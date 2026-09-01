Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!

·41·Sport
Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!

Argentina milliy terma jamoasi sardori, 39 yoshli Lionel Messining milliy jamoadagi faoliyatiga nuqta qo‘ygani haqidagi rasmiy bayonoti global tarmoqda misli ko‘rilmagan shov-shuvga sabab bo‘ldi. Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibining Instagram tarmog‘idagi xayrlashuv posti e’lon qilinganidan so‘ng atigi bir soat ichida 2,4 milliondan ortiq «layk» to‘plab, rekord o‘rnatdi.

Ma’lum bo‘lishicha, afsonaviy hujumchi ushbu maktubni aslida 2026 yilgi Jahon chempionati finalidan so‘ng — 21 iyul kuniyoq yozib qo‘ygan, biroq uni keng jamoatchilikka faqat endigina e’lon qilishga qaror qilgan.

«Albiseleste» libosidagi mutlaq rekordlar

Messi Argentina milliy jamoasi tarixida erishib bo‘lmas ko‘rsatkichlarni qayd etib, tarixning yangi sahifasini yozdi:

  • 207 ta o‘yin va 125 ta gol: Lionel milliy jamoa tarixidagi eng ko‘p o‘yin o‘tkazgan va eng ko‘p gol urgan mutlaq rekordchi hisoblanadi;

  • 6 ta Jahon chempionati: Afsonaviy futbolchi o‘z faoliyati davomida rekord darajadagi 6 ta mundialda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) maydonga tushdi;

  • Xalqaro sovrinlar kolleksiyasi:

    • Jahon chempioni: 2022 yil (Qatar);

    • JCH kumush medali sohibi: 2014 va 2026 yillar;

    • Amerika kubogi sohibi: 2021 va 2024 yillar;

    • Olimpiya o‘yinlari chempioni: 2008 yil (Pekin).

Klublar miqyosidagi porloq faoliyat

39 yoshli yulduzning klublar safidagi ulug‘vor yurishi ham davom etmoqda:

  • «Barselona» bilan cho‘qqilar: Kataloniya klubi tarkibida 4 marta Yevropa Chempionlar ligasida, 3 martadan UYEFA Superkubogi va Klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida bosh sovrinni qo‘lga kiritgan;

  • PSJ va «Inter Mayami» davri: Fransiyaning «PSJ» klubidagi muvaffaqiyatli yillardan so‘ng, 2023 yildan buyon Shimoliy Amerikaning MLS ligasida «Inter Mayami» sharafini himoya qilmoqda va klub miqyosidagi o‘yinlarini davom ettiradi;

  • «Oltin to‘p» rekordi: Futbol tarixida 8 marta «Oltin to‘p» sovrinini yutgan yagona o‘yinchi sifatida dunyo rekordini o‘zida saqlab turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiXamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiBugun, 08:05Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiEnso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiBugun, 08:01Umarali Rahmonaliyev o‘ynayotgan «Sabax» YECHLda «o‘lim guruhi»ga tushdi!Umarali Rahmonaliyev o‘ynayotgan «Sabax» YECHLda «o‘lim guruhi»ga tushdi!Bugun, 07:57«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdiBugun, 07:53«Juda og‘riqli»: Messining dunyoni yig‘latgan xayrlashuv maktubi oshkor bo‘ldi«Juda og‘riqli»: Messining dunyoni yig‘latgan xayrlashuv maktubi oshkor bo‘ldiBugun, 07:18«Oltin to‘p-2026» nomzodlari qachon chiqadi? Rasmiy sana va tafsilotlar...«Oltin to‘p-2026» nomzodlari qachon chiqadi? Rasmiy sana va tafsilotlar...Bugun, 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)