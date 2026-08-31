Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?
Yozgi transfer bozorining bosh qahramonlaridan biriga aylangan fransiyalik 23 yoshli vinger Bredli Barkolya «Liverpul» libosini kiyganidan keyingi ilk his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashdi. Mersisaydliklarning rasmiy saytiga katta intervyu bergan iqtidorli futbolchi klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzolashi sabablarini ochiqladi.
Barkolyaning ta’kidlashicha, transfer muzokaralari ancha uzoq va murakkab kechgan, biroq yakunda u o‘z orzusiga erishgan.
«Endi faqat maydonga tushishni xohlayman»: Barkolyaning ilk fikrlari
Fransiyalik vinger «Liverpul»ga o‘tishi va oldiga qo‘ygan yuksak maqsadlari haqida quyidagilarni bildirdi:
Klubda o‘ynash faxri: «„Liverpul“ safida o‘ynash imkoniyatiga ega bo‘lish men uchun juda katta faxr. Hozir nihoyatda baxtliman. Bu muzokaralar va jarayon ancha uzoq davom etdi. Endigi yagona istagim — imkon qadar tezroq maydonga tushish va jamoamga yordam berish»;
Bosh maqsad — APL chempionligi: «Bu yerda juda katta yutuqlarga erishishni maqsad qilganman. Avvalo Premer-ligada chempion bo‘lishni istayman. Bu mening hayotimdagi eng katta orzularimdan biri hisoblanadi»;
Uzoq yillik reja: «Shu ulkan maqsadlarga erishib, bu jamoada uzoq yillar davomida to‘p tepishni xohlayman. Aynan shuning uchun ham uzoq muddatli bitim imzoladim va umid qilamanki, barcha orzularim ro‘yobga chiqadi».
«Enfild»da yangi hujum davri
Bredli Barkolyaning kelishi «Liverpul»ning taktik va hujum imkoniyatlariga yangi nafas olib kiradi:
Yuqori tezlik va dribling: 23 yoshli futbolchi o‘z tezligi, qanotlardan yorib kirish mahorati va golli vaziyatlar yaratish qobiliyati bilan Premer-liga himoyachilari uchun jiddiy muammo tug‘dirishi kutilmoqda;
Murabbiylar shtabi ishonchi: Mersisaydliklar rahbariyati fransiyalik futbolchiga asosiy tarkibning muhim poydevori sifatida qarab, uning yordamida yangi sovrinlarni ko‘zlamoqda.
…