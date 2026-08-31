Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkin

·22·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkin

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy S27 flagmanlar seriyasi ustida dastlabki ish boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya hozirda Galaxy S27 Ultra modeli uchun beshta turli prototipni sinovdan oʻtkazmoqda va ular orasida yangi optik modullar ham bor. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod flagmanlari haqidagi dastlabki maʼlumotlar smartfon ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Xususan, Samsung kelgusi turkumdagi qurilmalarning kamera modullarini yanada koʻproq birlashtirish, yaʼni unifikatsiya qilish ustida bosh qotirmoqda.

Kamera imkoniyatlari va yangi zum moduli

Manbaga koʻra, oddiy Galaxy S27 hamda Galaxy S27+ modellari Galaxy S27 Pro bilan bir xil 3 karrali optik zumga ega teleravishdagi obyektivni olishi taxmin qilinmoqda. Shuningdek, kichikroq modellarning asosiy va keng burchakli kameralari Galaxy S27 Ultra bilan bir xil boʻlishi kutilmoqda.

Eng qiziqarli sinovlar aynan Galaxy S27 Ultra modeli atrofida kechmoqda. Samsung 4 karrali optik kattalashtirish imkonini beruvchi, 1/1,9 dyuymli optik formatdagi 50 megapikselli sensor variantini sinab koʻrmoqda. Mazkur yechim hozirgi 5 karrali zum moduliga muqobil sifatida koʻrib chiqilmoqda.

Iqtisodiy omillar va texnik xususiyatlar

Kompaniya nafaqat tasvir sifatini, balki yangi modulning tannarxini ham diqqat bilan baholamoqda. Agar 5 karrali zumdan 4 karralisiga oʻtish qoʻshimcha xarajatlarni oqlaydigan sezilarli ustunlik bermasa, Samsung avvalgi 5 karrali zum sxemasini oʻzgarishsiz qoldirishi ham mumkin.

Hozirgi vaqtda Samsung turli apparat konfiguratsiyalariga ega beshta prototipni bir vaqtning oʻzida sinovdan oʻtkazayotgani sababli, kelgusida savdoga chiqariladigan qurilmaning yakuniy xususiyatlari keskin farq qilishi ehtimoldan holi emas.

Avvalroq internetda Galaxy S27 Ultra modelining sifatli renderlari eʼlon qilingan edi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu flagman anʼanaviy Qualcomm platformasi oʻrniga yangi Exynos 2700 protsessori bilan jihozlanishi mumkin. Qolaversa, Samsung foydalanuvchilar uchun qurilmani qoʻlda tutish qulayroq boʻlishi uchun korpus dizayniga kichik oʻzgartirishlar kiritishni rejalashtirmoqda.

SamsungGalaxy S27 UltraSmartfonlarTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaSamsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaBugun, 21:27Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiHonor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiBugun, 19:27Varp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladiVarp-dvigatel atmosferaga kirganda osmonda yorqin chaqnash hosil qiladiBugun, 18:59AQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiBugun, 17:58Xiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardiXiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardiBugun, 17:26Xiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiXiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiBugun, 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi