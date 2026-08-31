Endi u Enfildda: Barkolyaning 150 mln yevrolik super transferi tafsilotlari
Yozgi transfer oynasining eng yirik va shov-shuvli bitimlaridan biri rasman e’lon qilindi. Angliyaning «Liverpul» klubi Fransiya milliy terma jamoasi va «PSJ»ning 23 yoshli hujumkor vingeri Bredli Barkolyani o‘z safiga qo‘shib oldi. Mersisaydliklar fransiyalik iqtidorli yulduz uchun astronomik mablag‘ — 150 million yevro sarflashdi.
Qayd etilishicha, mersisaydliklar Barkolya bilan 2032 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli bitim imzoladi.
150 million yevrolik bitim tafsilotlari va shartnoma muddati
Kelishuvning asosiy moliyaviy va tashkiliy bandlari:
Rekord summa: Barkolyaning transferi «Liverpul» tarixidagi eng qimmatbaho xaridlardan biriga aylandi va uning qiymati to‘liq 150 million yevroni tashkil etdi;
Uzoq muddatli loyiha: Klub futbolchiga to‘liq ishonch bildirib, u bilan kelajakni ko‘zlagan holda 2032 yilning yozigacha shartnoma tuzdi;
Hujum chizig‘ini kuchaytirish: Mersisaydliklar ushbu transfer orqali qanot hujumlarini yuqori tezlik va texnik mahorat bilan kuchaytirishni maqsad qilgan.
Barkolyaning «PSJ»dagi yorqin statistikasi
Fransiyalik 23 yoshli vinger 2023 yildan buyon Parij klubi sharafini himoya qilib, quyidagi ko‘rsatkichlarga erishdi:
Maydonga tushish: «PSJ» libosida jami 152 ta uchrashuvda ishtirok etdi;
Sermahsullik: Barcha musobaqalarda raqiblar darvozasiga 39 ta gol urdi;
Assistlar: Jamoadoshlariga 37 ta golli uzatma yetkazib berib, jamoaning asosiy yetakchilaridan biri ekanini isbotladi.
…