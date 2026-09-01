Bollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkin

·34·Madaniyat
Bollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkin

Bollivudning mashhur aktyori Shohrux Xon O‘zbekistonga tashrif buyurishi mumkin. Bu haqda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Hindiston bosh vaziri Narendra Modining O‘zbekistonga tashrifi doirasida Ko‘ksaroy qarorgohida o‘tkazilgan hujjatlarni imzolash marosimida ma’lum qildi.

Vazirning aytishicha, ayni paytda Shohrux Xon hamda taniqli hindistonlik prodyuser Karan Johar bilan muzokaralar olib borilmoqda. O‘zbekiston tomoni aktyorning mamlakatimizga kelib, yosh kinoijodkorlar bilan uchrashishi va ular uchun mahorat darslari o‘tkazishini taklif qilgan.

Shuningdek, Shohrux Xon ishtirokida katta maydonda konsert tashkil etish bo‘yicha ham takliflar bildirilgan.

Biroq hozircha bu borada yakuniy kelishuvga erishilmagan. Nazarbekov O‘zbekistonda Shohrux Xonga bo‘lgan qiziqish juda yuqori ekanini ta’kidlab, xalq uni yetti yoshdan yetmish yoshgacha kutishini aytgan.

Vazirning qayd etishicha, agar muzokaralar ijobiy yakunlanib, aniq kelishuvga erishilsa, bu haqda rasman e’lon qilinadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izohJorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izohKecha, 18:33Rashid Xoliqov uchinchi o‘g‘lini uylantirmoqdaRashid Xoliqov uchinchi o‘g‘lini uylantirmoqdaKecha, 18:27Jahon yulduzi Sara Braytman O‘zbekiston mustaqilligi bayramida sahnaga chiqdiJahon yulduzi Sara Braytman O‘zbekiston mustaqilligi bayramida sahnaga chiqdiKecha, 15:16Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdiFeruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdiKecha, 12:17Ko‘p sayohat qilgan Yulduz Rajabova kutilmagan javob berdiKo‘p sayohat qilgan Yulduz Rajabova kutilmagan javob berdiKecha, 11:55«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)Kecha, 06:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi