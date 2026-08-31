Pyotr Yan, Dvalishvili yoki O'Melli? Song Yadongning sensatsion g‘alabasidan so‘ng divizionda katta intriga

·0·Sport
Pyotr Yan, Dvalishvili yoki O'Melli? Song Yadongning sensatsion g‘alabasidan so‘ng divizionda katta intriga

UFC olamida navbatdagi yirik sensatsiya qayd etildi. Shanxay shahrida bo‘lib o‘tgan turnirda xitoylik yakkakurash ustasi Song Yadong mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan da’vogar Umar Nurmagomedovni 2-raunddayoq chuqur nokautga uchratib, sport jamoatchiligini hayratda qoldirdi. Ushbu jangga divizionning sobiq chempioni, joriy yil boshida Yadongni hakamlar qarori bilan yutgan Shon O'Melli ijtimoiy tarmoqlarda jonli munosabat bildirdi.

Amerikalik yulduz bahsdan so‘ng oktagon ichida yuz bergan tartibsizlik va Yadongning kuchli g‘alabasiga alohida urg‘u berdi.

«Song uchun aqlbovar qilmas yil bo‘lmoqda»: O'Mellining reaksiyasi

Shon O'Melli nokaut holati va jang ortidan kelib chiqqan keskin vaziyatni quyidagicha izohladi:

  • Oktagonga bostirib kirish holati: «Umarning burchagida turgan va shunchaki ichkariga bostirib kirgan o‘sha odam kim edi? U deyarli Song Yadongga tirsagi bilan zarba berishiga bir bahya qoldi. Shunchaki tasavvur qiling, Shon O'Melli qanchalik zo‘r? Albatta, hazillashyapman. Hozir gap men haqimda emas»;

  • Yadongning kuchli qaytishi: «Song uchun qanday yil bo‘lmoqda — yanvarda men bilan jang qilib, yutqazdi. Keyin qaytdi va Deyveson Figeredoni sabmishn (bo‘g‘ish) usuli bilan yengdi, endi esa Umar Nurmagomedovni nokautga uchratdi»;

  • Jarohat va hazil: «Songning ko‘zi ustidagi jarohatga qarang. Bu o‘shanda men tizzam bilan urgan joyimmi? Lekin yana bir bor aytaman — hozir mavzu men emasman».

UFC 333: Kamar uchun kurash va ehtimoliy ssenariylar

Umar Nurmagomedov ustidan qozonilgan muddatidan avvalgi g‘alaba diviziondagi vaziyatni butunlay o‘zgartirib yubordi:

  • 24 oktyabr, Abu-Dabi (UFC 333): Abu-Dabidagi shouda yengil vazn toifasi chempioni Pyotr Yan va sobiq chempion Merab Dvalishvili o‘zaro to‘qnash keladi;

  • Merab yutsa — Yadongga imkoniyat: Agar gruziyalik Merab Dvalishvili kamarni qaytarib olsa, Song Yadong uning navbatdagi raqibi sifatida rasmiy da’vogarga aylanadi;

  • Pyotr Yan yutsa — O'Melli revanshi: Agar rossiyalik Pyotr Yan o‘z unvonini muvaffaqiyatli himoya qilsa, katta ehtimol bilan chempionlik jangiga Shon O'Melli chiqadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?Bugun, 19:36Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 19:29Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!Bugun, 19:23Endi u Enfildda: Barkolyaning 150 mln yevrolik super transferi tafsilotlariEndi u Enfildda: Barkolyaning 150 mln yevrolik super transferi tafsilotlariBugun, 19:20Rafael Leau «Galatasaroy»ga o‘tganidan so‘ng kutilmagan bayonot berdiRafael Leau «Galatasaroy»ga o‘tganidan so‘ng kutilmagan bayonot berdiBugun, 13:28Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Bugun, 11:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)