unga koʻra, qurilma oldidagi fazo siqilib, orqadagi qismi kengayadi, bu esa kema egasining tinch hududda qolishini taʼminlaydi. Mualliflar bunday pufakning atmosferadagi gaz bilan oʻzaro taʼsirini yorugʻlik tezligining 0,1c, 0,25c, 0,5c va 0,75c tezliklarida matematik tarzda tahlil qilishdi.

Yuqori energiyali jarayonlar va nurlanish

Pufak oldida zarbali hudud shakllanib, gaz keskin siqiladi va uning kinetik energiyasi issiqlikka aylanadi. Hisob-kitoblarga koʻra, 0,5c tezlikda qizish energiyasi har bir nuklon uchun taxminan 144 MeV ga yetgan. Bu darajada elektron-pozitron juftlarining tugʻilishi hamda boshqa yuqori energiyali jarayonlar yuzaga kelishi mumkin boʻladi.

Asosiy nurlanish gamma va qattiq gamma-nurlar diapazoniga toʻgʻri kelgan. Umumiy yorugʻlik 10¹³ dan 10¹⁹ vattgacha boʻlishi koʻrsatilgan. Yuqori energiyali fotonlar atmosferadan toʻgʻridan-toʻgʻri oʻta olmaydi, ular yuqori qatlamlarda yutilib, Yer yuzidan koʻrinadigan diapazonda qaytadan nurlanadi.

Atmosferadagi yorqinlik va muhim cheklovlar

Pufakning oʻlchami va tezligiga qarab, bunday nurlanish oqimi kvadrat metr uchun 0,007 dan 7460 vattgacha oʻzgarishi mumkin. Eng yorqin ssenariyda atmosferadagi porlash quyoshning y y yuzadagi oddiy oqimidan bir necha baravar yuqori boʻlishi hisoblab chiqildi.

Shunga qaramay, olimlar bu ish varp-dvigatellar, oʻzga sayyoraliklar apparatlari yoki UAP (nomaʼlum anomal hodisalar) mavjudligini isbotlamasligini alohida taʼkidlashdi. Tadqiqot faqat nol ADM-massasiga ega maxsus varp-metrikalar sinfini oʻrgangan, kichikroq yoki boshqacha tuzilgan pufaklarda esa bunday taʼsir umuman kuzatilmasligi mumkin.

Varp-dvigatelFizikaFazoAstronomiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiHonor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiBugun, 19:27AQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiBugun, 17:58Xiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardiXiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardiBugun, 17:26Xiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiXiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiBugun, 16:50Telefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarTelefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarBugun, 16:33Huawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiHuawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiBugun, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi