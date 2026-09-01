Umarali Rahmonaliyev o‘ynayotgan «Sabax» YECHLda «o‘lim guruhi»ga tushdi!
Ozarbayjonning amaldagi chempioni «Sabax» klubi Yevropa Chempionlar ligasining saralash va pley-off bosqichlaridan muvaffaqiyatli o‘tib, eng nufuzli yevrokubokning asosiy umumiy bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi. 2026/2027 yilgi mavsum qur’asi natijalariga ko‘ra, hamyurtimiz Umarali Rahmonaliyev jamoasi dunyoning eng qudratli grandlari bilan to‘qnash keladigan bo‘ldi.
Klub Kuzatuv kengashi a’zosi Igor Ponomaryov qur’a natijalarini sharhlar ekan, jamoa YECHLning haqiqiy «o‘lim guruhi»ga tushganini va oxirigacha jang qilishini bildirdi.
«Biz shunchaki taslim bo‘lmaymiz»: Ponomaryovning jangovar bayonoti
Igor Ponomaryov kutilayotgan shiddatli bahslar va raqiblarning kuchi haqida quyidagi fikrlarni bildirdi:
«O‘lim guruhi» sinovi: «Aytish mumkinki, biz „o‘lim guruhi“ga tushdik, raqiblarimiz nihoyatda kuchli. Biroq bu bizning obro‘yimizni oshiradi — bunday saviyada o‘ynash uchun yanada ko‘proq rivojlanishimiz shart»;
Bokudagi katta futbol bayrami: «Bunday buyuk jamoalarning Ozarbayjonga kelishi ajoyib voqelik. Biz shunchaki ochko ulashib taslim bo‘lmaymiz, maydonda bor kuchimiz bilan kurashamiz»;
Shvetsiya fenomeni va saboq: «2006 yilgi Jahon chempionatida Shvetsiya „o‘lim guruhi“dan muvaffaqiyatli chiqib ketganini unutmayman. Biz ham imkon qadar yuqori natija uchun harakat qilamiz. Bunday jamoalarga qarshi maydonga tushish futbolchilar uchun ulkan maktab va katta zavqdir».
«Sabax»ning YECHLdagi taqvimi: Safarlar va Bokudagi to‘qnashuvlar
Qur’aga ko‘ra, Ozarbayjon klubini quyidagi markaziy uchrashuvlar kutmoqda:
Safardagi dahshatli o‘yinlar:
«Manchester Yunayted» (Angliya);
«Arsenal» (Angliya);
«Vilyarreal» (Ispaniya);
«Viking» (Norvegiya).
Boku shahrida qabul qilinadigan grandlar:
«Barselona» (Ispaniya);
«Borussiya Dortmund» (Germaniya);
«Napoli» (Italiya);
«Slaviya Praga» (Chexiya).
Umarali Rahmonaliyevning YECHLdagi porloq statistikasi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining 23 yoshli yarimhimoyachisi ushbu tarixiy natijaning asosiy ijodkorlaridan biri bo‘ldi:
100% ishtirok: Rahmonaliyev saralash va pley-off bosqichlaridagi jami 8 ta uchrashuvning barchasida asosiy tarkibda maydonga tushdi;
Sermahsullik: Hamyurtimiz maydon markazida ishonchli harakat qilib, o‘z hisobiga 1 ta gol va 1 ta golli uzatma yozdirib qo‘ydi hamda jamoasining asosiy guruhga chiqishiga katta hissa qo‘shdi.
…