Kia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadi

·1·Avto
Kia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadi

Janubiy Koreyaning Kia kompaniyasi tijorat avtomobillari bozoridagi oʻrnini yanada mustahkamlash maqsadida oʻzining navbatdagi elektr furgoni — PV7 modelini namoyish etishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi avtomobil rasman 14 sentyabr kuni Germaniyaning Gannover shahrida boshlanadigan IAA Transportation xalqaro koʻrgazmasida keng jamoatchilikka eʼlon qilinadi. Yangi model transport va logistika sohasida Ford Transit Custom hamda Mercedes-Benz Vito kabi mashhur uzun bazali furgonlarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Taʼkidlanishicha, PV7 avvalroq taqdim etilgan ixchamroq PV5 modelining kattalashgan “akasi” hisoblanadi. Kia tomonidan tarqatilgan tizer suratlari yangi furgon oʻzining kichikroq “qarindoshi”ga oʻxshash dizayn tiliga egaligini koʻrsatmoqda. Xususan, uning old qismi qisqaroq va tik, orqa chiroqlari esa baland, bar shaklidagi koʻrinishda yasalgan boʻlib, bu ushbu turdagi texnikalarning zamonaviy qiyofasini aks ettiradi.

Oʻlchamlari va texnik imkoniyatlari

Oʻlchamlari boʻyicha PV7 oʻzidan oldingi modeldan sezilarli darajada katta — uning uzunligi 5,2 metrni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, kichikroq PV5 modeli 4,6 metr uzunlikka ega edi. Yangi furgon oʻrta oʻlchamli uzun bazali furgonlar hamda Mercedes Sprinter va Vauxhall Movano kabi toʻlqinli toifadagi yirik transport vositalari orasidagi boʻshliqni toʻldirishga moʻljallangan.

Hozircha texnik tafsilotlarning aksariyati sir saqlanayotgan boʻlsa-da, ixbt.com xabariga koʻra, PV7 ham xuddi PV5 kabi zamonaviy E-GMP.S platformasiga asoslanadi. Ushbu arxitektura Kia brendining yengil elektromobillari uchun ishlab chiqilgan texnologiyalardan kelib chiqqan holda yaratilgan. Furgonning gabaritlari kattaligi bois, muhandislar unga PV5 modelidagi 67 kW/soatlik batareyadan kattaroq quvvat manbaini oʻrnatishi kutilmoqda, biroq avtomobilning bir martalik quvvat bilan yurish masofasi taxminan 250 mil atrofida qolishi taxmin qilinmoqda. Shuningdek, mashina old qismiga oʻrnatiladigan 161 ot kuchiga ega elektr dvigatel bilan jihozlanishi ehtimoldan xoli emas.

Kompaniyaning ulkan rejalari

Kia uchun PV7 modeli tijorat avtomobillari biznesini global miqyosda kengaytirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Yevropa avtomobil ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi (ACEA) maʼlumotlariga koʻra, kichikroq PV5 modeli Yevropa bozorida muvaffaqiyat qozonib, 2026 yilning birinchi yarmida 13 116 dona sotilgan va mintaqadagi eng ommabop kichik elektr furgonga aylangan.

Hozirgi kunda Koreya avtogiganti joriy yilda butun dunyo boʻylab 54 000 ta PV5 furgonini sotishni rejalashtirgan. Shuningdek, kompaniya oʻn yillik yakuniga qadar furgonlar savdosini umumiy hisobda 232 000 taga yetkazishni oʻz oldiga asosiy maqsad qilib qoʻygan. 14 sentyabr kuni boʻlib oʻtadigan premyera bu boradagi navbatdagi muhim qadam boʻladi.

KiaElektrFurgonAvtoYangiliklarElektromobilIAA2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydiIkkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydiKecha, 14:28Li Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladiLi Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladiKecha, 13:29Hyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildiHyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildiKecha, 02:26Toyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadiToyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadi30.08, 20:56Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)30.08, 18:16BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdiBYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi30.08, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi