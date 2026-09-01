Umarali Rahmonaliyev o‘ynayotgan «Sabax» YECHLda «o‘lim guruhi»ga tushdi!

·23·Sport
Umarali Rahmonaliyev o‘ynayotgan «Sabax» YECHLda «o‘lim guruhi»ga tushdi!

Ozarbayjonning amaldagi chempioni «Sabax» klubi Yevropa Chempionlar ligasining saralash va pley-off bosqichlaridan muvaffaqiyatli o‘tib, eng nufuzli yevrokubokning asosiy umumiy bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi. 2026/2027 yilgi mavsum qur’asi natijalariga ko‘ra, hamyurtimiz Umarali Rahmonaliyev jamoasi dunyoning eng qudratli grandlari bilan to‘qnash keladigan bo‘ldi.

Klub Kuzatuv kengashi a’zosi Igor Ponomaryov qur’a natijalarini sharhlar ekan, jamoa YECHLning haqiqiy «o‘lim guruhi»ga tushganini va oxirigacha jang qilishini bildirdi.

«Biz shunchaki taslim bo‘lmaymiz»: Ponomaryovning jangovar bayonoti

Igor Ponomaryov kutilayotgan shiddatli bahslar va raqiblarning kuchi haqida quyidagi fikrlarni bildirdi:

  • «O‘lim guruhi» sinovi: «Aytish mumkinki, biz „o‘lim guruhi“ga tushdik, raqiblarimiz nihoyatda kuchli. Biroq bu bizning obro‘yimizni oshiradi — bunday saviyada o‘ynash uchun yanada ko‘proq rivojlanishimiz shart»;

  • Bokudagi katta futbol bayrami: «Bunday buyuk jamoalarning Ozarbayjonga kelishi ajoyib voqelik. Biz shunchaki ochko ulashib taslim bo‘lmaymiz, maydonda bor kuchimiz bilan kurashamiz»;

  • Shvetsiya fenomeni va saboq: «2006 yilgi Jahon chempionatida Shvetsiya „o‘lim guruhi“dan muvaffaqiyatli chiqib ketganini unutmayman. Biz ham imkon qadar yuqori natija uchun harakat qilamiz. Bunday jamoalarga qarshi maydonga tushish futbolchilar uchun ulkan maktab va katta zavqdir».

«Sabax»ning YECHLdagi taqvimi: Safarlar va Bokudagi to‘qnashuvlar

Qur’aga ko‘ra, Ozarbayjon klubini quyidagi markaziy uchrashuvlar kutmoqda:

  • Safardagi dahshatli o‘yinlar:

    • «Manchester Yunayted» (Angliya);

    • «Arsenal» (Angliya);

    • «Vilyarreal» (Ispaniya);

    • «Viking» (Norvegiya).

  • Boku shahrida qabul qilinadigan grandlar:

    • «Barselona» (Ispaniya);

    • «Borussiya Dortmund» (Germaniya);

    • «Napoli» (Italiya);

    • «Slaviya Praga» (Chexiya).

Umarali Rahmonaliyevning YECHLdagi porloq statistikasi

O‘zbekiston milliy terma jamoasining 23 yoshli yarimhimoyachisi ushbu tarixiy natijaning asosiy ijodkorlaridan biri bo‘ldi:

  • 100% ishtirok: Rahmonaliyev saralash va pley-off bosqichlaridagi jami 8 ta uchrashuvning barchasida asosiy tarkibda maydonga tushdi;

  • Sermahsullik: Hamyurtimiz maydon markazida ishonchli harakat qilib, o‘z hisobiga 1 ta gol va 1 ta golli uzatma yozdirib qo‘ydi hamda jamoasining asosiy guruhga chiqishiga katta hissa qo‘shdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiXamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiBugun, 08:05Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bugun, 08:03Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiEnso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiBugun, 08:01«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdiBugun, 07:53«Juda og‘riqli»: Messining dunyoni yig‘latgan xayrlashuv maktubi oshkor bo‘ldi«Juda og‘riqli»: Messining dunyoni yig‘latgan xayrlashuv maktubi oshkor bo‘ldiBugun, 07:18«Oltin to‘p-2026» nomzodlari qachon chiqadi? Rasmiy sana va tafsilotlar...«Oltin to‘p-2026» nomzodlari qachon chiqadi? Rasmiy sana va tafsilotlar...Bugun, 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)