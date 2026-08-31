Umar Nurmagomedov qayerda xato qildi? UFC afsonasi bu jang bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdi
Shanxay shahrida o‘tkazilgan UFC Fight Night 286 turnirida rossiyalik mag‘lubiyatsiz da’vogar Umar Nurmagomedovning xitoylik Song Yadongga qarshi jangda ikkinchi raundda nokautga uchrashi aralash yakkakurash olamida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. UFC tarixidagi eng ulug‘ chempionlardan biri hisoblangan amerikalik Demetrius Jonson o‘zining YouTube kanalida maxsus tahlil e’lon qilib, Nurmagomedovning jangdagi eng katta taktik kamchiligini ko‘rsatib berdi.
Afsonaviy jangchining ta’kidlashicha, Umar g‘alaba keltirishi mumkin bo‘lgan asosiy qurolidan mutlaqo foydalanmagan.
«Umar tanaga umuman zarba bermadi»: Jonsonning taktik sharhi
Demetrius Jonson jang tafsilotlari va rossiyalik sportchining xatosi borasida quyidagi fikrlarni bildirdi:
Tanaga zarbalarning yo‘qligi: «Umar umuman qilmagan bir narsa bor, bu — tana qismiga (korpusga) ham oyoqda, ham qo‘lda zarbalar yo‘llash. Umar raqibining tanasiga zarba berishni butunlay unutdi»;
Taktikadagi tushunarsiz holat: «Nega u bunday qilganini aslo tushunmayapman. Agar siz chap qo‘l (levsha) bo‘lsangiz va o‘ng qo‘l (pravsha) jangchiga qarshi oyoqda tepsangiz, yagona xavf — teykdaunga (yiqitishga) tushib qolish hisoblanadi»;
Greppling ustunligi boy berildi: «Lekin axir Umar kurash va grepplingda ancha kuchliroq edi-ku! Shu sababli tanaga zarbalar unga teykdaun xavfisiz eng kuchli g‘alaba quroli bo‘lib xizmat qilishi mumkin edi».
Shanxaydagi sensatsiya oqibatlari
Umar Nurmagomedovning ushbu muddatidan avvalgi mag‘lubiyati uning diviziondagi mavqeiga jiddiy ta’sir o‘tkazdi:
Song Yadongning muvaffaqiyati: Xitoylik jangchi kuchli zarbalari bilan raqibining rejalarini buzib yuborib, to‘g‘ridan to‘g‘ri kamar uchun da’vogarlik poygasiga qo‘shildi;
O‘rganish kerak bo‘lgan saboq: Ekspertlar Nurmagomedovning stoykadagi xatolari va yetarlicha tajovuzkor bo‘lmagani uning faoliyatidagi ilk og‘ir mag‘lubiyatga olib kelganini ta’kidlamoqda.
…