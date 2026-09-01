Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!

·2·Jamiyat
Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva yurtdoshlarimizni davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan samimiy muborakbod etdi.

O‘z qutlovida Prezident Administratsiyasi rahbari davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan kelgusi o‘n yillik «Milliy yuksalish davri» deb e’lon qilinganini ta’kidlab, mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichida oldinda ulkan milliy dasturlar va strategik maqsadlar turganini qayd etdi.

«Milliy yuksalish davri»ning asosiy ustuvor yo‘nalishlari

Saida Mirziyoyeva kelgusi davrda davlat va jamiyat hayotida hal etilishi lozim bo‘lgan eng muhim vazifalarga alohida e’tibor qaratdi:

  • Inson kapitali va bilim: Bilim, ko‘nikma va innovatsion g‘oyalarni amaliy kapitalga aylantirish hamda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish;

  • Salomatlik va uzoq umr ko‘rish: Aholi salomatligini mustahkamlash va sifatli tibbiy xizmat orqali fuqarolarning uzoq va farovon umr kechirishini ta’minlash;

  • Yuqori texnologiyali iqtisodiyot: Iqtisodiyotni raqamlashtirish, yuqori texnologik tarmoqlarni rivojlantirish va innovatsion ishlab chiqarishni kengaytirish;

  • Ekologiya va suv xavfsizligi: Atrof-muhitni asrash, suv resurslaridan oqilona va har tomonlama tejamkor foydalanish mexanizmlarini joriy etish;

  • Qonun ustuvorligi va mahalla: Jamiyatda qonun ustuvorligini to‘liq kafolatlash, adolat tamoyillarini mustahkamlash hamda mahalla instituti nufuzini oshirish;

  • Xalqaro maydondagi nufuz: Yangi O‘zbekistonning global maydondagi obro‘-e’tibori va geosiyosiy mavqeini yanada yuksaltirish.

Tabrik so‘ngida Saida Mirziyoyeva yurtdoshlarimizga samimiy tilaklar bildirib: «Bayraming muborak bo‘lsin, jonajon O‘zbekistonim!», deya o‘z murojaatini yakunladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezidentdan bayram tuhfasi: 852 nafar mahkum afv etildiPrezidentdan bayram tuhfasi: 852 nafar mahkum afv etildiKecha, 16:093 yoshli bola enaga tomonidan qizigan elektr plitaga o‘tqazilgani aytilmoqda3 yoshli bola enaga tomonidan qizigan elektr plitaga o‘tqazilgani aytilmoqdaKecha, 06:18Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘liPulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li30.08, 22:16Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...30.08, 20:07Olmaliqdagi bozorda katta yong‘in chiqdiOlmaliqdagi bozorda katta yong‘in chiqdi30.08, 10:38Maktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalarMaktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalar30.08, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi