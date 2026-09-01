Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdi
Yozgi transfer oynasining so‘nggi soatlarida Angliya futbolida misli ko‘rilmagan katta bitim amalga oshishi mumkin. «Chelsi» bosh murabbiyi Xabi Alonso Argentina milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Enso Fernandes va hujumkor vinger Pedru Netu dedlaynga qadar jamoani tark etishi mumkinligini rasman tan oldi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Enso Fernandes Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti» bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to‘liq kelishib olgan.
£130 mlnlik tarixiy rekord va «Siti» bilan kelishuv
Transfer bozorini larzaga keltirgan muzokaralar tafsiloti:
Britaniya rekordi ostonasida: «Chelsi» argentinalik yulduzning transferi uchun naqd 130 million funt sterling (152 million yevro) talab qilmoqda. Agar bitim ushbu narxda amalga oshsa, bu Buyuk Britaniya futboli tarixidagi eng qimmat transfer sifatida rekord o‘rnatadi;
Tarkibdan chetlatilish sababi: Enso APL 2-turi doirasidagi «Brayton»ga qarshi bahs (4:3) hamda Liga kubogidagi «Luton» bilan o‘yin qaydnomasiga kiritilmadi. Murabbiylar shtabi futbolchining fikri transferda bo‘lgani sababli uni tarkibga qo‘shmagan;
O‘rinbosar masalasi hal bo‘ldi: London klubi «Monako» yarimhimoyachisi Lamina Kamara transferi bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishdi, bu esa Ensoning «Manchester Siti»ga yo‘l olishi uchun yashil chiroq yoqilganidan dalolat beradi.
«Seshanbagacha hamma narsa o‘zgarishi mumkin»: Xabi Alonsoning iqrori
Londonliklar ustozi matbuot anjumanida vaziyat bo‘yicha ochiq bayonot berdi:
Enso Fernandes borasida: «Biz klub manfaatini doim birinchi o‘ringa qo‘yamiz. Shuning uchun Fernandesni so‘nggi ikki o‘yin qaydnomasiga kiritmadik. Seshanba kechqurungacha transfer bozorida juda ko‘p narsa o‘zgarishi mumkin. Biz har qanday ehtimoliy ssenariyga tayyormiz»;
Pedru Netu taqdiri: «Brayton»ga qarshi qanot himoyachisi sifatida o‘ynab gol urgan portugaliyalik futbolchi haqida Alonso shunday dedi: «Futbolda hech narsaga 100 foiz kafolat berib bo‘lmaydi. Pedru biz uchun juda muhim, u yakkakurashlarda tengsiz va hujumda doim xavfli, biroq bozorda hamma narsa bo‘lishi mumkin».
…