Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?

·36·Sport
Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?

Ispaniya La Ligasining 3-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Malaga»ni qabul qilib, yirik 4:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi. Uchrashuvdan so‘ng «Qirollik klubi» bosh murabbiyi Joze Mourino matbuot anjumanida tarkibdagi katta rotatsiya va maydonga tushmayotgan futbolchilarning kayfiyati borasida o‘ziga xos keskin va qat’iy fikrlarini bildirdi.

Portugaliyalik mutaxassis jamoa manfaati shaxsiy ambitsiyalardan ustun turishini ochiq ta’kidladi.

«Maydonga tushmayotganlarning xafaligi — ularning o‘z ishi»: Mourino bayonoti

Joze Mourino mavsum davomida barcha futbolchilarga imkoniyat berilishi va rotatsiyaning muhimligi haqida quyidagicha to‘xtaldi:

  • Mavsumiy murakkab vazifa: «Bu bir oylik emas, balki butun mavsum davom etadigan juda murakkab vazifa. Maydonga tushmayotgan futbolchilarning xafaligi ko‘proq menga emas, ularning o‘zlariga bog‘liq»;

  • Ishonch va mas’uliyat: «Men har bir futbolchiga ishonishimni amalda ko‘rsata olaman. Ular esa zaxirada qolish holatini o‘zlari psixologik jihatdan yengib o‘tishlari kerak»;

  • Aniq tanlovlar: «Bu safar Trent va Kukurelya o‘ynadi, Karreras hamda Dyumfris esa maydonga tushmadi. Hammasi oddiy — bori shu».

«Real»ning mavsumdagi qadami va tarkib chuqurligi

Madridliklarning yangilangan tarkibi va taktik tanlovlari bo‘yicha asosiy jihatlar:

  • Ishonchli yirik hisob: «Malaga» darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritilishi jamoaning hujum va himoya chizig‘idagi yuqori muvozanatini ko‘rsatdi;

  • Qanotlardagi raqobat: Trent Aleksander-Arnold, Mark Kukurelya, Denzel Dyumfris va Karreras kabi yuqori saviyali qanot himoyachilarining borligi Mourinoga turli sxemalarni sinab ko‘rish va tarkibni muntazam yangilab borish imkonini bermoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?Bugun, 19:36Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!Bugun, 19:23Endi u Enfildda: Barkolyaning 150 mln yevrolik super transferi tafsilotlariEndi u Enfildda: Barkolyaning 150 mln yevrolik super transferi tafsilotlariBugun, 19:20Rafael Leau «Galatasaroy»ga o‘tganidan so‘ng kutilmagan bayonot berdiRafael Leau «Galatasaroy»ga o‘tganidan so‘ng kutilmagan bayonot berdiBugun, 13:28Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Bugun, 11:31Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Bugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)