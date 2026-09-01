Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladi

·1·Sport
Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladi

Argentina terma jamoasi sardori va jahon futbolining afsonaviy vakili Lionel Messi 39 yoshida xalqaro miqyosdagi faoliyatiga rasman yakun yasadi. Goal.com xabar berishicha, bu qaror Argentina terma jamoasining 2026 yilgi Jahon chempionati finalida Ispaniyaga qarshi kechgan bahtdagi magʻlubiyatidan soʻng qabul qilingan boʻlib, u mamlakat sport tarixidagi butun bir epoxaning yakuniga yetganini anglatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hujumchi oʻzining qarorini dushanba kuni Instagram sahifasi orqali eʼlon qildi. U qoʻlda ispan tilida bitilgan daftarcha sahifasi suratini boʻlishib, ikki oʻn yillikni oʻz ichiga olgan milliy jamoadagi boy va shonli tarixiga yakun yasashini bildirdi. Bu qaror butun dunyo futbol jamoatchiligi uchun kutilgan boʻlsa-da, ulkan hissiyotlarga sabab boʻldi.

Afsonaviy faoliyat statistikasi va rekordlar

Lionel Messi oʻz yurtining asosiy rekordlarini oʻrnatgan holda xalqaro maydonni tark etmoqda. U Argentina terma jamoasi safida 207 ta uchrashuvda maydonga tushib, 125 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi. Ushbu koʻrsatkichlar uni Janubiy Amerika futboli tarixidagi eng koʻp gol urgan futbolchiga aylantiradi.

Uch des efectivo davom etgan xalqaro faoliyati davomida hujumchi oltita Jahon chempionatida ishtirok etdi. Eng muhimi, u 2022 yilda Qatarda boʻlib oʻtgan mundialda Argentinaga 36 yillik tanaffusdan keyin uchinchi jahon chempionligini keltirib chiqardi. Shuningdek, u 2021 va 2024 yillarda Amerika kubogini boshi uzra baland koʻtardi.

Antonela Roccuzzoning hissiyotlarga boy tabrigi

Taniqli futbolchining turmush oʻrtogʻi Antonela Roccuzzo ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali uning xalqaro faoliyatiga bagʻishlangan taʼsirli xabarni eʼlon qildi. U Messining mashaqqatli yoʻli va koʻrsatgan qatʼiyatini yuksak baholadi.

"Ishlar oʻxshamagan paytlarda ham toʻxtamasdan, doimo qayta urinib koʻrganingni koʻrganman", deb yozdi Antonela Roccuzzo. "Koʻp yillardan keyin orzularing ushalganini va hayotimizdagi eng baxtli kunlarni koʻrish baxtiga muyassar boʻldim. Sen bu hikoyaga va undan-da koʻprogʻiga loyiq eding. Seni cheksiz sevamiz".

Messining xalqaro faoliyatining yakunlanishi nafaqat Argentina, balki butun jahon futboli uchun ulkan burilish nuqtasi boʻldi. Uning qoldirgan merosi va erishgan natijalari kelajak avlodlar uchun oʻrnak boʻlib qolishi shubhasizdir.

Lionel MessiArgentinaJahon chempionatiAntonela RoccuzzoFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladiLionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladiBugun, 09:15Xamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiXamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiBugun, 08:05Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bugun, 08:03Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiEnso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiBugun, 08:01Umarali Rahmonaliyev o‘ynayotgan «Sabax» YECHLda «o‘lim guruhi»ga tushdi!Umarali Rahmonaliyev o‘ynayotgan «Sabax» YECHLda «o‘lim guruhi»ga tushdi!Bugun, 07:57«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdiBugun, 07:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)