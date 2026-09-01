Kia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadi
Janubiy Koreyaning Kia kompaniyasi tijorat avtomobillari bozoridagi oʻrnini yanada mustahkamlash maqsadida oʻzining navbatdagi elektr furgoni — PV7 modelini namoyish etishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi avtomobil rasman 14 sentyabr kuni Germaniyaning Gannover shahrida boshlanadigan IAA Transportation xalqaro koʻrgazmasida keng jamoatchilikka eʼlon qilinadi. Yangi model transport va logistika sohasida Ford Transit Custom hamda Mercedes-Benz Vito kabi mashhur uzun bazali furgonlarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Taʼkidlanishicha, PV7 avvalroq taqdim etilgan ixchamroq PV5 modelining kattalashgan “akasi” hisoblanadi. Kia tomonidan tarqatilgan tizer suratlari yangi furgon oʻzining kichikroq “qarindoshi”ga oʻxshash dizayn tiliga egaligini koʻrsatmoqda. Xususan, uning old qismi qisqaroq va tik, orqa chiroqlari esa baland, bar shaklidagi koʻrinishda yasalgan boʻlib, bu ushbu turdagi texnikalarning zamonaviy qiyofasini aks ettiradi.
Oʻlchamlari va texnik imkoniyatlariOʻlchamlari boʻyicha PV7 oʻzidan oldingi modeldan sezilarli darajada katta — uning uzunligi 5,2 metrni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, kichikroq PV5 modeli 4,6 metr uzunlikka ega edi. Yangi furgon oʻrta oʻlchamli uzun bazali furgonlar hamda Mercedes Sprinter va Vauxhall Movano kabi toʻlqinli toifadagi yirik transport vositalari orasidagi boʻshliqni toʻldirishga moʻljallangan.
Hozircha texnik tafsilotlarning aksariyati sir saqlanayotgan boʻlsa-da, ixbt.com xabariga koʻra, PV7 ham xuddi PV5 kabi zamonaviy E-GMP.S platformasiga asoslanadi. Ushbu arxitektura Kia brendining yengil elektromobillari uchun ishlab chiqilgan texnologiyalardan kelib chiqqan holda yaratilgan. Furgonning gabaritlari kattaligi bois, muhandislar unga PV5 modelidagi 67 kW/soatlik batareyadan kattaroq quvvat manbaini oʻrnatishi kutilmoqda, biroq avtomobilning bir martalik quvvat bilan yurish masofasi taxminan 250 mil atrofida qolishi taxmin qilinmoqda. Shuningdek, mashina old qismiga oʻrnatiladigan 161 ot kuchiga ega elektr dvigatel bilan jihozlanishi ehtimoldan xoli emas.
Kompaniyaning ulkan rejalariKia uchun PV7 modeli tijorat avtomobillari biznesini global miqyosda kengaytirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Yevropa avtomobil ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi (ACEA) maʼlumotlariga koʻra, kichikroq PV5 modeli Yevropa bozorida muvaffaqiyat qozonib, 2026 yilning birinchi yarmida 13 116 dona sotilgan va mintaqadagi eng ommabop kichik elektr furgonga aylangan.
Hozirgi kunda Koreya avtogiganti joriy yilda butun dunyo boʻylab 54 000 ta PV5 furgonini sotishni rejalashtirgan. Shuningdek, kompaniya oʻn yillik yakuniga qadar furgonlar savdosini umumiy hisobda 232 000 taga yetkazishni oʻz oldiga asosiy maqsad qilib qoʻygan. 14 sentyabr kuni boʻlib oʻtadigan premyera bu boradagi navbatdagi muhim qadam boʻladi.
…