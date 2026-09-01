Samsung Galaxy Book6 noutbukining arzon versiyasi taqdim etildi

·1·Texno
Samsung Galaxy Book6 noutbukining arzon versiyasi taqdim etildi

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining mashhur 14 dyuymli noutbuklari qatorini kengaytirib, yangi va hamyonbop Galaxy Book6 modelini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilmaning boshlangʻich narxi 800 AQSh dollaridan boshlanadi va xaridorlarga bir nechta turli konfiguratsiyalar taklif etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joriy yil boshida taqdim etilgan qimmatroq va ilgʻor modellar bilan taqqoslaganda, yangi arzon versiyalar Core Ultra Series 3 oʻrniga Core Series 3 protsessorlari bilan jihozlangan. Ushbu protsessorlar Wildcat Lake arxitekturimiga asoslangan boʻlib, biroz pastroq unumdorlikni taʼminlaydi.

Shunga qaramay, unumdorlikning pasayishi qurilmaning asosiy ustunligi — energiya tejkorligini keskin oshirgan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi noutbuk bir martalik quvvat bilan 25 soatgacha uzluksiz ishlash imkoniyatiga ega.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Qurilmaning baza konfiguratsiyasida 8 GB tezkor xotira (OZJ) va sigʻimi 256 GB boʻlgan doimiy xotira taqdim etilgan, biroq foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlariga koʻra yanada quvvatliroq modifikatsiyalarni ham tanlashlari mumkin. Shuningdek, byudjet versiyalari 1080p oʻlchamli sifatli IPS ekranlar bilan taʼminlangan.

Noutbuk oʻzining oʻta yengil va ixcham korpusi bilan ham ajralib turadi. Uning ogʻirligi atigi 1,35 kilogrammni tashkil etib, qalinligi 15,7 millimetrga teng. Bundan tashqari, muhandislar qurilma ichida qoʻshimcha maʼlumotlar saqlash uchun ikkinchi slotni ham nazarda tutishgan.

Avtonomlik va qoʻshimcha qulayliklar

Qurilma 61,2 W/soat sigʻimga ega akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, yuqorida aytib oʻtilganidek, 25 soatgacha ishlash muddatini kafolatlaydi. Shuningdek, noutbuk tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Tezkor quvvatlash xususiyati tufayli batareya quvvatini atigi yarim soat ichida uchdan bir qismiga toʻldirib olish mumkin. Bu esa doimiy harakatda boʻlgan va safarlarda ishlaydigan foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi.

SamsungGalaxy Book6NoutbuklarTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 17:50NASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqdaNASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqdaBugun, 16:59NASA Neil Gehrels Swift teleskopini qayta ishga tushirdiNASA Neil Gehrels Swift teleskopini qayta ishga tushirdiBugun, 16:27Vivo X500 Pro smartfoni 4K formatida yuqori tezlikdagi videoyozuvni taqdim etadiVivo X500 Pro smartfoni 4K formatida yuqori tezlikdagi videoyozuvni taqdim etadiBugun, 15:51Vivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiVivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiBugun, 15:20Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi