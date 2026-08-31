Varp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladi
Applied Physics xalqaro tadqiqot tashkiloti fizigi Shon Fell va Garvard universiteti astrofizigi Avi Loeb gipotetik varp-dvigatel Yer atmosferasi bilan qanday taʼsir qilishini hisoblab chiqishdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, samolyotdek keladigan fazo-vaqt pufagi yorugʻlik tezligining sezilarli ulushiga teng tezlikda harakatlanganda oʻz oldida umumiy yorugʻligi 1 teravattdan oshadigan zarbali hududni hosil qilishi aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tadqiqotda Alkubyerre metrikasidan foydalanilgan boʻlib, u fazo-vaqt pufagining matematik tavsifini beradi. Unga koʻra, qurilma oldidagi fazo siqilib, orqadagi qismi kengayadi, bu esa kema egasining tinch hududda qolishini taʼminlaydi. Mualliflar bunday pufakning atmosferadagi gaz bilan oʻzaro taʼsirini yorugʻlik tezligining 0,1c, 0,25c, 0,5c va 0,75c tezliklarida matematik tarzda tahlil qilishdi.
Yuqori energiyali jarayonlar va nurlanishPufak oldida zarbali hudud shakllanib, gaz keskin siqiladi va uning kinetik energiyasi issiqlikka aylanadi. Hisob-kitoblarga koʻra, 0,5c tezlikda qizish energiyasi har bir nuklon uchun taxminan 144 MeV ga yetgan. Bu darajada elektron-pozitron juftlarining tugʻilishi hamda boshqa yuqori energiyali jarayonlar yuzaga kelishi mumkin boʻladi.
Asosiy nurlanish gamma va qattiq gamma-nurlar diapazoniga toʻgʻri kelgan. Umumiy yorugʻlik 10¹³ dan 10¹⁹ vattgacha boʻlishi koʻrsatilgan. Yuqori energiyali fotonlar atmosferadan toʻgʻridan-toʻgʻri oʻta olmaydi, ular yuqori qatlamlarda yutilib, Yer yuzidan koʻrinadigan diapazonda qaytadan nurlanadi.
Atmosferadagi yorqinlik va muhim cheklovlarPufakning oʻlchami va tezligiga qarab, bunday nurlanish oqimi kvadrat metr uchun 0,007 dan 7460 vattgacha oʻzgarishi mumkin. Eng yorqin ssenariyda atmosferadagi porlash quyoshning y y yuzadagi oddiy oqimidan bir necha baravar yuqori boʻlishi hisoblab chiqildi.
Shunga qaramay, olimlar bu ish varp-dvigatellar, oʻzga sayyoraliklar apparatlari yoki UAP (nomaʼlum anomal hodisalar) mavjudligini isbotlamasligini alohida taʼkidlashdi. Tadqiqot faqat nol ADM-massasiga ega maxsus varp-metrikalar sinfini oʻrgangan, kichikroq yoki boshqacha tuzilgan pufaklarda esa bunday taʼsir umuman kuzatilmasligi mumkin.
…