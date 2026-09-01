Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladi
Argentina terma jamoasi sardori va jahon futbolining afsonaviy vakili Lionel Messi 2026 yilgi jahon chempionatidan so'ng xalqaro miqyosdagi faoliyatiga rasman yakun etkazdi. 39 yoshli hujumchi o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida isp Tilida yozilgan daftarcha sahifasi ko'rinishidagi hissiyotlarga boy xayrlashuv xabarini e'lon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar qilishicha, Lionel Messi terma jamoadagi faoliyati davomida oltita jahon chempionatida maydonga tushib, o'lka tarixidagi eng ko'p o'yin o'tkazgan va eng ko'p gol urgan futbolchi maqomini saqlab qolgan. U La Albiceleste safida jami 207 ta uchrashuvda 125 ta gol kiritishga muvaffaq bo'lgan.
Xayrlashuv qarorining ortidagi sabablarFutbolchi o'zining xayrlashuv bayonotini dastlab 2026 yilgi jahon chempionati finalidan ikki kun o'tib, 21 iyul kuni yozib qo'yganini ma'lum qilgan. Biroq uning otasi Xorxe Messi 8 avgust kuni Rosario shahrida 68 yoshida vafot etgani futbolchining bu qarorida yanada qat'iy turishiga sabab bo'lgan.
«Men bu so'zlarni 21 iyul kuni yozgandim. Bugun, dadam bilan sodir bo'lgan voqeadan keyin, bu qarorimda avvalgidan ham ko'proq aminman», — deb yozgan Lionel Messi Instagram sahifasida. Uning so'zlariga ko'ra, bu qarorni qabul qilish juda og'ir bo'lgan, biroq vaqt kelgani anglab yetilgan.
Afsonaviy davr yakuniMessi Argentina terma jamoasi bilan 2026 yilgi jahon chempionati finaligacha yetib borib, Ispaniyaga qarshi maydonga tushgandi. Garchi finalda mag'lubiyat qayd etilgan bo'lsa-da, u jahon arenasida o'chmas iz qoldirdi va Janubiy Amerika futbolining eng ko'p gol urgan erkak o'yinchisi sifatida faoliyatiga yakun yasadi.
Eslatib o'tamiz, Lionel Messi bungacha 2016 yilda ham uchta ketma-ket yirik finaldagi mag'lubiyatdan so'ng terma jamoadagi faoliyatini to'xtatganini e'lon qilgan, biroq ko'p o'tmay bu qarorini o'zgartirib, jamoaga qaytgan edi.
«Men bu libos uchun har doim borimni berdim, maydonda oxirigacha kurashdim. Jamoadoshlarim bilan birga bir paytlar faqat tushimizda ko'rgan lahzalarni xalqimizga taqdim etganimizdan faxrlanaman», — deya qo'shimcha qildi futbolchi o'z murojaatida.
…