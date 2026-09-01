«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydi

·22·O‘zbekiston
«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydi

Qadrli yurtdoshlar, aziz va muhtaram «Zamin» saytining doimiy o‘quvchilari!

Sizlarni O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi bilan «Zamin» sayti tahririyati nomidan samimiy muborakbod etamiz!

Mustaqillik — xalqimiz uchun erkin va farovon hayot, tinchlik va osoyishtalik, milliy qadriyatlarimiz hamda buyuk kelajak sari ishonch bilan intilish ramzidir.

Ushbu ulug‘ ayyomda barchangizga mustahkam sog‘lik, oilaviy xotirjamlik, baxt-saodat va ezgu niyatlaringiz ro‘yobini tilaymiz.

Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xonadonlarimiz fayzu barakaga to‘la bo‘lsin! Dasturxonlarimiz doimo to‘kin-sochin, qalblarimiz shodlikka to‘la bo‘lsin!

Ilohim, tinchligimizga ko‘z tegmasin, yurtimizdan fayzu baraka, xalqimizdan totuvlik va mehr-oqibat aslo arimasin!

Mustaqillik bayrami muborak bo‘lsin, aziz yurtdoshlar!

Hurmat bilan,
«Zamin» sayti tahririyati

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda aholi zichligi 85,8 nafarga yetdiO‘zbekistonda aholi zichligi 85,8 nafarga yetdiBugun, 16:277 sentyabr kuni O‘zbekistonda «qonli Oy» kuzatiladi7 sentyabr kuni O‘zbekistonda «qonli Oy» kuzatiladiBugun, 12:11Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?Bugun, 08:10Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?Bugun, 07:36Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariTrampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariKecha, 22:05Tarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladiTarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladiKecha, 22:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi