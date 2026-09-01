Luis de la Fuente Rodrini Ispaniya futbolining Messisi deb atadi

·8·Sport
Luis de la Fuente Rodrini Ispaniya futbolining Messisi deb atadi

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente yarim himoyachi Rodri Manchester Siti safidan Barselona klubiga oʻtganidan soʻng uning oʻyiniga yuqori baho berdi. Milliy jamoa ustozi oʻzining tayanch yarim himoyachisini Lionel Messi bilan taqqoslab, uning har qanday jamoaga oson moslashishiga ishonch bildirdi. Bu transfer 2026-yilning eng shov-shuvli va muhim oʻtishlaridan biri boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Radio Marca nashriga bergan intervyusida Luis de la Fuente Rodrining nafaqat terma jamoa, balki klub darajasidagi ahamiyatini alohida taʼkidladi. Mutaxassis futbolchining yangi chempionatga moslashishida qiyinchiliklar boʻlmasligini, uning yuqori savdosi istalgan taktik tizimga mos tushishini qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, yarim himoyachi oʻz pozitsiyasida dunyodagi eng yaxshi oʻyinchi hisoblanadi.

Ispaniya chempionatining nufuzi oshgani haqida

Rodrining Kataloniya klubiga koʻchib oʻtgani mamlakat ichki birinchiligi uchun ham katta voqeadir. De la Fuente dunyo miqyosidagi yetakchi futbolchilarning Ispaniya La Ligasida toʻp surayotganidan mamnuniyat bildirdi. Uning fikricha, bunday darajadagi ispaniyalik yulduzlarning oʻz vatani chempionatiga qaytishi turnir savosini yanada oshiradi va raqobatni kuchaytiradi.

Shuningdek, murabbiy xorijda oʻynayotgan boshqa ispan futbolchilari ham kelgusida oʻz vatani klublariga qaytib, oʻzlarining yuqori salohiyatini namoyish etishini istashini bildirdi. Bu holat nafaqat klublarga, balki butun Ispaniya futbolining kelajagiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi taʼkidlandi.

Lionel Messining xalqaro faoliyatini yakunlagani

Suhbat davomida Luis de la Fuente yaqinda Argentina terma jamoasidagi faoliyatini yakunlagan Lionel Messi haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Eslatib oʻtamiz, 2026-yilgi Jahon chempionati finali Ispaniya va Argentina terma jamoalari oʻrtasida kechgan hamda bu oʻyin afsonaviy hujumchi uchun Albiselerte safidagi oxirgisi boʻlgandi.

Ispaniya ustozi Messining jahon futboliga qoʻshgan ulkan hissasi va uning oʻlmas merosini yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, bunday buyuk futbolchining yutuqlarini baholash uchun yillar oʻtishini kutish shart emas, chunki uning afsonaviy maqomi hozirning oʻzida hammaga ayon va u futbol muxlislari uchun doimo minnatdorchilik timsoli boʻlib qoladi.

RodriLuis de la FuenteLionel MessiBarcelonaLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bahodir Jalolov yangi jahon chempioni Xrgovichga ochiq jang taklif qildiBahodir Jalolov yangi jahon chempioni Xrgovichga ochiq jang taklif qildiBugun, 14:29Lamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiLamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiBugun, 12:51Chelsi va Manchester Siti Enso Fernandes transferi ustida muzokara oʻtkazmoqdaChelsi va Manchester Siti Enso Fernandes transferi ustida muzokara oʻtkazmoqdaBugun, 12:50Tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldiTarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldiBugun, 12:25Joze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiJoze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiBugun, 11:19Enso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladiEnso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladiBugun, 10:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)