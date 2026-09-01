Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva yurtdoshlarimizni davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan samimiy muborakbod etdi.
O‘z qutlovida Prezident Administratsiyasi rahbari davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan kelgusi o‘n yillik «Milliy yuksalish davri» deb e’lon qilinganini ta’kidlab, mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichida oldinda ulkan milliy dasturlar va strategik maqsadlar turganini qayd etdi.
«Milliy yuksalish davri»ning asosiy ustuvor yo‘nalishlari
Saida Mirziyoyeva kelgusi davrda davlat va jamiyat hayotida hal etilishi lozim bo‘lgan eng muhim vazifalarga alohida e’tibor qaratdi:
Inson kapitali va bilim: Bilim, ko‘nikma va innovatsion g‘oyalarni amaliy kapitalga aylantirish hamda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish;
Salomatlik va uzoq umr ko‘rish: Aholi salomatligini mustahkamlash va sifatli tibbiy xizmat orqali fuqarolarning uzoq va farovon umr kechirishini ta’minlash;
Yuqori texnologiyali iqtisodiyot: Iqtisodiyotni raqamlashtirish, yuqori texnologik tarmoqlarni rivojlantirish va innovatsion ishlab chiqarishni kengaytirish;
Ekologiya va suv xavfsizligi: Atrof-muhitni asrash, suv resurslaridan oqilona va har tomonlama tejamkor foydalanish mexanizmlarini joriy etish;
Qonun ustuvorligi va mahalla: Jamiyatda qonun ustuvorligini to‘liq kafolatlash, adolat tamoyillarini mustahkamlash hamda mahalla instituti nufuzini oshirish;
Xalqaro maydondagi nufuz: Yangi O‘zbekistonning global maydondagi obro‘-e’tibori va geosiyosiy mavqeini yanada yuksaltirish.
Tabrik so‘ngida Saida Mirziyoyeva yurtdoshlarimizga samimiy tilaklar bildirib: «Bayraming muborak bo‘lsin, jonajon O‘zbekistonim!», deya o‘z murojaatini yakunladi.
…