Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdi

·31·Sport
Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdi

Yozgi transfer oynasining so‘nggi soatlarida Angliya futbolida misli ko‘rilmagan katta bitim amalga oshishi mumkin. «Chelsi» bosh murabbiyi Xabi Alonso Argentina milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Enso Fernandes va hujumkor vinger Pedru Netu dedlaynga qadar jamoani tark etishi mumkinligini rasman tan oldi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Enso Fernandes Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti» bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to‘liq kelishib olgan.

£130 mlnlik tarixiy rekord va «Siti» bilan kelishuv

Transfer bozorini larzaga keltirgan muzokaralar tafsiloti:

  • Britaniya rekordi ostonasida: «Chelsi» argentinalik yulduzning transferi uchun naqd 130 million funt sterling (152 million yevro) talab qilmoqda. Agar bitim ushbu narxda amalga oshsa, bu Buyuk Britaniya futboli tarixidagi eng qimmat transfer sifatida rekord o‘rnatadi;

  • Tarkibdan chetlatilish sababi: Enso APL 2-turi doirasidagi «Brayton»ga qarshi bahs (4:3) hamda Liga kubogidagi «Luton» bilan o‘yin qaydnomasiga kiritilmadi. Murabbiylar shtabi futbolchining fikri transferda bo‘lgani sababli uni tarkibga qo‘shmagan;

  • O‘rinbosar masalasi hal bo‘ldi: London klubi «Monako» yarimhimoyachisi Lamina Kamara transferi bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishdi, bu esa Ensoning «Manchester Siti»ga yo‘l olishi uchun yashil chiroq yoqilganidan dalolat beradi.

«Seshanbagacha hamma narsa o‘zgarishi mumkin»: Xabi Alonsoning iqrori

Londonliklar ustozi matbuot anjumanida vaziyat bo‘yicha ochiq bayonot berdi:

  • Enso Fernandes borasida: «Biz klub manfaatini doim birinchi o‘ringa qo‘yamiz. Shuning uchun Fernandesni so‘nggi ikki o‘yin qaydnomasiga kiritmadik. Seshanba kechqurungacha transfer bozorida juda ko‘p narsa o‘zgarishi mumkin. Biz har qanday ehtimoliy ssenariyga tayyormiz»;

  • Pedru Netu taqdiri: «Brayton»ga qarshi qanot himoyachisi sifatida o‘ynab gol urgan portugaliyalik futbolchi haqida Alonso shunday dedi: «Futbolda hech narsaga 100 foiz kafolat berib bo‘lmaydi. Pedru biz uchun juda muhim, u yakkakurashlarda tengsiz va hujumda doim xavfli, biroq bozorda hamma narsa bo‘lishi mumkin».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiXamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiBugun, 08:05Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bugun, 08:03Umarali Rahmonaliyev o‘ynayotgan «Sabax» YECHLda «o‘lim guruhi»ga tushdi!Umarali Rahmonaliyev o‘ynayotgan «Sabax» YECHLda «o‘lim guruhi»ga tushdi!Bugun, 07:57«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdiBugun, 07:53«Juda og‘riqli»: Messining dunyoni yig‘latgan xayrlashuv maktubi oshkor bo‘ldi«Juda og‘riqli»: Messining dunyoni yig‘latgan xayrlashuv maktubi oshkor bo‘ldiBugun, 07:18«Oltin to‘p-2026» nomzodlari qachon chiqadi? Rasmiy sana va tafsilotlar...«Oltin to‘p-2026» nomzodlari qachon chiqadi? Rasmiy sana va tafsilotlar...Bugun, 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)