Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqda

·48·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqda

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung kelgusi avlod flagman smartfonlarida kamera modullarini tubdan oʻzgartirish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining boʻlajak Galaxy S27 Ultra qurilmasida 5 karrali optik yaqinlashtirishdan voz kechib, yangi 4 karrali zoom moduliga oʻtish imkoniyatini sinovdan oʻtkanyapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda smartfonsozlik bozorida eng ilgʻor mobil surratga olish imkoniyatlarini taqdim etish uchun qattiq raqobat davom etmoqda. Shunday sharoitda Samsung muhandislari kelajakdagi flagman kamerasi imkoniyatlarini yaxshilash va optik tizimni yanada takomillashtirish yoʻllarini izlamoqda. Yangi sinovdan oʻtkazilayotgan telefoto modul mobil fotografiyada sifat koʻrsatkichlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Kameradagi yangi oʻzgarishlarning texnik xususiyatlari

Tarqalgan sizdirilgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung Galaxy S27 Ultra modeli 50 megapikselli yangi televizor kamerasi bilan jihozlanishi mumkin. Ushbu modul 4 karrali optik yaqinlashtirish va 1/1,9 dyuymli kattalashtirilgan sensorga ega boʻlishi kutilmoqda.

Taqqoslash uchun, joriy avlod modellari qoʻllaydigan 5x modul kichikroq — 1/2,52 dyuymli sensor bilan taʼminlangan. Yangi, kattaroq oʻlchamdagi sensor potensial jihatdan kadrlardagi shovqinlarni kamaytirish, turli artefaktlarning oldini olish hamda umumiy surat sifatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

3 karrali telefoto kameraning taqdiri

Ushbu oʻzgarishlar fonida foydalanuvchilar va ekspertlar eʼtiborini tortgan yana bir muhim jihat — anʼanaviy 3 karrali telefoto modulining ehtimoliy yoʻqolishidir. Maʼlumotlarga koʻra, yangi smartfon ikkita alohida telefoto kameraning oʻrniga yagona universal 4 karrali zoom obyektiviga oʻtishi mumkin.

Taʼkidlash joizki, bunday yondashuv Samsung uchun mutlaqo янги emas. Koreyalik ishlab chiqaruvchi oʻtmishda shunga oʻxshash yechimni qoʻllagan boʻlib, xususan, Galaxy S20 Ultra modeli 4 karrali optik yaqinlashtiruvchi 48 megapikselli televizor kamerasi bilan jihozlangan edi.

Hozircha mazkur oʻzgarishlar faqat sinov bosqichida ekani va kompaniya rahbariyati tomonidan yakuniy qaror qabul qilinmagani aytilmoqda. Shu sababli, kelgusi yillarda taqdim etiladigan Galaxy S27 Ultra flagmanining yakuniy koʻrinishi hozirgi test natijalariga qarab oʻzgarishi mumkin.

SamsungGalaxy S27 UltraSmartfonlarKameraTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Book6 noutbukining arzon versiyasi taqdim etildiSamsung Galaxy Book6 noutbukining arzon versiyasi taqdim etildiBugun, 18:53NASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqdaNASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqdaBugun, 16:59NASA Neil Gehrels Swift teleskopini qayta ishga tushirdiNASA Neil Gehrels Swift teleskopini qayta ishga tushirdiBugun, 16:27Vivo X500 Pro smartfoni 4K formatida yuqori tezlikdagi videoyozuvni taqdim etadiVivo X500 Pro smartfoni 4K formatida yuqori tezlikdagi videoyozuvni taqdim etadiBugun, 15:51Vivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiVivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiBugun, 15:20Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi