Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqda
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung kelgusi avlod flagman smartfonlarida kamera modullarini tubdan oʻzgartirish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining boʻlajak Galaxy S27 Ultra qurilmasida 5 karrali optik yaqinlashtirishdan voz kechib, yangi 4 karrali zoom moduliga oʻtish imkoniyatini sinovdan oʻtkanyapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda smartfonsozlik bozorida eng ilgʻor mobil surratga olish imkoniyatlarini taqdim etish uchun qattiq raqobat davom etmoqda. Shunday sharoitda Samsung muhandislari kelajakdagi flagman kamerasi imkoniyatlarini yaxshilash va optik tizimni yanada takomillashtirish yoʻllarini izlamoqda. Yangi sinovdan oʻtkazilayotgan telefoto modul mobil fotografiyada sifat koʻrsatkichlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Kameradagi yangi oʻzgarishlarning texnik xususiyatlariTarqalgan sizdirilgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung Galaxy S27 Ultra modeli 50 megapikselli yangi televizor kamerasi bilan jihozlanishi mumkin. Ushbu modul 4 karrali optik yaqinlashtirish va 1/1,9 dyuymli kattalashtirilgan sensorga ega boʻlishi kutilmoqda.
Taqqoslash uchun, joriy avlod modellari qoʻllaydigan 5x modul kichikroq — 1/2,52 dyuymli sensor bilan taʼminlangan. Yangi, kattaroq oʻlchamdagi sensor potensial jihatdan kadrlardagi shovqinlarni kamaytirish, turli artefaktlarning oldini olish hamda umumiy surat sifatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.
3 karrali telefoto kameraning taqdiriUshbu oʻzgarishlar fonida foydalanuvchilar va ekspertlar eʼtiborini tortgan yana bir muhim jihat — anʼanaviy 3 karrali telefoto modulining ehtimoliy yoʻqolishidir. Maʼlumotlarga koʻra, yangi smartfon ikkita alohida telefoto kameraning oʻrniga yagona universal 4 karrali zoom obyektiviga oʻtishi mumkin.
Taʼkidlash joizki, bunday yondashuv Samsung uchun mutlaqo янги emas. Koreyalik ishlab chiqaruvchi oʻtmishda shunga oʻxshash yechimni qoʻllagan boʻlib, xususan, Galaxy S20 Ultra modeli 4 karrali optik yaqinlashtiruvchi 48 megapikselli televizor kamerasi bilan jihozlangan edi.
Hozircha mazkur oʻzgarishlar faqat sinov bosqichida ekani va kompaniya rahbariyati tomonidan yakuniy qaror qabul qilinmagani aytilmoqda. Shu sababli, kelgusi yillarda taqdim etiladigan Galaxy S27 Ultra flagmanining yakuniy koʻrinishi hozirgi test natijalariga qarab oʻzgarishi mumkin.
…