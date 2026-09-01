Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladi
Argentina terma jamoasi sardori va jahon futbolining afsonaviy vakili Lionel Messi 39 yoshida xalqaro miqyosdagi faoliyatiga rasman yakun yasadi. Goal.com xabar berishicha, bu qaror Argentina terma jamoasining 2026 yilgi Jahon chempionati finalida Ispaniyaga qarshi kechgan bahtdagi magʻlubiyatidan soʻng qabul qilingan boʻlib, u mamlakat sport tarixidagi butun bir epoxaning yakuniga yetganini anglatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hujumchi oʻzining qarorini dushanba kuni Instagram sahifasi orqali eʼlon qildi. U qoʻlda ispan tilida bitilgan daftarcha sahifasi suratini boʻlishib, ikki oʻn yillikni oʻz ichiga olgan milliy jamoadagi boy va shonli tarixiga yakun yasashini bildirdi. Bu qaror butun dunyo futbol jamoatchiligi uchun kutilgan boʻlsa-da, ulkan hissiyotlarga sabab boʻldi.
Afsonaviy faoliyat statistikasi va rekordlarLionel Messi oʻz yurtining asosiy rekordlarini oʻrnatgan holda xalqaro maydonni tark etmoqda. U Argentina terma jamoasi safida 207 ta uchrashuvda maydonga tushib, 125 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi. Ushbu koʻrsatkichlar uni Janubiy Amerika futboli tarixidagi eng koʻp gol urgan futbolchiga aylantiradi.
Uch des efectivo davom etgan xalqaro faoliyati davomida hujumchi oltita Jahon chempionatida ishtirok etdi. Eng muhimi, u 2022 yilda Qatarda boʻlib oʻtgan mundialda Argentinaga 36 yillik tanaffusdan keyin uchinchi jahon chempionligini keltirib chiqardi. Shuningdek, u 2021 va 2024 yillarda Amerika kubogini boshi uzra baland koʻtardi.
Antonela Roccuzzoning hissiyotlarga boy tabrigiTaniqli futbolchining turmush oʻrtogʻi Antonela Roccuzzo ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali uning xalqaro faoliyatiga bagʻishlangan taʼsirli xabarni eʼlon qildi. U Messining mashaqqatli yoʻli va koʻrsatgan qatʼiyatini yuksak baholadi.
"Ishlar oʻxshamagan paytlarda ham toʻxtamasdan, doimo qayta urinib koʻrganingni koʻrganman", deb yozdi Antonela Roccuzzo. "Koʻp yillardan keyin orzularing ushalganini va hayotimizdagi eng baxtli kunlarni koʻrish baxtiga muyassar boʻldim. Sen bu hikoyaga va undan-da koʻprogʻiga loyiq eding. Seni cheksiz sevamiz".
Messining xalqaro faoliyatining yakunlanishi nafaqat Argentina, balki butun jahon futboli uchun ulkan burilish nuqtasi boʻldi. Uning qoldirgan merosi va erishgan natijalari kelajak avlodlar uchun oʻrnak boʻlib qolishi shubhasizdir.
…