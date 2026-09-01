Vengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdi

·2·Dunyo
Vengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdi

Vengriyada 24 yoshli erkak Kalocha shahridagi aerodromdan Cessna 172 rusumli yengil samolyotni ruxsatsiz olib, mamlakatdagi Paksh atom elektr stansiyasi tomon uchgan. Bu haqda "Eurointegration" xabar berdi.

Hodisa 29 avgust kuni ertalab sodir bo‘lgan. Harbiy radarlar samolyot havoga ko‘tarilganidan ko‘p o‘tmay uni aniqlagan. U Paksh AES yaqinidagi maxsus muhofaza qilinadigan havo hududi tomon harakatlangani sababli Vengriya Harbiy-havo kuchlarining ikkita JAS 39 Gripen qiruvchi samolyoti havoga ko‘tarilgan.

Biroq qiruvchilar yetib kelishidan oldin Cessna 172 Geryen qishlog‘i yaqinidagi kungaboqar dalasiga majburan qo‘ngan. Samolyot shikastlangan, erkak esa yengil jarohat olgan. U voqea joyidan piyoda ketib, yordam berish uchun to‘xtagan haydovchining avtomobilini ham olib qochishga uringan. Ko‘p o‘tmay politsiya tomonidan qo‘lga olingan.

Tekshiruv davomida 24 yoshli erkak mast holatda bo‘lgani aniqlangan. Huquq-tartibot organlari samolyotni noqonuniy egallab olish va boshqa ehtimoliy huquqbuzarliklar bo‘yicha tergov olib bormoqda.

Paksh atom elektr stansiyasi Vengriyadagi yagona tijoriy atom elektr stansiyasi hisoblanadi. Uning atrofidagi havo hududi maxsus muhofaza qilinadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiNepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiBugun, 09:12Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Bugun, 07:46Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Bugun, 07:30Misr cho‘li ostidan 70 million yillik akulalar dunyosi topildiMisr cho‘li ostidan 70 million yillik akulalar dunyosi topildiKecha, 23:56Olimlar narvalning 3 metrlik “shoxi” sirini ochdiOlimlar narvalning 3 metrlik “shoxi” sirini ochdiKecha, 23:49Kitlar nima deyayotganini AI yaqinda aniqlaydimi?Kitlar nima deyayotganini AI yaqinda aniqlaydimi?Kecha, 23:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi