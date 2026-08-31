Endi u Enfildda: Barkolyaning 150 mln yevrolik super transferi tafsilotlari

·17·Sport
Endi u Enfildda: Barkolyaning 150 mln yevrolik super transferi tafsilotlari

Yozgi transfer oynasining eng yirik va shov-shuvli bitimlaridan biri rasman e’lon qilindi. Angliyaning «Liverpul» klubi Fransiya milliy terma jamoasi va «PSJ»ning 23 yoshli hujumkor vingeri Bredli Barkolyani o‘z safiga qo‘shib oldi. Mersisaydliklar fransiyalik iqtidorli yulduz uchun astronomik mablag‘ — 150 million yevro sarflashdi.

Qayd etilishicha, mersisaydliklar Barkolya bilan 2032 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli bitim imzoladi.

150 million yevrolik bitim tafsilotlari va shartnoma muddati

Kelishuvning asosiy moliyaviy va tashkiliy bandlari:

  • Rekord summa: Barkolyaning transferi «Liverpul» tarixidagi eng qimmatbaho xaridlardan biriga aylandi va uning qiymati to‘liq 150 million yevroni tashkil etdi;

  • Uzoq muddatli loyiha: Klub futbolchiga to‘liq ishonch bildirib, u bilan kelajakni ko‘zlagan holda 2032 yilning yozigacha shartnoma tuzdi;

  • Hujum chizig‘ini kuchaytirish: Mersisaydliklar ushbu transfer orqali qanot hujumlarini yuqori tezlik va texnik mahorat bilan kuchaytirishni maqsad qilgan.

Barkolyaning «PSJ»dagi yorqin statistikasi

Fransiyalik 23 yoshli vinger 2023 yildan buyon Parij klubi sharafini himoya qilib, quyidagi ko‘rsatkichlarga erishdi:

  • Maydonga tushish: «PSJ» libosida jami 152 ta uchrashuvda ishtirok etdi;

  • Sermahsullik: Barcha musobaqalarda raqiblar darvozasiga 39 ta gol urdi;

  • Assistlar: Jamoadoshlariga 37 ta golli uzatma yetkazib berib, jamoaning asosiy yetakchilaridan biri ekanini isbotladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?Bugun, 19:36Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 19:29Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!Bugun, 19:23Rafael Leau «Galatasaroy»ga o‘tganidan so‘ng kutilmagan bayonot berdiRafael Leau «Galatasaroy»ga o‘tganidan so‘ng kutilmagan bayonot berdiBugun, 13:28Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Bugun, 11:31Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Bugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)