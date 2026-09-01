Bahodir Jalolov yangi jahon chempioni Xrgovichga ochiq jang taklif qildi
Professional boksning og‘ir vazn toifasida yengilmas bo‘lib turgan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bahodir Jalolov (17-0, 15 KO) IBF kamarining yangi sohibi xorvatiyalik Filip Xrgovichga (21-1, 16 KO) murojaat bilan chiqdi. «Katta o‘zbek» raqibining chempionlik jangidagi irodasini e’tirof etgan holda, yaqin kelajakda u bilan ringda kim haqiqiy chempion ekanini aniqlashga shayligini ma’lum qildi.
29 avgust kuni Londonda kechgan jangda Xrgovich britaniyalik yulduz Mozes Itaumani (14-1, 12 KO) texnik nokautga uchratib, vakant bo‘lib turgan chempionlik kamariga ega chiqqan edi. Ushbu natija boks ekspertlari tomonidan haqiqiy sensatsiya sifatida baholandi.
«Kim haqiqiy chempion ekanini ko‘rsatamiz»: Jalolovning murojaati
O‘zbekistonlik nokautchi o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida Xrgovichga quyidagicha ochiq da’vat yo‘lladi:
Hurmat va e’tirof: «Filip Xrgovich, g‘alabang bilan tabriklayman! Sen ajoyib iroda ko‘rsatding va haqiqiy jangchi ekaningni isbotlading. Seni chempion sifatida hurmat qilaman»;
Chempionlik chorlovi: «Lekin baribir erta yoki kech yo‘llarimiz kesishadi. O‘sha kun kelganda, kim haqiqiy chempion ekanini aniqlaymiz».
Bokschilarning so‘nggi natijalari va o‘zaro qarama-qarshilik tarixi
Ikki nokautchi o‘rtasidagi ehtimoliy chempionlik to‘qnashuvi fonida qiziqarli faktlar:
Jalolovning so‘nggi muvaffaqiyati: Bahodir Jalolov so‘nggi jangini 2026 yil 9 may kuni Manchester shahrida o‘tkazib, yana bir xorvatiyalik bokschi — Agron Smakichini (21-4, 9 KO) muddatidan oldin mag‘lub etgan va rekordini 17-0 ga yetkazgan edi;
Xrgovichning sensatsiyasi: Xorvatiyalik bokschi mag‘lubiyatsiz kelayotgan mahalliy yulduz Mozes Itaumani taslim etib, faoliyatidagi 21-g‘alabasini nishonladi va faoliyatidagi eng katta sovrin — IBF jahon chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi;
Og‘ir vaznda yangi to‘qnashuv: Jalolov — Xrgovich ehtimoliy jangi divizionda mutlaq chempionlikka yo‘l ochuvchi eng kutilgan va shiddatli bahslardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
…