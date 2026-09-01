Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!
Argentina milliy terma jamoasi sardori, 39 yoshli Lionel Messining milliy jamoadagi faoliyatiga nuqta qo‘ygani haqidagi rasmiy bayonoti global tarmoqda misli ko‘rilmagan shov-shuvga sabab bo‘ldi. Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibining Instagram tarmog‘idagi xayrlashuv posti e’lon qilinganidan so‘ng atigi bir soat ichida 2,4 milliondan ortiq «layk» to‘plab, rekord o‘rnatdi.
Ma’lum bo‘lishicha, afsonaviy hujumchi ushbu maktubni aslida 2026 yilgi Jahon chempionati finalidan so‘ng — 21 iyul kuniyoq yozib qo‘ygan, biroq uni keng jamoatchilikka faqat endigina e’lon qilishga qaror qilgan.
«Albiseleste» libosidagi mutlaq rekordlar
Messi Argentina milliy jamoasi tarixida erishib bo‘lmas ko‘rsatkichlarni qayd etib, tarixning yangi sahifasini yozdi:
207 ta o‘yin va 125 ta gol: Lionel milliy jamoa tarixidagi eng ko‘p o‘yin o‘tkazgan va eng ko‘p gol urgan mutlaq rekordchi hisoblanadi;
6 ta Jahon chempionati: Afsonaviy futbolchi o‘z faoliyati davomida rekord darajadagi 6 ta mundialda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) maydonga tushdi;
Xalqaro sovrinlar kolleksiyasi:
Jahon chempioni: 2022 yil (Qatar);
JCH kumush medali sohibi: 2014 va 2026 yillar;
Amerika kubogi sohibi: 2021 va 2024 yillar;
Olimpiya o‘yinlari chempioni: 2008 yil (Pekin).
Klublar miqyosidagi porloq faoliyat
39 yoshli yulduzning klublar safidagi ulug‘vor yurishi ham davom etmoqda:
«Barselona» bilan cho‘qqilar: Kataloniya klubi tarkibida 4 marta Yevropa Chempionlar ligasida, 3 martadan UYEFA Superkubogi va Klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida bosh sovrinni qo‘lga kiritgan;
PSJ va «Inter Mayami» davri: Fransiyaning «PSJ» klubidagi muvaffaqiyatli yillardan so‘ng, 2023 yildan buyon Shimoliy Amerikaning MLS ligasida «Inter Mayami» sharafini himoya qilmoqda va klub miqyosidagi o‘yinlarini davom ettiradi;
«Oltin to‘p» rekordi: Futbol tarixida 8 marta «Oltin to‘p» sovrinini yutgan yagona o‘yinchi sifatida dunyo rekordini o‘zida saqlab turibdi.
…