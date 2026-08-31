Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!
Angliya Premer-ligasining amaldagi yetakchisi «Manchester Siti» transfer bozorida navbatdagi muhim xaridni amalga oshirdi. «Shaharliklar» Braziliyaning «Palmeyras» klubi a’zosi, 22 yoshli hujumkor vinger Allanning transferini rasman e’lon qildi.
Iqtidorli braziliyalik futbolchi «Manchester Siti» bilan 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli bitimga imzo chekdi.
40 million yevro va bonuslar: Transfer tafsilotlari
Kelishuvning moliyaviy jihatlari va jamoadagi holat bo‘yicha asosiy faktlar:
Moliyaviy qiymat: «Palmeyras» klubi ushbu transferdan kafolatlangan 40 million yevro mablag‘ ishlab oladi. Bundan tashqari, shartnomada futbolchining muvaffaqiyatli ishtirokiga qarab turli bonuslar ham ko‘zda tutilgan;
Uzoq muddatli ishonch: 2031 yilgacha bo‘lgan bitim ingliz grandining yosh iqtidorga kelajak poydevori sifatida qarayayotganidan dalolat beradi;
Turnir jadvalidagi peshqadamlik: Yangi mavsumni ishonchli boshlagan Enso Mareska boshchiligidagi «Manchester Siti» dastlabki 2 ta turdan so‘ng 6 ochko jamg‘arib, Premer-liga peshqadami bo‘lib turibdi.
Allanning «Palmeyras»dagi sermahsulligi
22 yoshli futbolchi 2026 yilgi mavsumda Braziliya chempionatida muhim o‘yin amaliyotiga ega bo‘ldi:
Maydonga tushish: Braziliya chempionati doirasida jami 42 ta uchrashuvda ishtirok etdi;
Gollar va assistlar: Hujum chizig‘ida faol harakat qilib, raqiblar darvozasiga 6 ta gol kiritdi va jamoadoshlariga 6 ta golli uzatma yetkazib berdi.
…