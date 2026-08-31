Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?
Ispaniya La Ligasining 3-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Malaga»ni qabul qilib, yirik 4:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi. Uchrashuvdan so‘ng «Qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumanida tarkibdagi katta rotatsiya va maydonga tushmayotgan futbolchilarning kayfiyati borasida o‘ziga xos keskin va qat’iy fikrlarini bildirdi.
Portugaliyalik mutaxassis jamoa manfaati shaxsiy ambitsiyalardan ustun turishini ochiq ta’kidladi.
«Maydonga tushmayotganlarning xafaligi — ularning o‘z ishi»: Mourino bayonoti
Joze Mourino mavsum davomida barcha futbolchilarga imkoniyat berilishi va rotatsiyaning muhimligi haqida quyidagicha to‘xtaldi:
Mavsumiy murakkab vazifa: «Bu bir oylik emas, balki butun mavsum davom etadigan juda murakkab vazifa. Maydonga tushmayotgan futbolchilarning xafaligi ko‘proq menga emas, ularning o‘zlariga bog‘liq»;
Ishonch va mas’uliyat: «Men har bir futbolchiga ishonishimni amalda ko‘rsata olaman. Ular esa zaxirada qolish holatini o‘zlari psixologik jihatdan yengib o‘tishlari kerak»;
Aniq tanlovlar: «Bu safar Trent va Kukurelya o‘ynadi, Karreras hamda Dyumfris esa maydonga tushmadi. Hammasi oddiy — bori shu».
«Real»ning mavsumdagi qadami va tarkib chuqurligi
Madridliklarning yangilangan tarkibi va taktik tanlovlari bo‘yicha asosiy jihatlar:
Ishonchli yirik hisob: «Malaga» darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritilishi jamoaning hujum va himoya chizig‘idagi yuqori muvozanatini ko‘rsatdi;
Qanotlardagi raqobat: Trent Aleksander-Arnold, Mark Kukurelya, Denzel Dyumfris va Karreras kabi yuqori saviyali qanot himoyachilarining borligi Mourinoga turli sxemalarni sinab ko‘rish va tarkibni muntazam yangilab borish imkonini bermoqda.
…