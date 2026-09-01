Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?

·1·O‘zbekiston
Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?

O‘zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga dunyoning eng yirik davlatlari va hukumatlari rahbarlari, xalqaro tashkilotlar hamda taniqli jamoat arboblaridan samimiy qutlov maktublari kelmoqda.

Global siyosat yetakchilari o‘z tabriklarida O‘zbekistonda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan manzilli islohotlar, mamlakatning xalqaro maydonda ortib borayotgan nufuzi hamda strategik sheriklik aloqalarini yuqori baholadilar.

Donald Tramp: «Strategik sherikligimiz izchil kengaymoqda»

AQSH Prezidenti Donald Tramp Oq uy nomidan yo‘llagan rasmiy qutlovida ikki davlat o‘rtasidagi aloqalarning rivojiga to‘xtalib o‘tdi:

  • Islohotlarga yuqori baho: «O‘zbekiston muhim va manzilli islohotlarni amalga oshirayotgani sari strategik sherikligimiz ham izchil ravishda kengayib, rivojlanib bormoqda»;

  • Xavfsizlik va investitsiyalar: «O‘tgan yil davomida biz chegaralar xavfsizligini ta’minlash, ikki tomonlama savdo va investitsiyalarni oshirish, energetika sohasidagi aloqalarni mustahkamlash hamda mintaqaviy bog‘liqlikni kengaytirish yo‘lida salmoqli ishlarni amalga oshirdik»;

  • Kelajak istiqbollari: Oq uy rahbari Qo‘shma Shtatlar hamkorlikning yangi yo‘nalishlarini o‘rganish orqali do‘stona munosabatlarni yanada mustahkamlashdan umidvor ekanini bildirdi.

Si Jinping: «Har qanday sharoitdagi har tomonlama strategik sherik»

Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Jinping O‘zbekistonning taraqqiyot yo‘lidagi ulkan yutuqlarini e’tirof etdi:

  • So‘nggi o‘n yillik natijalari: «O‘tgan 35 yil davomida, ayniqsa, so‘nggi o‘n yilda Sizning rahbarligingizda O‘zbekiston o‘z taraqqiyotida salmoqli muvaffaqiyatlarga erishdi. Do‘st qo‘shni va har qanday sharoitdagi strategik sherik sifatida Xitoy bundan samimiy mamnun»;

  • Umumiy taqdir hamjamiyati: «Biz Siz bilan munosabatlarni rivojlantirishning yangi rejalarini belgilab oldik. Ikki mamlakat xalqlari farovonligi yo‘lida Xitoy – O‘zbekiston umumiy taqdir hamjamiyatini barpo etishni birgalikda ilgari surishga tayyorman».

Vladimir Putin: «O‘zbekiston jahon maydonida yuksak nufuzga ega»

Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin mamlakatlarimiz o‘rtasidagi ittifoqchilik munosabatlarini ta’kidladi:

  • Xalqaro nufuz va barqarorlik: «Mamlakatingiz iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish yo‘lidan ishonch bilan bormoqda hamda jahon maydonida haqli ravishda yuksak nufuzga ega»;

  • Sermahsul sheriklik: «Moskva va Toshkent o‘rtasida barcha asosiy yo‘nalishlarda sermahsul sheriklik, xalqaro masalalarda samarali o‘zaro hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan. Mintaqaviy xavfsizlik va do‘st xalqlarimiz manfaatlari yo‘lida sheriklikni yanada kengaytiramiz».

O‘zbekiston xalqiga qutlov yo‘llagan xorijiy yetakchilar:

  • Markaziy Osiyo va qardosh davlatlar: Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev, Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘an;

  • Yevropa va Yaqin Sharq davlatlari: Fransiya prezidenti Emmanuel Makron, Germaniya prezidenti Frank-Valter Shtaynmayer, Italiya prezidenti Serjo Mattarella, Yevropa Kengashi rahbari Antoniu Koshta, Saudiya Arabistoni Qiroli Salmon bin Abdulaziz va valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon, Misr rahbari Abdulfattoh as-Sisiy, Eron prezidenti Mas’ud Pizishkiyon, Pokiston Bosh vaziri Shahboz Sharif hamda boshqa davlat arboblari.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?Bugun, 07:36Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariTrampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariKecha, 22:05Tarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladiTarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladiKecha, 22:00Shavkat Mirziyoyev va Shahboz Sharif Bishkekda muzokara o‘tkazdi: muhim kelishuvlarga erishildiShavkat Mirziyoyev va Shahboz Sharif Bishkekda muzokara o‘tkazdi: muhim kelishuvlarga erishildiKecha, 21:56Buxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildiBuxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildiKecha, 21:40O‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildiO‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildiKecha, 16:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi