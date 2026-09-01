Samsung Galaxy Book6 noutbukining arzon versiyasi taqdim etildi
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining mashhur 14 dyuymli noutbuklari qatorini kengaytirib, yangi va hamyonbop Galaxy Book6 modelini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilmaning boshlangʻich narxi 800 AQSh dollaridan boshlanadi va xaridorlarga bir nechta turli konfiguratsiyalar taklif etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Joriy yil boshida taqdim etilgan qimmatroq va ilgʻor modellar bilan taqqoslaganda, yangi arzon versiyalar Core Ultra Series 3 oʻrniga Core Series 3 protsessorlari bilan jihozlangan. Ushbu protsessorlar Wildcat Lake arxitekturimiga asoslangan boʻlib, biroz pastroq unumdorlikni taʼminlaydi.
Shunga qaramay, unumdorlikning pasayishi qurilmaning asosiy ustunligi — energiya tejkorligini keskin oshirgan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi noutbuk bir martalik quvvat bilan 25 soatgacha uzluksiz ishlash imkoniyatiga ega.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarQurilmaning baza konfiguratsiyasida 8 GB tezkor xotira (OZJ) va sigʻimi 256 GB boʻlgan doimiy xotira taqdim etilgan, biroq foydalanuvchilar oʻz ehtiyojlariga koʻra yanada quvvatliroq modifikatsiyalarni ham tanlashlari mumkin. Shuningdek, byudjet versiyalari 1080p oʻlchamli sifatli IPS ekranlar bilan taʼminlangan.
Noutbuk oʻzining oʻta yengil va ixcham korpusi bilan ham ajralib turadi. Uning ogʻirligi atigi 1,35 kilogrammni tashkil etib, qalinligi 15,7 millimetrga teng. Bundan tashqari, muhandislar qurilma ichida qoʻshimcha maʼlumotlar saqlash uchun ikkinchi slotni ham nazarda tutishgan.
Avtonomlik va qoʻshimcha qulayliklarQurilma 61,2 W/soat sigʻimga ega akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, yuqorida aytib oʻtilganidek, 25 soatgacha ishlash muddatini kafolatlaydi. Shuningdek, noutbuk tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Tezkor quvvatlash xususiyati tufayli batareya quvvatini atigi yarim soat ichida uchdan bir qismiga toʻldirib olish mumkin. Bu esa doimiy harakatda boʻlgan va safarlarda ishlaydigan foydalanuvchilar uchun katta qulaylik yaratadi.
…