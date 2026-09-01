Xamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildi
UFC'ning o‘rta vazn toifasida sobiq chempion bo‘lgan taniqli jangchi Xamzat Chimayev uzoq kutilgan tanaffusdan so‘ng oktagonga qaytishga shay ekanini rasman ma’lum qildi. U o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida divizionning eng kuchli to‘rt nafar jangchisiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq chorlov bilan chiqdi.
Chimayev chempionlik kamarini qaytarib olish va diviziondagi mavqeini tiklash uchun istalgan vaqtda jangga kirishishga tayyorligini bildirdi.
«Qachon tayyor bo‘lsangiz, ayting»: Chimayevning ochiq chorlovi
Xamzat Chimayev divizionning eng sara vakillariga murojaat qilib, quyidagi so‘zlarni yozib qoldirdi:
Raqiblar ro‘yxati: «Men tayyorman. Qachon tayyor bo‘lsangiz, menga xabar bering: Shon Striklend, Drikus dyu Plessi, Nassurdin Imavov, Kayo Borrallo!»;
Kamar uchun kurash: Mazkur ro‘yxatdan sobiq va amaldagi yetakchilar, shuningdek, o‘rta vaznning eng xavfli da’vogarlari o‘rin olgan.
Striklenddan uchralgan mag‘lubiyat va ommaviy mushtlashuv
Chimayevning so‘nggi oylardagi faoliyati qator keskin voqealarga boy bo‘ldi:
Kamarning boy berilishi: Joriy yilning may oyida o‘tkazilgan UFC 328 turnirida Chimayev amerikalik Shon Striklendga qarshi 5 raundlik murosasiz bahs olib borib, hakamlarning ayri qarori (split decision) bilan mag‘lub bo‘lgan va chempionlik kamarini qo‘ldan chiqargan edi;
Oktagondan tashqaridagi tanaffus: Mazkur mag‘lubiyatdan keyin u UFC doirasida hali birorta rasmiy jang o‘tkazmadi;
Dillon Denis bilan janjal: Iyun oyida Chimayev RAF greppling turnirida amerikalik Dillon Denisga qarshi gilamga chiqqan va mazkur bahs yakunida ikki tomon jamoalari o‘rtasida katta ommaviy mushtlashuv yuzaga kelgan edi.
…