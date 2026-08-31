Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkin
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy S27 flagmanlar seriyasi ustida dastlabki ish boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya hozirda Galaxy S27 Ultra modeli uchun beshta turli prototipni sinovdan oʻtkazmoqda va ular orasida yangi optik modullar ham bor. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod flagmanlari haqidagi dastlabki maʼlumotlar smartfon ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda. Xususan, Samsung kelgusi turkumdagi qurilmalarning kamera modullarini yanada koʻproq birlashtirish, yaʼni unifikatsiya qilish ustida bosh qotirmoqda.
Kamera imkoniyatlari va yangi zum moduliManbaga koʻra, oddiy Galaxy S27 hamda Galaxy S27+ modellari Galaxy S27 Pro bilan bir xil 3 karrali optik zumga ega teleravishdagi obyektivni olishi taxmin qilinmoqda. Shuningdek, kichikroq modellarning asosiy va keng burchakli kameralari Galaxy S27 Ultra bilan bir xil boʻlishi kutilmoqda.
Eng qiziqarli sinovlar aynan Galaxy S27 Ultra modeli atrofida kechmoqda. Samsung 4 karrali optik kattalashtirish imkonini beruvchi, 1/1,9 dyuymli optik formatdagi 50 megapikselli sensor variantini sinab koʻrmoqda. Mazkur yechim hozirgi 5 karrali zum moduliga muqobil sifatida koʻrib chiqilmoqda.
Iqtisodiy omillar va texnik xususiyatlarKompaniya nafaqat tasvir sifatini, balki yangi modulning tannarxini ham diqqat bilan baholamoqda. Agar 5 karrali zumdan 4 karralisiga oʻtish qoʻshimcha xarajatlarni oqlaydigan sezilarli ustunlik bermasa, Samsung avvalgi 5 karrali zum sxemasini oʻzgarishsiz qoldirishi ham mumkin.
Hozirgi vaqtda Samsung turli apparat konfiguratsiyalariga ega beshta prototipni bir vaqtning oʻzida sinovdan oʻtkazayotgani sababli, kelgusida savdoga chiqariladigan qurilmaning yakuniy xususiyatlari keskin farq qilishi ehtimoldan holi emas.
Avvalroq internetda Galaxy S27 Ultra modelining sifatli renderlari eʼlon qilingan edi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu flagman anʼanaviy Qualcomm platformasi oʻrniga yangi Exynos 2700 protsessori bilan jihozlanishi mumkin. Qolaversa, Samsung foydalanuvchilar uchun qurilmani qoʻlda tutish qulayroq boʻlishi uchun korpus dizayniga kichik oʻzgartirishlar kiritishni rejalashtirmoqda.
…