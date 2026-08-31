Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!

·27·Sport
Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!

Angliya Premer-ligasining amaldagi yetakchisi «Manchester Siti» transfer bozorida navbatdagi muhim xaridni amalga oshirdi. «Shaharliklar» Braziliyaning «Palmeyras» klubi a’zosi, 22 yoshli hujumkor vinger Allanning transferini rasman e’lon qildi.

Iqtidorli braziliyalik futbolchi «Manchester Siti» bilan 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli bitimga imzo chekdi.

40 million yevro va bonuslar: Transfer tafsilotlari

Kelishuvning moliyaviy jihatlari va jamoadagi holat bo‘yicha asosiy faktlar:

  • Moliyaviy qiymat: «Palmeyras» klubi ushbu transferdan kafolatlangan 40 million yevro mablag‘ ishlab oladi. Bundan tashqari, shartnomada futbolchining muvaffaqiyatli ishtirokiga qarab turli bonuslar ham ko‘zda tutilgan;

  • Uzoq muddatli ishonch: 2031 yilgacha bo‘lgan bitim ingliz grandining yosh iqtidorga kelajak poydevori sifatida qarayayotganidan dalolat beradi;

  • Turnir jadvalidagi peshqadamlik: Yangi mavsumni ishonchli boshlagan Enso Mareska boshchiligidagi «Manchester Siti» dastlabki 2 ta turdan so‘ng 6 ochko jamg‘arib, Premer-liga peshqadami bo‘lib turibdi.

Allanning «Palmeyras»dagi sermahsulligi

22 yoshli futbolchi 2026 yilgi mavsumda Braziliya chempionatida muhim o‘yin amaliyotiga ega bo‘ldi:

  • Maydonga tushish: Braziliya chempionati doirasida jami 42 ta uchrashuvda ishtirok etdi;

  • Gollar va assistlar: Hujum chizig‘ida faol harakat qilib, raqiblar darvozasiga 6 ta gol kiritdi va jamoadoshlariga 6 ta golli uzatma yetkazib berdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?Bugun, 19:36Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 19:29Endi u Enfildda: Barkolyaning 150 mln yevrolik super transferi tafsilotlariEndi u Enfildda: Barkolyaning 150 mln yevrolik super transferi tafsilotlariBugun, 19:20Rafael Leau «Galatasaroy»ga o‘tganidan so‘ng kutilmagan bayonot berdiRafael Leau «Galatasaroy»ga o‘tganidan so‘ng kutilmagan bayonot berdiBugun, 13:28Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Bugun, 11:31Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Bugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)