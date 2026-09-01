Luis de la Fuente Rodrini Ispaniya futbolining Messisi deb atadi
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente yarim himoyachi Rodri Manchester Siti safidan Barselona klubiga oʻtganidan soʻng uning oʻyiniga yuqori baho berdi. Milliy jamoa ustozi oʻzining tayanch yarim himoyachisini Lionel Messi bilan taqqoslab, uning har qanday jamoaga oson moslashishiga ishonch bildirdi. Bu transfer 2026-yilning eng shov-shuvli va muhim oʻtishlaridan biri boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Radio Marca nashriga bergan intervyusida Luis de la Fuente Rodrining nafaqat terma jamoa, balki klub darajasidagi ahamiyatini alohida taʼkidladi. Mutaxassis futbolchining yangi chempionatga moslashishida qiyinchiliklar boʻlmasligini, uning yuqori savdosi istalgan taktik tizimga mos tushishini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, yarim himoyachi oʻz pozitsiyasida dunyodagi eng yaxshi oʻyinchi hisoblanadi.
Ispaniya chempionatining nufuzi oshgani haqidaRodrining Kataloniya klubiga koʻchib oʻtgani mamlakat ichki birinchiligi uchun ham katta voqeadir. De la Fuente dunyo miqyosidagi yetakchi futbolchilarning Ispaniya La Ligasida toʻp surayotganidan mamnuniyat bildirdi. Uning fikricha, bunday darajadagi ispaniyalik yulduzlarning oʻz vatani chempionatiga qaytishi turnir savosini yanada oshiradi va raqobatni kuchaytiradi.
Shuningdek, murabbiy xorijda oʻynayotgan boshqa ispan futbolchilari ham kelgusida oʻz vatani klublariga qaytib, oʻzlarining yuqori salohiyatini namoyish etishini istashini bildirdi. Bu holat nafaqat klublarga, balki butun Ispaniya futbolining kelajagiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi taʼkidlandi.
Lionel Messining xalqaro faoliyatini yakunlaganiSuhbat davomida Luis de la Fuente yaqinda Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlagan Lionel Messi haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Eslatib oʻtamiz, 2026-yilgi Jahon chempionati finali Ispaniya va Argentina terma jamoalari oʻrtasida kechgan hamda bu oʻyin afsonaviy hujumchi uchun Albiselerte safidagi oxirgisi boʻlgandi.
Ispaniya ustozi Messining jahon futboliga qoʻshgan ulkan hissasi va uning oʻlmas merosini yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, bunday buyuk futbolchining yutuqlarini baholash uchun yillar oʻtishini kutish shart emas, chunki uning afsonaviy maqomi hozirning oʻzida hammaga ayon va u futbol muxlislari uchun doimo minnatdorchilik timsoli boʻlib qoladi.
…