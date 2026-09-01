Bahodir Jalolov yangi jahon chempioni Xrgovichga ochiq jang taklif qildi

·0·Sport
Bahodir Jalolov yangi jahon chempioni Xrgovichga ochiq jang taklif qildi

Professional boksning og‘ir vazn toifasida yengilmas bo‘lib turgan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi Bahodir Jalolov (17-0, 15 KO) IBF kamarining yangi sohibi xorvatiyalik Filip Xrgovichga (21-1, 16 KO) murojaat bilan chiqdi. «Katta o‘zbek» raqibining chempionlik jangidagi irodasini e’tirof etgan holda, yaqin kelajakda u bilan ringda kim haqiqiy chempion ekanini aniqlashga shayligini ma’lum qildi.

29 avgust kuni Londonda kechgan jangda Xrgovich britaniyalik yulduz Mozes Itaumani (14-1, 12 KO) texnik nokautga uchratib, vakant bo‘lib turgan chempionlik kamariga ega chiqqan edi. Ushbu natija boks ekspertlari tomonidan haqiqiy sensatsiya sifatida baholandi.

«Kim haqiqiy chempion ekanini ko‘rsatamiz»: Jalolovning murojaati

O‘zbekistonlik nokautchi o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida Xrgovichga quyidagicha ochiq da’vat yo‘lladi:

  • Hurmat va e’tirof: «Filip Xrgovich, g‘alabang bilan tabriklayman! Sen ajoyib iroda ko‘rsatding va haqiqiy jangchi ekaningni isbotlading. Seni chempion sifatida hurmat qilaman»;

  • Chempionlik chorlovi: «Lekin baribir erta yoki kech yo‘llarimiz kesishadi. O‘sha kun kelganda, kim haqiqiy chempion ekanini aniqlaymiz».

Bokschilarning so‘nggi natijalari va o‘zaro qarama-qarshilik tarixi

Ikki nokautchi o‘rtasidagi ehtimoliy chempionlik to‘qnashuvi fonida qiziqarli faktlar:

  • Jalolovning so‘nggi muvaffaqiyati: Bahodir Jalolov so‘nggi jangini 2026 yil 9 may kuni Manchester shahrida o‘tkazib, yana bir xorvatiyalik bokschi — Agron Smakichini (21-4, 9 KO) muddatidan oldin mag‘lub etgan va rekordini 17-0 ga yetkazgan edi;

  • Xrgovichning sensatsiyasi: Xorvatiyalik bokschi mag‘lubiyatsiz kelayotgan mahalliy yulduz Mozes Itaumani taslim etib, faoliyatidagi 21-g‘alabasini nishonladi va faoliyatidagi eng katta sovrin — IBF jahon chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi;

  • Og‘ir vaznda yangi to‘qnashuv: Jalolov — Xrgovich ehtimoliy jangi divizionda mutlaq chempionlikka yo‘l ochuvchi eng kutilgan va shiddatli bahslardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente Rodrini Ispaniya futbolining Messisi deb atadiLuis de la Fuente Rodrini Ispaniya futbolining Messisi deb atadiBugun, 14:11Lamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiLamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiBugun, 12:51Chelsi va Manchester Siti Enso Fernandes transferi ustida muzokara oʻtkazmoqdaChelsi va Manchester Siti Enso Fernandes transferi ustida muzokara oʻtkazmoqdaBugun, 12:50Tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldiTarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldiBugun, 12:25Joze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiJoze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiBugun, 11:19Enso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladiEnso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladiBugun, 10:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)