Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadi

·28·Texno
Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadi

Xitoy texnologiya bozorida flagman smartfonlar segmentini yangi bosqichga olib chiquvchi qurilma taqdimotga tayyorlanmoqda. Mashhur va ishonchli insayder Digital Chat Station bo‘lajak yuqori klassdagi smartfonning asosiy texnik xususiyatlarini oshkor qildi, deya xabar bermoqda ixbt.com. Ushbu qurilma mobil suratga olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiruvchi ilg‘or kameralar jamlanmasiga ega bo‘ladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilg‘or optika va o‘ziga xos imkoniyatlar

Tarqalgan ma'lumotlarga ko‘ra, yangi Xitoy flagmani asosiy blokida bir yo‘la ikkita 200 megapikselli datchikni jamlaydi. Xususan, asosiy modul 1/1,28 dyuymli optik formatdagi 200 megapikselli sensor, F/1,57 diafragmali obyektiv hamda 3 darajagacha og‘ishlarni kompensatsiya qilish imkonini beruvchi optik barqarorlashtirish tizimi bilan jihozlanadi. Unga 50 megapikselli keng burchakli kamera hamrohlik qiladi.

Alohida e'tiborga loyiq jihat shundaki, periskopik teleobyektiv ham 200 megapikselli aniqlikka ega bo‘ladi. Bunday turdagi kameralar uchun katta hisoblangan 1/1,4 dyuymli format va F/2,6 diafragmali optika yuqori sifatli yaqinlashtirishni ta'minlaydi. Shuningdek, old kamerada iPhone 17 Pro modellarida kutilayotganiga o‘xshash 1:1 nisbatdagi «kvadrat» sensor qo‘llanilishi kutilmoqda.

Kadrni erkin tanlash erkinligi

Kvadrat formatdagi old kameraning asosiy ustunligi tayyor suratlarning shaklida emas, balki kadrni keyinchalik erkin tanlash imkoniyatidadir. Kamera smartfonning orientatsiyasidan qat'iy nazar, ham vertikal, ham gorizontal tasvirlarni shakllantirish uchun yetarli ma'lumotlarni muvaffaqiyatli qamrab oladi. Bu esa kontent yaratuvchilar va oddiy foydalanuvchilar uchun suratga olish jarayonini yanada qulaylashtiradi.

Garchi Digital Chat Station o‘z bayonotida aniq model nomini to‘g‘ridan-to‘g‘ri keltirmagan bo‘lsa-da, bilvosita belgilar bu kelgusi Honor flagmani ekanini ko‘rsatmoqda. Gizmochina nashrining tahliliga ko‘ra, gap Honor Magic 9 Pro haqida bormoqda. Bunga asosiy sabab sifatida insayderning yangi qurilma Robot telefonining afzalliklarini meros qilib olishini ta'kidlagani ko‘rsatib o‘tilgan.

Kino sanoati bilan hamkorlik va yangi protsessor

Shuningdek, ushbu modelda ARRI kompaniyasining texnologiyalari qo‘llanilishi kutilmoqda. Avvalroq tomonlar mobil qurilmalarga professional kinematografiya texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha strategik hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan edi. Bu esa Honor flagmanlarining video va surat sifati bo‘yicha bozorda yetakchilik qilishiga zamin yaratadi.

Unumdorlik borasida ham sezilarli yangiliklar kutilmoqda. Honor Magic 9 Pro hali rasman taqdim etilmagan Qualcomm Snapdragon chipi, xususan SM8975 indeksi ostidagi protsessor bilan jihozlanishi taxmin qilinmoqda. Uning Snapdragon 8 Elite seriyasining navbatdagi avlodi bo‘lishi ehtimoli yuqori. Yangi turkumdagi smartfonlarning taqdimoti Xitoyda oktyabr oyiga rejalashtirilgan.

HonorSmartfonKameraTexnologiyaSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Varp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladiVarp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladiBugun, 18:59AQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiBugun, 17:58Xiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardiXiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardiBugun, 17:26Xiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiXiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiBugun, 16:50Telefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarTelefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarBugun, 16:33Huawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiHuawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiBugun, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi