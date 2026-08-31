Pyotr Yan, Dvalishvili yoki O'Melli? Song Yadongning sensatsion g‘alabasidan so‘ng divizionda katta intriga
UFC olamida navbatdagi yirik sensatsiya qayd etildi. Shanxay shahrida bo‘lib o‘tgan turnirda xitoylik yakkakurash ustasi Song Yadong mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan da’vogar Umar Nurmagomedovni 2-raunddayoq chuqur nokautga uchratib, sport jamoatchiligini hayratda qoldirdi. Ushbu jangga divizionning sobiq chempioni, joriy yil boshida Yadongni hakamlar qarori bilan yutgan Shon O'Melli ijtimoiy tarmoqlarda jonli munosabat bildirdi.
Amerikalik yulduz bahsdan so‘ng oktagon ichida yuz bergan tartibsizlik va Yadongning kuchli g‘alabasiga alohida urg‘u berdi.
«Song uchun aqlbovar qilmas yil bo‘lmoqda»: O'Mellining reaksiyasi
Shon O'Melli nokaut holati va jang ortidan kelib chiqqan keskin vaziyatni quyidagicha izohladi:
Oktagonga bostirib kirish holati: «Umarning burchagida turgan va shunchaki ichkariga bostirib kirgan o‘sha odam kim edi? U deyarli Song Yadongga tirsagi bilan zarba berishiga bir bahya qoldi. Shunchaki tasavvur qiling, Shon O'Melli qanchalik zo‘r? Albatta, hazillashyapman. Hozir gap men haqimda emas»;
Yadongning kuchli qaytishi: «Song uchun qanday yil bo‘lmoqda — yanvarda men bilan jang qilib, yutqazdi. Keyin qaytdi va Deyveson Figeredoni sabmishn (bo‘g‘ish) usuli bilan yengdi, endi esa Umar Nurmagomedovni nokautga uchratdi»;
Jarohat va hazil: «Songning ko‘zi ustidagi jarohatga qarang. Bu o‘shanda men tizzam bilan urgan joyimmi? Lekin yana bir bor aytaman — hozir mavzu men emasman».
UFC 333: Kamar uchun kurash va ehtimoliy ssenariylar
Umar Nurmagomedov ustidan qozonilgan muddatidan avvalgi g‘alaba diviziondagi vaziyatni butunlay o‘zgartirib yubordi:
24 oktyabr, Abu-Dabi (UFC 333): Abu-Dabidagi shouda yengil vazn toifasi chempioni Pyotr Yan va sobiq chempion Merab Dvalishvili o‘zaro to‘qnash keladi;
Merab yutsa — Yadongga imkoniyat: Agar gruziyalik Merab Dvalishvili kamarni qaytarib olsa, Song Yadong uning navbatdagi raqibi sifatida rasmiy da’vogarga aylanadi;
Pyotr Yan yutsa — O'Melli revanshi: Agar rossiyalik Pyotr Yan o‘z unvonini muvaffaqiyatli himoya qilsa, katta ehtimol bilan chempionlik jangiga Shon O'Melli chiqadi.
…