Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladi

·19·Sport
Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladi

Argentina terma jamoasi sardori va jahon futbolining afsonaviy vakili Lionel Messi 2026 yilgi jahon chempionatidan so'ng xalqaro miqyosdagi faoliyatiga rasman yakun etkazdi. 39 yoshli hujumchi o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida isp Tilida yozilgan daftarcha sahifasi ko'rinishidagi hissiyotlarga boy xayrlashuv xabarini e'lon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar qilishicha, Lionel Messi terma jamoadagi faoliyati davomida oltita jahon chempionatida maydonga tushib, o'lka tarixidagi eng ko'p o'yin o'tkazgan va eng ko'p gol urgan futbolchi maqomini saqlab qolgan. U La Albiceleste safida jami 207 ta uchrashuvda 125 ta gol kiritishga muvaffaq bo'lgan.

Xayrlashuv qarorining ortidagi sabablar

Futbolchi o'zining xayrlashuv bayonotini dastlab 2026 yilgi jahon chempionati finalidan ikki kun o'tib, 21 iyul kuni yozib qo'yganini ma'lum qilgan. Biroq uning otasi Xorxe Messi 8 avgust kuni Rosario shahrida 68 yoshida vafot etgani futbolchining bu qarorida yanada qat'iy turishiga sabab bo'lgan.

«Men bu so'zlarni 21 iyul kuni yozgandim. Bugun, dadam bilan sodir bo'lgan voqeadan keyin, bu qarorimda avvalgidan ham ko'proq aminman», — deb yozgan Lionel Messi Instagram sahifasida. Uning so'zlariga ko'ra, bu qarorni qabul qilish juda og'ir bo'lgan, biroq vaqt kelgani anglab yetilgan.

Afsonaviy davr yakuni

Messi Argentina terma jamoasi bilan 2026 yilgi jahon chempionati finaligacha yetib borib, Ispaniyaga qarshi maydonga tushgandi. Garchi finalda mag'lubiyat qayd etilgan bo'lsa-da, u jahon arenasida o'chmas iz qoldirdi va Janubiy Amerika futbolining eng ko'p gol urgan erkak o'yinchisi sifatida faoliyatiga yakun yasadi.

Eslatib o'tamiz, Lionel Messi bungacha 2016 yilda ham uchta ketma-ket yirik finaldagi mag'lubiyatdan so'ng terma jamoadagi faoliyatini to'xtatganini e'lon qilgan, biroq ko'p o'tmay bu qarorini o'zgartirib, jamoaga qaytgan edi.

«Men bu libos uchun har doim borimni berdim, maydonda oxirigacha kurashdim. Jamoadoshlarim bilan birga bir paytlar faqat tushimizda ko'rgan lahzalarni xalqimizga taqdim etganimizdan faxrlanaman», — deya qo'shimcha qildi futbolchi o'z murojaatida.

Lionel MessiArgentinaJahon chempionatiFutbolLa Albiceleste
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladiBugun, 09:33Xamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiXamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiBugun, 08:05Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bugun, 08:03Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiEnso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiBugun, 08:01Umarali Rahmonaliyev o‘ynayotgan «Sabax» YECHLda «o‘lim guruhi»ga tushdi!Umarali Rahmonaliyev o‘ynayotgan «Sabax» YECHLda «o‘lim guruhi»ga tushdi!Bugun, 07:57«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdiBugun, 07:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)