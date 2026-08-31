Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadi
Xitoy texnologiya bozorida flagman smartfonlar segmentini yangi bosqichga olib chiquvchi qurilma taqdimotga tayyorlanmoqda. Mashhur va ishonchli insayder Digital Chat Station bo‘lajak yuqori klassdagi smartfonning asosiy texnik xususiyatlarini oshkor qildi, deya xabar bermoqda ixbt.com. Ushbu qurilma mobil suratga olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiruvchi ilg‘or kameralar jamlanmasiga ega bo‘ladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ilg‘or optika va o‘ziga xos imkoniyatlarTarqalgan ma'lumotlarga ko‘ra, yangi Xitoy flagmani asosiy blokida bir yo‘la ikkita 200 megapikselli datchikni jamlaydi. Xususan, asosiy modul 1/1,28 dyuymli optik formatdagi 200 megapikselli sensor, F/1,57 diafragmali obyektiv hamda 3 darajagacha og‘ishlarni kompensatsiya qilish imkonini beruvchi optik barqarorlashtirish tizimi bilan jihozlanadi. Unga 50 megapikselli keng burchakli kamera hamrohlik qiladi.
Alohida e'tiborga loyiq jihat shundaki, periskopik teleobyektiv ham 200 megapikselli aniqlikka ega bo‘ladi. Bunday turdagi kameralar uchun katta hisoblangan 1/1,4 dyuymli format va F/2,6 diafragmali optika yuqori sifatli yaqinlashtirishni ta'minlaydi. Shuningdek, old kamerada iPhone 17 Pro modellarida kutilayotganiga o‘xshash 1:1 nisbatdagi «kvadrat» sensor qo‘llanilishi kutilmoqda.
Kadrni erkin tanlash erkinligiKvadrat formatdagi old kameraning asosiy ustunligi tayyor suratlarning shaklida emas, balki kadrni keyinchalik erkin tanlash imkoniyatidadir. Kamera smartfonning orientatsiyasidan qat'iy nazar, ham vertikal, ham gorizontal tasvirlarni shakllantirish uchun yetarli ma'lumotlarni muvaffaqiyatli qamrab oladi. Bu esa kontent yaratuvchilar va oddiy foydalanuvchilar uchun suratga olish jarayonini yanada qulaylashtiradi.
Garchi Digital Chat Station o‘z bayonotida aniq model nomini to‘g‘ridan-to‘g‘ri keltirmagan bo‘lsa-da, bilvosita belgilar bu kelgusi Honor flagmani ekanini ko‘rsatmoqda. Gizmochina nashrining tahliliga ko‘ra, gap Honor Magic 9 Pro haqida bormoqda. Bunga asosiy sabab sifatida insayderning yangi qurilma Robot telefonining afzalliklarini meros qilib olishini ta'kidlagani ko‘rsatib o‘tilgan.
Kino sanoati bilan hamkorlik va yangi protsessorShuningdek, ushbu modelda ARRI kompaniyasining texnologiyalari qo‘llanilishi kutilmoqda. Avvalroq tomonlar mobil qurilmalarga professional kinematografiya texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha strategik hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan edi. Bu esa Honor flagmanlarining video va surat sifati bo‘yicha bozorda yetakchilik qilishiga zamin yaratadi.
Unumdorlik borasida ham sezilarli yangiliklar kutilmoqda. Honor Magic 9 Pro hali rasman taqdim etilmagan Qualcomm Snapdragon chipi, xususan SM8975 indeksi ostidagi protsessor bilan jihozlanishi taxmin qilinmoqda. Uning Snapdragon 8 Elite seriyasining navbatdagi avlodi bo‘lishi ehtimoli yuqori. Yangi turkumdagi smartfonlarning taqdimoti Xitoyda oktyabr oyiga rejalashtirilgan.
…