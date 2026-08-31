Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?

·20·Sport
Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?

Yozgi transfer bozorining bosh qahramonlaridan biriga aylangan fransiyalik 23 yoshli vinger Bredli Barkolya «Liverpul» libosini kiyganidan keyingi ilk his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashdi. Mersisaydliklarning rasmiy saytiga katta intervyu bergan iqtidorli futbolchi klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzolashi sabablarini ochiqladi.

Barkolyaning ta’kidlashicha, transfer muzokaralari ancha uzoq va murakkab kechgan, biroq yakunda u o‘z orzusiga erishgan.

«Endi faqat maydonga tushishni xohlayman»: Barkolyaning ilk fikrlari

Fransiyalik vinger «Liverpul»ga o‘tishi va oldiga qo‘ygan yuksak maqsadlari haqida quyidagilarni bildirdi:

  • Klubda o‘ynash faxri: «„Liverpul“ safida o‘ynash imkoniyatiga ega bo‘lish men uchun juda katta faxr. Hozir nihoyatda baxtliman. Bu muzokaralar va jarayon ancha uzoq davom etdi. Endigi yagona istagim — imkon qadar tezroq maydonga tushish va jamoamga yordam berish»;

  • Bosh maqsad — APL chempionligi: «Bu yerda juda katta yutuqlarga erishishni maqsad qilganman. Avvalo Premer-ligada chempion bo‘lishni istayman. Bu mening hayotimdagi eng katta orzularimdan biri hisoblanadi»;

  • Uzoq yillik reja: «Shu ulkan maqsadlarga erishib, bu jamoada uzoq yillar davomida to‘p tepishni xohlayman. Aynan shuning uchun ham uzoq muddatli bitim imzoladim va umid qilamanki, barcha orzularim ro‘yobga chiqadi».

«Enfild»da yangi hujum davri

Bredli Barkolyaning kelishi «Liverpul»ning taktik va hujum imkoniyatlariga yangi nafas olib kiradi:

  • Yuqori tezlik va dribling: 23 yoshli futbolchi o‘z tezligi, qanotlardan yorib kirish mahorati va golli vaziyatlar yaratish qobiliyati bilan Premer-liga himoyachilari uchun jiddiy muammo tug‘dirishi kutilmoqda;

  • Murabbiylar shtabi ishonchi: Mersisaydliklar rahbariyati fransiyalik futbolchiga asosiy tarkibning muhim poydevori sifatida qarab, uning yordamida yangi sovrinlarni ko‘zlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 19:29Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!Bugun, 19:23Endi u Enfildda: Barkolyaning 150 mln yevrolik super transferi tafsilotlariEndi u Enfildda: Barkolyaning 150 mln yevrolik super transferi tafsilotlariBugun, 19:20Rafael Leau «Galatasaroy»ga o‘tganidan so‘ng kutilmagan bayonot berdiRafael Leau «Galatasaroy»ga o‘tganidan so‘ng kutilmagan bayonot berdiBugun, 13:28Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Bugun, 11:31Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Bugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)